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Chuva de 45 milímetros volta a alagar bairros em Campo Grande

As chuvas antecederam a chegada de uma frente fria no Estado influenciada pela formação de um ciclone extratropical entre o Paraguai e a Argentina

Karina Varjão

Karina Varjão

07/04/2026 - 17h45
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Em alerta para tempestades e chuvas intensas desde domingo, Campo Grande registrou grandes volumes de água na tarde desta terça-feira (7). 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em duas horas choveu o equivalente a 45,4 milímetros na cidade, causando alagamentos em vários bairros. 

Segundo a estação meteorológica no bairro Jardim Panamá, entre 14h e 16h de hoje, o acumulado foi de 34 milímetros na região. No bairro Santa Luzia, foram 16,8 milímetros. Já na região do Universitário, foram 6,4 milímetros durante o período e na região sudoeste da cidade, o acumulado foi de 9,4 milímetros. 

Como consequência, foram registrados alagamentos no bairro Amambaí, na Avenida Günter Hans, no Parque do Sol, no bairro Caiçara, Aero Rancho, em trechos da Avenida Três Barras e no bairro Los Angeles, onde o vendaval derrubou uma árvore na Rua Engenheiro Paulo Frontin. 

De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, a Capital registrou ventos de 52,5 km/h e cerca de 1.955 raios caíram na cidade na tarde desta terça-feira. 

As indicações da Defesa Civil são para evitar buscar abrigo debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar próximo de placas de propagandas e torres de transmissão. 

Também é indicado evitar o uso de aparelhos ligados à tomada durante as tempestades. 

Frente fria

As chuvas também reduziram a temperatura, que caiu quase 10ºC em quatro horas, passando de 31ºC às 13h para 21,6ºC às 17h, indicando a chegada da frente fria no Estado. 

Entre os dias 7 e 9 de abril, a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina dará origem a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico. 

Essas condições devem impactar Mato Grosso do Sul através do aumento da nebulosidade, com pancadas de chuvas e tempestades, seguidas por queda nas temperaturas.

Na retaguarda da frente fria, há indicativos de avanço de uma massa de ar ainda mais frio.

As menores temperaturas devem ser registradas entre os dias 10 e 12 de abril, com a mínima variando entre 12°C e 14°C, especialmente na região sul do Estado. Em outras regiões, as mínimas previstas variam entre 16ºC e 17ºC, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec). 

O Estado continua em alerta de perigo para tempestades e chuvas intensas para tempestades e chuvas intensas até esta quarta-feira (8). 
 

Epidemia em Dourados

Governo estadual ativa protocolo de internação imediata em casos de chikungunya

Texto cria um fluxo prioritário para casos graves ou com risco de agravamento, diante da sobrecarga no sistema de saúde

07/04/2026 18h00

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Foto: Arquivo Pessoal

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Para frear a epidemia de chikungunya, o governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (7) um protocolo emergencial que obriga a transferência de pacientes graves em até uma hora após o pedido de regulação.

A medida foi oficializada por resolução assinada pela secretária estadual de Saúde, Chrystinne Maymone. O texto cria um fluxo prioritário para casos graves ou com risco de agravamento, diante da sobrecarga no sistema de saúde.

Pelo protocolo, a chamada “vaga zero” pode ser utilizada em situações excepcionais. O recurso permite a transferência imediata de pacientes críticos, mesmo sem a disponibilidade formal de leitos. A regra busca evitar que pessoas permaneçam em unidades sem estrutura adequada, o que aumenta o risco de complicações e morte.

O fluxo estabelece uma ordem de prioridade entre hospitais. O primeiro destino deve ser o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Sem resposta ou vaga, o encaminhamento segue para o Hospital Regional. Caso não haja aceite, a transferência deve ocorrer obrigatoriamente por vaga zero.

A resolução também define o que é considerado caso grave. Entram nessa categoria pacientes com falência de órgãos, necessidade de UTI ou sinais de rápida piora. Pessoas com comorbidades, idosos, gestantes e indígenas também são classificadas como grupo de risco.

O texto reconhece o cenário crítico da doença no estado. A taxa de positividade da chikungunya varia entre 72% e 79%, índice considerado extremamente alto e que indica intensa circulação do vírus.

