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HORAS DE TERROR

Bando do CV que aterrorizou família em Campo Grande era chefiado por mulher

Terceiro suspeito de participar da ação criminosa em Campo Grande foi abordado em ônibus de viagem e preso já em São Gabriel do Oeste, rumo a cidade natal de Rondonópolis (MT)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

13/03/2026 - 12h55
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Informações atualizadas através do Batalhão de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS), após a prisão de mais um envolvido na invasão e roubo a uma residência no bairro Universitário esse semana, indicam que o bando supostamente do Comando Vermelho que aterrorizou uma família de idosos nessa semana em Campo Grande seria chefiado por uma mulher. 

Esses moradores campo-grandenses foram surpreendidos por criminosos que - como bem acompanha o Correio do Estado - trouxeram horas de terror para uma família após invadiram a residência, render os proprietários com violência, enquanto vários itens eram subtraídos junto dos automóveis que estavam na casa.  

Conforme o boletim de ocorrência, a família relatou que pelo menos cinco indivíduos encapuzados e com armas de fogo em punho adentraram a residência, com dois sendo presos num primeiro momento: uma mulher de 39 anos que conduzia um dos veículos roubados, junto de um rapaz de 18 anos como passageiro. 

Sendo que entre as vítimas desse roubo estavam um homem de 55 anos e uma senhora de 76, essas duas pessoas relataram aos agentes que viveram horas de violência e verdadeiro terror no interior da própria residência na mão dos criminosos.  

Sobre as horas de terror vividas, as vítimas identificaram as características desse um suspeito preso pela ação num primeiro momento, confirmando ao Batalhão que esse teria sido o mais agressivo durante todo o tempo que estiveram no interior da casa enquanto o roubo acontecia. 

Inclusive, devido à violência dessas agressões, uma das vítimas segue hospitalizada e sob os cuidados médicos. 

Agora, o terceiro indivíduo preso suspeito de participar da ação criminosa trata-se de um rapaz transmasculino de 25 anos, em sequência às diligências e ações de busca que não foram interrompidas desde que as equipes do Batalhão de Choque entraram no caso.

Relembre

Nessa ação criminosa foram roubados um Volkswagen New Beetle amarelo e um Celta da cor vermelha, que os supostos integrantes do CV usariam para ir rumo ao distrito de Anhanduí. Entre os itens que somam um prejuízo estimado de R$80 mil, estavam por exemplo: 

  • 01 VW New Beatle 
  • 01 GM Celta
  • 01 Ar condicionado LG 9000 BTUs
  • 01 antena Star Link
  • 01 IPhone XR
  • 01 Xaiomi Red Mi Note 50
  • 02 correntes de ouro pequenas 

Informados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre o roubo a uma residência, em que as vítimas estavam mantidas em restrição de liberdade, os agentes do Batalhão de Choque foram atualizados de que os dois veículos roubados pelos integrantes da quadrilha estavam transitando pela BR-163. 

Ainda durante o deslocamento, já próximo ao quilômetro 438 da rodovia, no contrafluxo da via, foi possível avistar primeiro o New Beetle, seguido pelo Celta, com ambos tomando a direção de retorno à Campo Grande. 

Segundo repassado pelo BPChoque em nota, num primeiro momento foi tentada uma abordagem através da sinalização sonora e luminosa na via, que foi desobedecida por ambos os veículos, que optaram por empreender fuga. 

Em uma perseguição que rendeu alguns quilômetros de acompanhamento, o Celta pôde ser abordado pelos agentes do Batalhão de Choque (ocasião em que os dois primeiros envolvidos foram presos), enquanto o New Beetle só foi localizado distante dali em uma estrada vicinal. 

As ações seguiram a partir da região de mata próxima à BR-163, com os agentes conseguindo “mapear” o trajeto dos suspeitos através de rastros e de informações repassadas em contato com as propriedades próximos, onde os moradores alegavam ter observado alguém com características semelhantes às procuras pelos agentes
 
Além disso, a equipe recebeu atualização da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS), informando que o suspeito foi avistado em Campo Grande/MS, já próximo da rodoviária. Ao chegar no local os policiais não localizaram esse indivíduo, mas constataram em consulta que o mesmo havia embarcado em um ônibus rumo a Rondonópolis (MT). 

