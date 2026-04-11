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Investigação contra cigarros contrabandeados resulta em mandado da PF

Agentes estiveram em imóvel no interior de Mato Grosso do Sul para cumprir busca e apreensão depois de 9 meses da investigação iniciar

Felipe Machado

11/04/2026 - 17h00
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A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (10), mandado de busca e apreensão no município de Sete Quedas contra o crime de contrabando de cigarros estrangeiros relacionado à uma apreensão feita em julho do ano passado que despertou a atenção da instituição.

De acordo com informações oficiais, o cumprimento do mandado foi em um imóvel na cidade do interior. Tudo começou há cerca de nove meses, quando agentes apreenderam 400 mil maços de cigarros de origem estrangeira transportados em conjunto veicular na rodovia MS-141, em Naviraí, e que estavam ocultos sob carga de resíduos recicláveis.

A ação da PF deflagrada na tarde desta sexta-feira resultou no confisco de aparelhos celulares, documentos e outros materiais que serão submetidos à análise forense para elucidação da participação de terceiros na empreitada criminosa.

Cigarros, contrabando & MS

Em Mato Grosso do Sul, a comercialização de cigarros contrabandeados do Paraguai é muito mais comum que no restante do Brasil, por conta da fronteira com o país vizinho.

Esse cenário faz com que, de 10 maços vendidos no Estado, 7 sejam de marcas ilegais, o que resulta em uma perda bilionária aos cofres do governo do Estado, que não recolhe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desses produtos.

Estimativa feita pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), com base nos dados do Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), mostra que, nos últimos seis anos, R$ 2,7 bilhões deixaram de ser arrecadados em Mato Grosso do Sul em razão da venda ilegal de cigarros contrabandeados.

Só em 2024, ainda de acordo com o FNCP, foram R$ 150 milhões perdidos em imposto que poderia ter sido cobrado.

Esse valor é alto porque o ICMS cobrado em Mato Grosso do Sul sobre o cigarro legal é de 30%. Essa política de impostos altos incidentes sobre esse tipo de produto é uma prática comum no País inteiro, como uma forma de desestimular que a população faça uso de um produto que comprovadamente faz mal à saúde.

Pelos dados do Ipec, no ano passado, 72% dos cigarros comercializados em todo o Estado tinham origem ilegal, porcentual que representa mais que o dobro do valor nacional, que foi de 32% em 2024.

Apesar de o valor ser alto, ele representa uma pequena queda em relação a 2023, quando esse mercado representava 74% das vendas de cigarro no Estado. E esse porcentual já chegou a ser de 85%, em 2019.

Matéria publicada em fevereiro deste ano pelo Correio do Estado mostrou que, de acordo com números da Polícia Federal, no ano passado, a corporação apreendeu R$ 87.771.190 em cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. As apreensões ocorreram nas cidades de Mundo Novo (6), Ponta Porã (5), Campo Grande (4) e Corumbá (1).

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Bora Adotar?

Feira de adoção tem 20 gatos à espera de um lar

Animais são adultos e filhos, castrados e vacinados

11/04/2026 13h00

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Cerca de 20 gatos estarão disponíveis para adoção neste sábado (11) na Cobasi

Cerca de 20 gatos estarão disponíveis para adoção neste sábado (11) na Cobasi Crédito: Instagram Amicats

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Se você está busca de um novo companheiro para alegrar o seu lar, a Cobasi será palco de uma Feira de Adoção realizada pela AmiCat's, contando com cerca de 20 gatos, sendo quatro adultos castrados e vacinados e filhotes, que foram resgatados e estão na esperança de encontrar um lar cheio de amor e carinho. A ação ocorre neste sábado, dia 11, das 9h às 15h, na Cobasi, localizada na avenida Afonso Pena, 3665, em Campo Grande. 

Para a presidente da Ong, Ana Cristina Castro, o ato de adotar um animalzinho vai muito além da ação, ela ressalta que cada nova adoção é mais uma oportunidade de outro animal ser resgatado. 

"Cada gato que levamos para uma feira carrega uma história de abandono, mas também uma enorme vontade de confiar novamente. A adoção é um ato de amor e responsabilidade, que muda completamente o destino desses animais. Quando alguém escolhe adotar, não está apenas levando um companheiro para casa, está salvando uma vida e abrindo espaço para que a AmiCat's possa resgatar outros. A gente precisa muito do apoio da população, seja adotando, divulgando ou ajudando de alguma forma", relata.  

A feira ressalta o compromisso da Ong com o resgate de animais. Todos os gatinhos foram resgatados, retirados das ruas ou salvos de maus-tratos. Antes de serem adotados e levados para um novo lar, a AmiCat's oferece toda uma estrutura de cuidados, para chegarem o mais saudável possível para seus novos companheiros.  

Caso tenha interesse em realizar uma adoção consciente, é necessário: 

  • Apartamento telado ou casa sem acesso à rua 
  • Levar caixa de transporte (ou adquirir no local) 
  • Fotos da residência (telas/muros) 
  • Documento com foto (CPF/RG ou CNH) 
  • Comprovante de endereço 
  • Ter mais de 18 anos e renda própria 
  • Caso não possua renda, a pessoa responsável deverá estar presente no momento da adoção 

Após a adoção a AmiCat's ainda realiza um acompanhamento que pode ir de 6 meses à 1 ano, verificando a vacinação, vermifugação e castração.