A norma determina que a falta de resposta de hospitais não pode atrasar a transferência. Nesses casos, a decisão deve ser imediata por parte do médico regulador. As unidades de saúde também não podem recusar pacientes por superlotação e devem garantir ao menos a estabilização inicial.

A medida é temporária e permanece válida enquanto durar a situação de emergência em saúde pública provocada pela epidemia.

Cenário atual

Dados divulgados pela Prefeitura de Dourados nesta terça-feira mostram o avanço da chikungunya no município. Até a Semana Epidemiológica 10, foram registradas 3.971 notificações. Desse total, 2.859 são casos prováveis, 1.442 confirmados, 1.973 estão em investigação e 556 foram descartados. A taxa de positividade chegou a 72%.

A análise indica que a epidemia ainda está em curso. Apesar de sinais de queda nas semanas mais recentes, os números podem sofrer impacto por atraso nas notificações.

A rede de saúde enfrenta pressão crescente. A UPA registra média de 451 atendimentos diários, com aumento desde 23 de março. Atualmente, 40 pacientes estão internados com suspeita ou confirmação da doença.

A distribuição dos casos aponta maior concentração em algumas regiões. A Unidade Básica de Saúde da Aldeia Bororó I lidera com 582 notificações. Em seguida aparecem o posto do Jóquei Clube com 256 casos e a unidade Seleta com 189 registros. Também registram números elevados as unidades do Parque das Nações II com 72, Maracanã com 66 e Parque do Lago II com 75.

O município confirmou cinco mortes por chikungunya, todas na Reserva Indígena. Há ainda três óbitos em investigação, sendo dois de indígenas.

A população indígena é a mais impactada. São 1.697 casos prováveis e 1.153 confirmados, além de 2.088 notificações e 237 atendimentos hospitalares. Inicialmente concentrada nas aldeias, a doença já avança para a área urbana.

Diante do cenário, a prefeitura mantém o alerta de emergência em saúde pública. O município intensifica ações de vigilância, combate ao mosquito transmissor e atendimento à população. A orientação é eliminar criadouros e procurar atendimento ao surgimento de sintomas.

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Greve

Enfermagem da Santa Casa paralisa atividades por falta de pagamento

Categoria pede pelo repasse da complementação salarial referente ao mês de fevereiro e o pagamento do salário, cujo prazo para pagamento encerrou hoje (7)

07/04/2026 16h45

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Paralisação já começou na manhã desta terça-feira (7)

Paralisação já começou na manhã desta terça-feira (7) Reprodução Redes Sociais

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Os trabalhadores da enfermagem da Santa Casa de Campo Grande voltaram a cruzar os braços por falta de pagamento nesta terça-feira (7). 

No período da manhã, a categoria realizou Assembleia com os profissionais, onde ficou definido que parte dos trabalhadores ficará de braços cruzados em frente ao hospital até o pagamento. 

A classe afirma que o pagamento da complementação salarial referente ao mês de fevereiro, e até mesmo o salário, ainda não havia sido pago. O prazo para o repasse era até o dia 05. Para o salário, o prazo para pagamento era até hoje. 

A paralisação será feita de forma revezada, para não impactar de forma direta os atendimentos no hospital. Cerca de 50% da categoria aderiu ao movimento. 

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), o repasse financeiro vem do Governo Federal sempre pontualmente, chega à Prefeitura Municipal onde é destinado ao setor financeiro do Hospital. 

No entanto, o setor de finanças da Santa Casa afirmou ainda não ter recebido o valor para o complemento do Piso Salarial dos trabalhadores. 

Nesta tarde, o presidente da Siems, Lázaro Santana, se dirigiu à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em busca de uma reunião para cobrar a liberação do recurso federal encaminhado ao município. O resultado do encontro ainda não teve atualizações. 

Atualmente, a Santa Casa conta com uma equipe de 1,4 mil enfermeiros. 

Em nota, a Sesau afirmou que o repasse deve ser feito aos funcionários ainda nesta terça-feira. 

"Conforme previsto na Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, o prazo para o repasse é de 30 (trinta dias) contados a partir do depósito. Contudo, devido ao feriado prolongado, não houve tempo hábil para finalizar os tramites legais para o repasse, o qual irá ocorrer ainda nesta terça-feira, quando o valor estará disponível aos profissionais", afirmou a nota.

 

*Matéria alterada às 17h52 para acréscimo do posicionamento da Prefeitura Municipal. 

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