Esse ônibus foi interceptado pelos agentes já próximo à cidade de São Gabriel do Oeste, longe cerca de 140 quilômetros da Capital. O suspeito foi retirado do veículo e confessou em entrevista a sua participação no roubo, momento em que foi dada voz de prisão e emprego do uso de algemas. 

Dizendo ser morador de Rondonópolis, ele confessou que foi contratado pela mulher que havia sido presa no dia anterior, que esse rapaz apontou inclusive como a mentora do grupo que seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).  

Ainda conforme repassado aos agentes, ele que estava a cargo de levar um dos veículos até o Paraguai teria sido o encarregado também de alugar uma casa no próprio nome no bairro Los Angeles, que serviria de hospedagem para o grupo. Ele ainda relatou que um dos comparsas já estaria em Cuiabá (MT), enquanto os demais poderiam estar em uma casa no bairro Centro-Oeste na Capital do MS. 

Mesmo que não soubesse confirmar o endereço, esse rapaz revelou aos agentes que conseguiria indicar o local aos policiais, que foram até a casa no Centro-Oeste mas não localizaram os demais suspeitos. 

 

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"Tô de Olho"

Inmetro reprova 34% dos bicos de abastecimento em postos de MS

Ação com apoio da Agência Nacional do Petróleo (ANP) inspecionou mais de 3,6 mil bicos de abastecimento no País, visitando 32 postos em Mato Grosso do Sul

13/03/2026 11h59

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Em Mato Grosso do Sul foram fiscalizados um total de 180 bicos de abastecimento, durante visitas feitas em 32 postos

Em Mato Grosso do Sul foram fiscalizados um total de 180 bicos de abastecimento, durante visitas feitas em 32 postos Reprodução/ASCOM/AEM/MS

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Através de ação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fiscalização nacional que vistoriou 340 postos no País reprovou 34% dos bicos de abastecimento investigados em Mato Grosso do Sul. 

Entre os dias 10 e 12 de março, a ação integrada  coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foi batizada de "Tô de Olho no Abastecimento Seguro e na Medida Certa", com as ações realizadas em postos de combustíveis sendo feita pelo Inmetro, que além disso investigou também produtos da cesta básica. 

No caso dos postos, o foco dessa investigação foram possíveis fraudes eletrônicas nas bombas medidoras e através da verificação do volume de combustível líquido efetivamente entregue ao consumidor, inspecionando 3.651 bicos de abastecimento em todo o País. 

Conforme o Inmetro em nota, as irregularidades mais recorrentes encontradas foram: 

  • Indícios de adulteração nas placas eletrônicas das bombas, 
  • Mau estado de conservação dos equipamentos,
  • Vazamento de combustível, 
  • Erros de medição em prejuízo do consumidor e 
  • Lacres de segurança rompidos.

Além do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal (DF), a fiscalização sempre com apoio das polícias locais aconteceu também nas seguintes localidades: 

  1. Acre,
  2. Alagoas,
  3. Ceará,
  4. Paraíba,
  5. Rio Grande do Norte,
  6. Roraima,
  7. Santa Catarina e
  8. São Paulo,

MS

Conforme o ranking da Operação Tô de Olho no Abastecimento Seguro, de março de 2026, divulgada pelo Inmetro, nacionalmente houve a reprovação de 831 bicos de abastecimento em todo o País. 

Em Mato Grosso do Sul foram fiscalizados um total de 180 bicos de abastecimento, durante visitas feitas em 32 postos sul-mato-grossenses. Nesse caso, houve uma reprovação de 62 desses itens fiscalizados. 

Em números locais, isso representa um índice de 34% de reprovação em Mato Grosso do Sul, o terceiro pior registrado nos locais de pesquisa, abaixo apenas do do Ceará, onde 179 dos 416 bicos fiscalizados foram reprovados (43%), que perde apenas para o Rio Grande do Norte, em que a reprovação bateu 100% diante de 225 dos 226 itens não passando no teste. 

Localmente, as principais irregularidades constatadas consistem em: mau estado de conservação das bombas e mangueiras; segmentos de dígitos danificados nos mostradores e medidas de volume apresentando vazamentos.

