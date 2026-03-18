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Barradas, emendas de vereadores somam mais de R$ 200 milhões em Campo Grande

Parte vetada da LOA 2026 revela corte de propostas que incluem hospital de R$ 100 milhões, obras de infraestrutura e projetos sociais

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

18/03/2026 - 11h00
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As emendas apresentadas por vereadores à Lei Orçamentária de 2026 e barradas pela Prefeitura de Campo Grande somam aproximadamente R$ 216 milhões, conforme levantamento com base na parte vetada da Lei nº 7.565/2025 - Lei Orçamentária Anual (LOA), publicada nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial do Município.

Entre as propostas rejeitadas está a de maior valor individual: uma emenda de R$ 100 milhões da vereadora Luiza Ribeiro, que previa a implantação de um complexo hospitalar na Capital.

A lista foi publicada após a manutenção dos vetos do Executivo, e reúne dezenas de iniciativas aprovadas pelos vereadores, mas excluídas do orçamento final.

Na área de infraestrutura, que concentra a maior parte dos recursos barrados, aparecem propostas como a destinação de R$ 10 milhões, também de Luiza Ribeiro, para obras de pavimentação e drenagem no Bairro Parque do Lageado. Já o vereador Maicon Nogueira teve vetadas emendas de R$ 3 milhões para pavimentação no Bairro Nossa Senhora Aparecida e outros R$ 3 milhões para intervenções no Bairro Bom Retiro.

O presidente da Casa, Epaminondas Neto (Papy), também teve barradas propostas relevantes, como R$ 5 milhões para pavimentação no Residencial Oliveira I e II e R$ 3 milhões para obras em vias do transporte coletivo no Bairro Riviera Park.

Na mesma linha, o vereador Ronilço Guerreiro teve rejeitada emenda de R$ 5 milhões para pavimentação e drenagem no Bairro Bosque da Saúde, enquanto o vereador Landmark propôs R$ 4,5 milhões para implantação asfáltica no Residencial Betaville, igualmente vetados.

Na saúde, os cortes também atingem projetos expressivos. O vereador Jean Ferreira teve barradas duas emendas de R$ 6 milhões cada para implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos bairros Parque do Lageado e Vila Nasser. Já o vereador Junior Coringa propôs R$ 2 milhões para criação de um centro especializado no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, que também não foi incluído no orçamento.

Ainda na área, Luiza Ribeiro teve vetada uma emenda de R$ 7,6 milhões voltada à ampliação de castrações de cães e gatos, enquanto Ronilço Guerreiro propôs R$ 200 mil para equipar unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

As emendas barradas também atingem ações sociais e culturais. Jean Ferreira, por exemplo, teve rejeitada proposta de R$ 600 mil para manutenção de uma casa de acolhimento à população LGBTQIA+ e outra de R$ 700 mil para implantação de restaurantes populares. Na cultura, o mesmo vereador sugeriu R$ 1,4 milhão para repasses a escolas de samba.

Mesmo propostas de menor valor, mas com impacto direto nos bairros, ficaram de fora. É o caso de emendas do vereador Beto Avelar, como R$ 4 milhões para recapeamento da Avenida Madri e R$ 700 mil para asfalto na Rua Aquidaban, além de iniciativas de requalificação de praças apresentadas pelo vereador Carlão, na faixa de R$ 150 mil cada.

Embora aprovadas pela Câmara, as propostas podem ser vetadas quando consideradas incompatíveis com o planejamento financeiro ou com as diretrizes da administração municipal. Na prática, isso significa que os recursos previstos nessas ações não serão executados em 2026, após a manutenção dos vetos.

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Oportunidades

Pelo terceiro dia consecutivo, Funsat oferece mais 1.200 vagas de emprego

São ofertadas vagas para 116 funções, incluindo vagas para pessoas com deficiência e que não necessitam de experiência prévia

18/03/2026 10h30

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Funsat oferece 1.229 vagas de empregos nesta quarta-feira, em Campo Grande

Funsat oferece 1.229 vagas de empregos nesta quarta-feira, em Campo Grande Divulgação

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Campo Grande amanheceu nesta quarta-feira (18), com mais oportunidades de empregos oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). Com 1.229 vagas de empregos abertas, dispostas em 116 funções distintas, a Agência de Empregos realiza atendimento presencial, nas suas unidades. 

