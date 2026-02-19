Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

imbróglio

Banco é fechado, mas quem tem consignado do Credcesta continua pagando

Na prefeitura de Campo Grande, cartão de crédito recebeu ajuda especial para conseguir maior número de interessados

Da redação

Da redação

19/02/2026 - 07h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A liquidação do Pleno, decretada pelo Banco Central nesta quarta-feira (18), e a reorganização dos ativos ligados ao cartão Credcesta não desobrigam os servidores que contrataram empréstimos consignados de continuar pagando as parcelas. Os contratos permanecem válidos e a cobrança segue normal.

A medida do BC retira o comando da instituição e nomeia um liquidante para vender ativos e pagar clientes. Na prática, o banco deixa de operar como instituição financeira, mas os contratos firmados permanecem em vigor.

Em Campo Grande, centenas de servidores estaduais e municipais fizeram empréstimos com o Credcesta. Os altos juros, da ordem de 4,5%, são alvo de uma verdadeira enxurrada de ações judiciais. Somente no ano passado foram ajuizadas 270 ações na Justiça contrra a instituição financeira. 

Segundo apurou a reportagem com pessoas a par do tema, o Pleno detinha parte dos créditos vinculados ao Credcesta, mas seu principal ativo era uma carteira de FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), com valor contábil estimado em cerca de R$ 2,5 bilhões. A instituição não conseguiu vender essa carteira. No caso do Credcesta, parte dos créditos teria sido negociada.

O QUE ACONTECE COM O CREDCESTA

O Credcesta nasceu como um produto de crédito consignado estruturado em parceria com o Banco Master, que operava as carteiras já originadas e detinha o estoque de contratos firmados com servidores e beneficiários.

Posteriormente, a operação foi abrigada também no Banco Pleno, que passou a concentrar a estrutura ligada à marca e aos contratos que permitiam novas origens de crédito, especialmente em estados e municípios.

O arranjo societário separava as carteiras já originadas da estrutura de novas concessões.

O Master ficou com o estoque de contratos já gerados —ou seja, as dívidas antigas continuam sendo pagas à carteira vinculada ao banco de Daniel Vorcaro, agora sob responsabilidade do liquidante. Essa receita, formada pelas parcelas que os tomadores do Credcesta seguem pagando, compõe o fluxo financeiro da massa em liquidação.

Eventuais novos pedidos seriam processados pelo Pleno e permaneceriam sob sua titularidade. Com a liquidação, novas concessões dependem de reestruturação ou autorização futura.

Com a liquidação do Banco Master e do Banco Pleno, o Credcesta continua existindo como ativo financeiro. Os contratos já firmados seguem válidos e continuam gerando receita.

CONSIGNADO

Para quem reconhece o contrato com o Credcesta, nada muda:

O desconto em folha permanece. Taxa de juros, prazo e valor da parcela continuam os mesmos, salvo renegociação formal. A dívida não é cancelada pela liquidação do banco.

O que muda é a administração da carteira, que passa ao liquidante da instituição responsável por aquele contrato.

Caso haja transferência formal da titularidade do crédito para outra instituição, o devedor deve ser comunicado oficialmente.

Já quem identifica desconto indevido ou contrato não reconhecido pode contestar junto aos órgãos de defesa do consumidor. A liquidação não impede a apuração individual de irregularidades.

ATENÇÃO A GOLPES

Momentos de transição institucional costumam ser acompanhados por aumento de tentativas de fraude, segundo Rômulo Saraiva, advogado especialista em Previdência Social e colunista da Folha.

"Todo cuidado é pouco em relação à abordagem, porque com o vazamento de dados, o pessoal mapeia quem são os clientes do banco e já começam a assediar para tentar fazer um terrorismo que o banco foi liquidado e termina aplicando golpes", diz Saraiva.

Ofertas de "quitação com desconto imediato" ou pedidos de dados pessoais sob pretexto de atualização cadastral devem ser encarados com cautela.

A orientação é confirmar qualquer informação diretamente com o canal oficial indicado pelo liquidante ou pelo banco que eventualmente assumir a carteira.

(Informações da Folha de S. Paulo)

CAMPO GRANDE

Quase 24 horas depois do temporal, moradores ainda esperam por remoção de árvores

Granizo, ventos de até 57 km/h, queda de árvores, alagamentos e falta de energia marcaram a quarta-feira na Capital

19/02/2026 10h15

Compartilhar
Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retirada

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retirada Marcelo Victor

Continue Lendo...

Quase 24 horas após o temporal que atingiu Campo Grande na quarta-feira (18), moradores ainda convivem com os reflexos da chuva intensa que provocou queda de árvores, abertura de buracos nas vias, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da cidade.

Na Rua Terlice Maria, duas árvores de grande porte caíram quase na mesma quadra, uma delas na esquina com a Rua Tercelia de Melo. As duas faixas da via precisaram ser interditadas por causa do bloqueio total da pista.

Conforme a Defesa Civil, equipes estiveram no local para organizar o trânsito, mas a retirada das árvores ficou sob responsabilidade da prefeitura. Até o momento, não há previsão para a remoção.

