Bar de Campo Grande terá que indenizar cliente agredida por segurança

CAMPO GRANDE

Vingança aconteceu em hotel, onde o rapaz estava hospedado junto com sua esposa e filho de apenas um ano de idade, que se trancaram no banheiro ao perceberem a situação

A DHPP foi responsável por conduzir as investigações do caso Foto: Divulgação/DHPP

A Polícia Civil prestou esclarecimentos, nesta terça-feira (20), sobre um caso de vingança que aconteceu em um hotel de Campo Grande, localizado no bairro Amambai, no dia 12 de abril.

Segundo a nota, duas pessoas invadiram o quarto e desferiram facadas contra um rapaz, que estava hospedado junto de sua esposa e filho de um ano de idade. Ao perceberem o perigo e violência, ambos se trancaram no banheiro até os criminosos fugirem.

Em investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), houve a identificação de quatro envolvidos na tentativa de homicídio, que também renderam e furtaram dois aparelhos celulares do porteiro, e, em seguida, foram em busca da vítima.

Assim que encontraram o quarto ocupado pelo rapaz, identificado pelos policiais com as iniciais R.R.O, dois entraram no cômodo e o restante do grupo ficou “cuidando” do porteiro. No crime, a vítima teve seu tórax e pescoço perfurados, sendo necessário submetê-lo a cirurgia de emergência e, posteriormente, ser acomodado na UTI.

Uma testemunha relatou que dois dos quatro autores estavam portando facas, enquanto um estava com volume na cintura, indicando possível porte de arma de fogo. Ao dar continuidade às investigações, os policiais confirmaram que o crime foi motivado por vingança, já que a vítima teria furtado um estabelecimento comercial no dia anterior de ter sido tentado.

Com um dos autores sendo identificado como sócio do estabelecimento comercial furtado, foi decretada sua prisão temporária, a fim de garantir sucesso na reta final das diligências e a segurança das testemunhas, que se mostraram com medo de expor detalhes do acontecido.

Outro que desferiu facadas no rapaz foi identificado e preso, mas não apresenta antecedentes criminais, assim como seu comparsa. Em seu depoimento, ele afirmou que a situação saiu do controle, já que pretendia apenas “dar um susto” no suposto ladrão do comércio. Ambos foram indiciados por homicídio qualificado na modalidade tentada e roubo dos aparelhos celulares.

