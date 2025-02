Baseado na capital, Choque amplia ações no interior - Divulgação: BPM Choque

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (BPM Choque) tem ampliado a atuação no interior de Mato Grosso do Sul, com o intuito de reforçar o combate ao crime organizado e aumentar a segurança da população.

Em nota, o BPM Choque listou algumas das ações realizadas na última semana em diferentes municípios, que resultaram em "expressivas e prejuízo financeiro significativo para criminosos".

No dia 4 de fevereiro, na via rural MS-489, em Naviraí, uma equipe prendeu um homem de 40 anos, que portava ilegalmente um revólver calibre 32 e seis munições na via rural MS-489.

"A ação retirou mais uma arma de circulação e representou um prejuízo estimado em R$ 3 mil para o crime", diz nota.

Em 8 de fevereiro, no centro da cidade do município de Sonora, policiais do Batalhão de Choque abordaram um homem que carregava 41 gramas de pasta base de cocaína e um aparelho celular. O entorpecente apreendido gerou um prejuízo de R$ 4 mil.

No mesmo dia, na região de Vista Alegre, equipes do batalhão interceptaram um carregamento de contrabando e descaminho na MS-462.

Um homem e uma mulher transportavam uma grande quantidade de produtos ilegais, incluindo 2 mil carteiras de cigarros estrangeiros, 180 celulares e outros itens eletrônicos, totalizando um impacto financeiro de R$ 97 mil para as redes criminosas.

No último domingo, dia 9 de fevereiro, uma operação em Coxim resultou em um confronto com um membro de organização criminosa. O indivíduo, armado com um revólver calibre 38, resistiu à intervenção policial e acabou sendo morto a tiros.

O comandante do Batalhão de Choque, Tenente Coronel Rocha, destacou a importância da intensificação dessas ações.

"Estamos expandindo nossa atuação para o interior do estado, fortalecendo o combate ao crime organizado e levando mais segurança não apenas à capital, mas também às regiões de divisas e fronteiras. A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque segue em sua missão de proteger Mato Grosso do Sul e garantir a ordem pública", finalizou.