As vagas de “perfil aberto” reservadas para quem não possui uma experiência prévia, conta com 61 funções disponíveis e incluem oportunidades nas áreas de produção, atendimento, comércio e construção civil, podendo realizar o treinamento no próprio ambiente de trabalho. 

Para quem já possui alguma experiência nas áreas como comércio, serviços e logística, foram destinadas 430 vagas e o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine) é pré-requisito nesse caso. 

Já pessoas com deficiência (PCD) que estão à procura de emprego, a semana reserva uma programação especial. Na sexta-feira (20) a Funsat realizará mais uma edição do Emprega CG, com foco em recrutar para a função de auxiliar administrativo. 

O atendimento acontecerá no período matutino, das 8h às 11h, na sede da Fundação. O único requisito informado para concorrer a vaga é o Ensino Médio Completo. 

Aos interessados nas vagas, podem buscar por atendimento presencial nas unidades da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, ou na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas, das 7h às 13h.
 

          

CAMPO GRANDE

Polícia encontra carro que arrancou perna de Jamile; suspeito está foragido

Jamile Domingues teve a perna esquerda amputada, foi levada para a Santa Casa em estado grave e extubada ainda ontem (17)

18/03/2026 10h12

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A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido. 

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido.  Reprodução/PCMS/Montagem-C.E

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Cerca de quatro dias após a servidora pública, Jamile Domingues, de 42 anos, perder a perna em um acidente registrado durante a madrugada na rua Brilhante, o carro usado nesse suposto racha foi apreendido por agentes da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), encontrado coberto por panos, enquanto o acusado ainda segue foragido. 

Nas palavras do Delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, titular da 6ªDP, conforme repassado pela PCMS em nota, o carro localizado em uma residência do bairro São Conrado contém as avarias que são compatíveis com o acidente, o que inclui o retrovisor danificado e o vidro do passageiro direito quebrado. 

Através do trabalho investigativo a polícia conseguiu tanto localizar o veículo que atingiu Jamile durante o último final de semana, como também pôde identificar o suspeito de fugir do local sem prestar o devido socorro, um indivíduo de 28 anos que é considerado agora foragido. 

Na residência do suspeito, onde foi localizado o veículo Citroen C3 da cor preta, os agentes também encontraram um protetor de para-lama, peça ausente no veículo apreendido, com testemunhas confirmando que esse carro pertence, de fato, ao indivíduo de 28 anos procurado pela Polícia Civil. 

Indícios apontam que esse carro seguia em "altíssima velocidade" no momento em que atingiu Jamile Domingues na rua Brilhante, com os trabalhos investigativos não descartando ainda a hipótese de uma participação em racha, já que imagens captadas do acidente mostram um segundo veículo correndo a frente do Citroen agora apreendido. 

Jamile Domingues teve a perna esquerda amputada, foi levada para a Santa Casa em estado grave e extubada ainda ontem (17). O veículo foi levado para a perícia e a Polícia Civil aguarda o laudo, junto da vistoria do veículo e exame da vítima junto ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) assim que a vítima receber alta médica. 

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido. 

Relembre

Pelas imagens de circuito de monitoramento, nota-se o momento que a servidora chegava até uma região de bares, na rua Brilhante, em Campo Grande, durante a madrugada do último sábado (14), dirigindo-se até um dos estabelecimentos acompanhada de seu companheiro.

Devido justamente à velocidade do veículo, num primeiro momento as câmeras de segurança não puderam identificar as características (como por exemplo a placa) de ambos os veículos que seguiam em um possível "racha" pela Brilhante, por volta de 01h01.

Posteriormente, a servidora pública atropelada na madrugada do último sábado (14), que inclusive chegou a perder a perna foi identificada como Jamile Domingues, de 42 anos, que segue internada. 

Num primeiro momento, é possível observar inclusive que essa mulher e seu acompanhante aguardam antes de atravessar a via, justamente para esperar que alguns veículos passem pela Rua Brilhante. 

Porém, quando o casal já estava na metade de sua travessia, dois veículos em alta velocidade se aproximam do ponto, um deles conseguindo desviar dos pedestres ao jogar o carro para a direita. 

Entretanto, o carro que seguia logo em seguida passa pelo lado oposto, já que transitava inclusive pela faixa que é destinada para o fluxo de transportes coletivos, que nesse e em vários outros pontos de Campo Grande trafegam ao lado esquerdo da via. 

 

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