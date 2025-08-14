Bancos de leite de MS vão receber R$ 900 mil do governo federal

O Ministério da Saúde destinou R$ 900 mil para fortalecer bancos de leite humano em Mato Grosso do Sul, sendo R$ 180 mil para cada uma das cinco unidades localizadas no Estado.
Os recursos fazem parte de um investimento nacional de R$ 40,6 milhões para qualificar e ampliar os serviços oferecidos pelas unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) em todo o País.
Em Mato Grosso do Sul, são quatro unidades localizadas em Campo Grande e uma em Dourados.
Com os investimentos, as unidades poderão adquirir materiais e realizar serviços essenciais para o funcionamento dos bancos de leite como coleta, processamento, armazenamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano.
Também estão previstas ações de comunicação, mobilização social e assistência direta às famílias.
“Iniciamos o Agosto Dourado com a liberação destes recursos para fortalecer os Bancos de Leite Humano, mantendo o Brasil como referência mundial. Amamentar é um gesto que vai além da nutrição. É um ato de cuidado, vínculo e saúde, com impactos positivos para o bebê e a mãe”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Os bancos de leite garantem a oferta de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais, além de oferecer orientação e suporte para que mais mulheres possam amamentar com segurança.
Confira os endereços das unidades localizadas em Mato Grosso do Sul:
Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte
Ivo Alves da Rocha, 558 - Altos do Indaiá - Dourados
Telefone: 67-3410-3002
Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
Av. Engenheiro Luthero Lopes, 36 - Aero Rancho - Campo Grande
Telefone: 67-3378-2715
Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
Av. Senador Filinto Muller, 355 - Vila Ipiranga - Campo Grande
Telefone: 67-3345-3027
Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado - Santa Casa Campo Grande - MS
Rua Eduardo Santos Pereira, 88 - Centro - Campo Grande
Telefone: 67-3322-4174
Banco de Leite Humano Dr. João Aprígio
Rua Cândido Mariano, 2.644 - Centro - Campo Grande
Telefone: 67-3042-9994
Agosto Dourado
Neste mês há o Agosto Dourado, dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno. Inspirado na “Hora Dourada”, que simboliza a primeira hora de vida do recém-nascido junto à mãe, a campanha é celebrada em 120 países.
A expectativa do Ministério da Saúde é que, além de informar sobre os benefícios da amamentação, esta ação nas redes sociais possa contribuir para engajar o cidadão, profissionais e instituições na criação de sistemas de apoio sustentáveis à amamentação, assim como alcançar mulheres em idade fértil, gestantes, lactantes e suas redes de apoio em todas as regiões do país.