Além de irregularidades ligadas ao plano de selagem, houveram ainda autuações por:  

  • Erros de vazão,
  • Eliminador de ar e gases inoperante,
  • Fiação exposta,
  • Lacre violado e
  • Erros de medição acima do limite admissível.

Com isso, a ANP destaca o trabalho de fiscalização da qualidade dos combustíveis que estão sendo comercializados nos postos em todo o território nacional, avaliando padrões técnicos, origem e armazenamento dos produtos. 

Além disso, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia lembra que certos indicativos, como preço muito abaixo do praticado, bombas sem o selo do Inmetro ou postos sem bandeiras de identificação por si só já devem acender um alerta aos consumidores. Além disso, o órgão deixa uma série de dicas que podem ser seguidas para evitar possíveis prejuízos na hora de abastecer: 

  1. Verifique se as bombas de combustíveis têm o selo do Inmetro;
  2. Confira se os mostradores estão em bom estado, sem rachaduras, dígitos danificados, ou falhas de leitura, e boa iluminação para ver claramente, inclusive à noite, o volume e preço a pagar.
  3. Mangueiras e conexões também precisam estar em perfeito estado, sem vazamentos ou deformações.
  4. Confirme se o posto possui a medida-padrão de 20 litros, verificada pelo Inmetro. Caso seja diferente da indicada no painel, o consumidor pode solicitar para verificar o volume abastecido.


 

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cooperativa

Gigante do agro vai investir R$ 75 milhões em Campo Grande

Cooperativa já tem duas unidades de armazenamento de grãos e venda de insumos agrícolas no município, mas pretende ampliar atividades

13/03/2026 11h27

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Cooperativa atua em pelo menos 17 municípios do interior do Estado, com mais de 30 lojas e locais de armazenamento de grãos

Cooperativa atua em pelo menos 17 municípios do interior do Estado, com mais de 30 lojas e locais de armazenamento de grãos

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Com faturamento bruto de R$ 23,2 bilhões e lucro de R$ 983 milhões ao longo de 2025, a Lar Cooperativa Agroindustrial, com sede em Medianeira (PR), promete investimento de R$ 75 milhões para ampliar suas atividades em Campo Grande, onde já atua em dois endereços. 

Publicação do diário oficial do município de Campo Grande desta sexta-feira revela que a gigante do agronegócio vai destinar R$ 375 mil à administração municipal a título de compensação ambiental pelos danos causados em decorrência dos investimentos de R$ 75 milhões.

Procurada, a administração municipal não deu detalhes sobre o local exato do investimento. Mas, a cooperativa já opera na altura do quiômetros 446 da BR-163, entre Campo Grande e Anhanduí (antiga Producel), e na altura do quilômetro 6 da MS-080, na saída para Rochedo. 

Nas unidades de Campo Grande atua na compra e ermazenamento de grãos e na revenda de fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas.

Mas, além de atuar no setor de grãos, a cooperativa tem participação importante no setor de avícola e de suínos nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul, onde no começo de fevereiro distrubuiu R$ 160 milhões em lucros entre seus 15 mil sócios. 

Além de Campo Grande, a cooperativa tem mais de 30 lojas e armazens em outros 17 municípios de Mato Grosso do Sul, com destaque para Caarapó, onde produz biodiesel. A indústria tem capacidade para processar 450 mil toneladas de soja por ano. Esse processamento resulta em 90 mil toneladas de óleo e 360 mil toneladas de farelo de soja. 

A cooperativa foi fundada há exatos 61 anos, em 19 de março de 1964, por um padre e 55 agricultores, na antiga Gleba dos Bispos, em Missal, na região oeste do Paraná. Seis décadas depois, pretende faturar R$ 26,4 bilhões neste ano, sendo a terceira maior cooperativa do setor agrícola no Brasil, ficando atrás apenas da Coamo e C.Vale.

Esta, porém, é somene uma das cooperativas que praticamente dominam o agronegócios no Estado. Além dela, o setor de grãos, produção de aves, suínos e leite são dominados por  unidades da Coamo, C. Vale, Aurora, Copagril, Frimesa, Camva, Cocamar, Coopasol, entre outras. 

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