Para quem não consegue adotar mas quer ajudar a Ong de alguma forma pode contribuir via Pix pelo CNPJ 27.806.981/0001-15 ou acompanhar as ações pelo Instagram @ongamicats. 

* Serviço 

Feira de Adoção AmiCat's

  • Local: Cobasi Av. Afonso Pena, 3665
  • Data: Sábado 11 de abril de 2026
  • Horário: das 9h às 15h 
     

chikungunya

Em epidemia, Dourados recebe R$ 27 milhões do Ministério da Saúde

Município tem 10 mortes e mais de 2 mil casos confirmados por chikungunya

11/04/2026 12h00

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A Força Nacional do SUS está na região desde 17 de fevereiro

A Força Nacional do SUS está na região desde 17 de fevereiro Foto: João Vitor Moura/Ministério da Saúde

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Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (10), repasse de R$ 27,5 milhões para ampliar o atendimento na rede de saúde em Dourados, município que vive epidemia de chikungunya nas últimas semanas.

O recurso será investido da seguinte forma:

  • R$ 19,3 milhões, por ano, ao Hospital Regional de Dourados (HRD)
  • R$ 325 mil, por ano, ao Hospital Universitário de Dourados (HU)
  • R$ 1,01 milhão por ano ao Hospital Missão Evangélica Caiuá, que presta atendimento especializado aos povos indígenas
  • Habilitação de 20 leitos de UTI Tipo II no Hospital Regional de Dourados, sendo 10 adultos e 10 pediátricos – investimento de R$ 3,94 milhões por ano
  • Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas Unidades de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – investimento de R$ 426 mil por ano
  • Qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) de Dourados – investimento de R$ 270 mil
  • Habilitação do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) – investimento de 2,26 milhões

De acordo com o diretor da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabelli, o investimento é uma resposta à emergência de chikungunya.

“Estamos mobilizando um aporte robusto para fortalecer toda a rede de atenção à saúde em Dourados, com foco na ampliação da média e alta complexidade, na habilitação de leitos e na qualificação dos serviços. Trata-se de uma resposta direta, estruturada e necessária para enfrentar a emergência de chikungunya, especialmente nos territórios indígenas”.

Paralelamente, o Ministério da Saúde atua em campo para evitar o avanço da doença no município:

  •  50 novos agentes de combate às endemias, 40 militares do Exército Brasileiro e 21 voluntários da Defesa Civil estadual atuam pessoalmente nas aldeias Jaguapiru e Bororó e Reserva Indígena de Dourados, realizando visitas domiciliares, eliminação de criadouros e aplicação de inseticida com equipamentos de Ultra Baixo Volume (UBV) costal
  • Instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDLs)

A Força Nacional do SUS está na região desde 17 de fevereiro e já realizou 1,9 mil atendimentos, 349 visitas domiciliares e removeu de 123 pacientes para unidades de média e alta complexidade.

NÚMEROS

Dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) apontam que 2.102 casos confirmados e 10 mortes por chikungunya foram registrados entre 1° de janeiro e 10 de abril de 2026.

Vale ressaltar que 80% desses casos foram confirmados em reservas indígenas. O boletim ainda mostra 43 casos confirmados de chikungunya em gestantes.

Os óbitos foram registrados em Dourados, Bonito, Jardim e Fátima do Sul. Entre as vítimas, cinco possuíam algum tipo de comorbidade.

Dados do Ministério da Saúde mostram que o coeficiente de incidência de chikungunya em Mato Grosso do Sul é de 144 casos por 100 mil habitantes. O número é 13 vezes maior do que a média nacional.

A Força Nacional do SUS está na região desde 17 de fevereiro

CHIKUNGUNYA

A Chikungunya é uma arbovirose transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti.

Os sintomas são febre, dor de cabeça e dores nas articulações. O tratamento da Chikungunya é sintomático, ou seja, feito para aliviar os sintomas.

Recomenda-se ingestão de líquidos, de paracetamol ou dipirona em caso de dor. Em hospitais, o tratamento é realizado com líquidos intravenosos.

A doença pode evoluir para três fases: febril ou aguda, pós-aguda e crônica.

A fase aguda tem duração de 5 a 14 dias. A fase pós-aguda tem duração de até 3 meses. Se os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da doença, considera-se fase crônica.

Os anti-inflamatórios não esteroides e corticosteróides não devem ser utilizados na fase aguda da doença. O ácido acetilsalicílico também é contraindicado na fase aguda.

COMBATE AO MOSQUITO

As melhores formas de prevenir e combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti são:

  • Evitar deixar água parada em vasos de plantas;
  • Manter caixas d’água bem fechadas;
  • Eliminar acúmulo de água sobre a laje;
  • Manter garrafas e latas tampadas;
  • Fazer manutenção em piscinas;
  • Manter pneus ou outros objetos que possam acumular água em locais cobertos;
  • Tampar ralos;
  • Usar repelentes;
  • Fumacê;
  • Método Wolbachia.

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