Motorista de caminhão é preso com carga de droga avaliada em R$ 3 milhões em Campo Grande

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O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu na tarde de ontem (20) um homem de 37 anos que dirigia um caminhão baú carregado com uma carga de aproximadamente 1,47 mil quilos de maconha em Campo Grande.

Segundo a Polícia, a equipe realizava um patrulhamento no Rodoanel Viário, próximo ao bairro Itamaracá, quando viu o caminhão saindo em alta velocidade do posto de combustível América, quase colidindo com outro veículo ao acessar a via.

Quando percebeu a presença dos policiais, o motorista realizou outra manobra imprudente, fazendo um conversão imprópria e quase tombando o veículo, acelerando o caminhão e acessando ruas sem asfalto.

De acordo com a equipe policial, o homem demonstrava claramente que tinha o objetivo de despistar os policiais, realizando "manobras incompatíveis com a condução normal". Diante da suspeita, foi realizada a abordagem do caminhão.

Durante a busca, os agentes não encontraram nada suspeito nos pertences pessoais do motorista, identificado como A.G.S.N, nem antecedentes criminais ou mandados de prisão em aberto em seu desfavor.

Quando perguntado sobre a carga, o motorista prontamente confessou que se tratava de entorpecentes, mais especificamente, de maconha.

Os policiais solicitaram que o compartimento de carga fosse aberto e foram encontrados 13 galões metálicos com capacidade de, aproximadamente, 200 litros cada. O motorista confirmou que a droga estava armazenada no interior dos galões.

Dentro dos recipientes, os policiais encontraram tabletes de maconha em todos os galões. O homem ainda disse que o caminhão estava em seu nome e que receberia a quantia de R$ 10 mil pelo transporte da droga.

Ele também informou que recebeu a carga na entrada de Campo Grande, por ocupantes de uma caminhonete e que iria conseguir outro caminhão para transferir a droga e fazer o transporte até a cidade de Chapadão do Sul, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande, onde outra pessoa que ele não conhecia iria receber os entorpecentes.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Depac/Cepol, juntamente com a droga apreendida. No total, foram apreendidos 1.479 tabletes, pesando 1.477 quilos, resultando em um prejuízo ao crime estimado em R$ 3,050 milhões.