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retiradaRua está fechada após árvores caírem durnte temporal - Marcelo Victor

Apesar do impacto, os troncos não atingiram a rede elétrica e o fornecimento de energia nas residências próximas não foi comprometido.

Falta de energia por mais de quatro horas

No Bairro Jardim Itapuã, moradores da Rua Itabepe, esquina com a Rua Estremosa, relataram falta de energia por cerca de quatro horas após a substituição de um transformador. Segundo uma moradora, a luz caiu por volta das 14h e só foi restabelecida às 19h30.

De acordo com os relatos, o problema é antigo na região, que possui rede elétrica mais antiga. Enquanto o bairro vizinho Sírio Libanês teve o fornecimento normalizado antes, aproximadamente 70 residências do Jardim Itapuã permaneceram sem energia até a conclusão do serviço.

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retiradaMoradores ficaram sem luz por mais de 4 horas - Whatsapp Correio do Estado

Em nota, a concessionária informou que o temporal causou danos em diversas áreas da cidade, com árvores arrancadas e objetos arremessados contra a rede elétrica. As equipes atuaram de forma contínua, inclusive durante a madrugada, realizando reparos e reconstrução da rede danificada. A empresa afirmou ainda que nenhum bairro teve o fornecimento interrompido por completo.

A distribuidora orienta que, em caso de tempestades, a população procure abrigo em local seguro, desligue aparelhos da tomada e não se aproxime de cabos rompidos ou objetos sobre a rede elétrica. O atendimento pode ser solicitado via WhatsApp Gisa, aplicativo Energisa On ou pelo telefone 0800 722 7272.

Granizo, ventos fortes e alagamentos

O temporal foi registrado em dois períodos na quarta-feira: no fim da manhã e novamente por volta das 20h, com duração média de uma hora e meia em cada episódio. Houve registro de granizo de grande porte, que atingiu veículos em diferentes pontos da Capital.

Apesar de rua estar interditada, ainda não há previsão de retiradaGranizos atingiu veículos em diferentes pontos da Capital - foto enviada via Whatsapp

Dados meteorológicos apontaram acumulado de 27,8 milímetros de chuva durante a noite e mais 20,2 milímetros durante a madrugada, além de ventos sucessivos que chegaram a 54,5 km/h e 57,6 km/h nas regiões do Aeroporto e da Vila Popular.

Os impactos também foram sentidos no trânsito. A Avenida Tamandaré transbordou na altura da Rua Carlota de Almeida Lemos, causando alagamento e dificultando a passagem de veículos. Moradores registraram a situação em vídeo e relataram ser comum esse tipo de situação neste trecho.

 

- Crédito: Regiane Rocha Bernardo

Além disso, novos buracos surgiram em vias da cidade. Na esquina da Avenida Heráclito Diniz Figueiredo com a Rua Theodomiro Serra, próximo a um quebra-molas, a cratera aberta após a chuva representa risco para condutores.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Instabilidade atinge Itaú e Pix, gerando ondas de reclamações

Em resposta às queixas, o Banco Itaú confirmou uma "instabilidade pontual" na manhã desta quinta-feira

19/02/2026 10h03

Compartilhar

Continue Lendo...

Clientes do Banco Itaú e usuários do sistema de pagamentos instantâneos Pix enfrentaram uma manhã de transtornos nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Relatos de instabilidade nos serviços bancários e nas transações via Pix inundaram plataformas de monitoramento e redes sociais, indicando uma falha generalizada que afetou milhares de consumidores.

De acordo com dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, o Itaú registrou um pico significativo de reclamações, com aproximadamente 500 relatórios de problemas.

A instabilidade começou por volta das 09:00, com um aumento acentuado nas queixas após as 12:00. Os principais problemas reportados pelos usuários do Itaú foram relacionados ao PIX (91%), seguido por dificuldades de login no internet banking (6%) e transferências (3%).

Downdetector

Simultaneamente, o Pix, sistema de pagamentos do Banco Central, também apresentou um aumento nas notificações de falhas, com cerca de 300 relatórios no Downdetector.

As principais queixas para o Pix foram sobre pagamentos (50%) e transferências (48%). Embora a instabilidade do Pix tenha sido mais abrangente, afetando diversos bancos como Santander e Nubank, o Itaú se destacou pelo volume de reclamações específicas.

Em resposta às queixas, o Banco Itaú confirmou uma "instabilidade pontual" na manhã desta quinta-feira, que impactou uma parcela de seus clientes.

A instituição informou que estava trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível. A recomendação para os usuários era evitar refazer operações que não foram concluídas, aguardando a normalização do sistema.

A interrupção dos serviços bancários e do Pix causou transtornos para consumidores e empresas, que dependem cada vez mais dessas ferramentas para suas operações diárias. A situação reforça a importância da resiliência dos sistemas financeiros digitais e a necessidade de comunicação transparente por parte das instituições em momentos de falha.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)

2

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)

3

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP
impasse

/ 2 dias

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP

4

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies
meio ambiente

/ 2 dias

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 12 horas

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 6 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 semana

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?