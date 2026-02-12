Azul retoma voos diretos entre Corumbá e Campinas

A Azul Linhas Aéreas retoma, a partir de 2 de março, os voos diretos entre Corumbá e Campinas, em São Paulo. A rota terá quatro frequências semanais, às segundas, quartas, sextas e sábados, e será operada de forma sazonal entre março e outubro.
Os voos serão realizados com aeronaves Embraer E195-E2, com capacidade para 136 passageiros. As decolagens de Campinas estão programadas para as 8h30, com chegada em Corumbá às 9h40. No sentido inverso, a partida ocorre às 10h20, com pouso no Aeroporto Internacional de Viracopos às 13h10. As passagens já estão disponíveis nos canais oficiais da companhia.
Turismo
A retomada ocorre no período de maior movimento turístico no Pantanal, que se estende de março a dezembro. Nesse intervalo, Corumbá registra aumento na demanda de visitantes, especialmente em atividades ligadas ao ecoturismo, à pesca esportiva.
O município situado na fronteira entre Mato Grosso do Sul e a Bolívia é uma das principais portas de entrada do Pantanal, bioma reconhecido internacionalmente pela biodiversidade. A cidade também recebe eventos culturais e institucionais ao longo do ano, como o Arraial do Banho de São João de Corumbá, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, e o Festival América do Sul.
Com a ligação a Campinas, os passageiros passam a ter acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, principal centro de conexões da Azul, que concentra voos para diversos destinos nacionais e internacionais operados pela companhia.
Minas Gerais
A partir de abril, a companhia também terá voo direto entre Campo Grande e Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, cerca de 1,2 mil km distante.
A alternativa amplia, via Aeroporto de Confins, a malha aérea sul-mato-grossense, que já possui voos diretos para São Paulo (Capital, Guarulhos e Campinas) além de Brasília, no Distrito Federal.
Segundo a Azul, os voos serão operados diariamente, em ambos os sentidos, com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para até 136 passageiros, e Airbus A320, que comportam até 174 passageiros.
O horário previsto pela Azul de partida do voo em Confins será 8h15, com chegada à capital sul-mato-grossense às 9h25, horal local.