Batida frontal entre carro e ônibus de viagem deixa 2 mortos em rodovia de MS

Previsão

Temperaturas voltam a subir gradualmente, mas a madrugada de segunda-feira (11) ainda vai ser gelada

Semana começa com máximas baixas em todo o Estado FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

O avanço da massa de ar frio por Mato Grosso do Sul perde força somente no final desta semana. Especialmente durante a madrugada e início da manhã, as temperaturas devem continuar baixas em grande parte do Estado até o próxima quinta-feira (14), quando as máximas começam a aumentar novamente.

Todo o território de MS está em alerta para queda acentuada de temperatura neste domingo, como mostra o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mesmo com a aparição do sol, que amenizou o frio, a sensação térmica não passou dos 14ºC em Campo Grande.

Ainda na Capital, durante a madrugada deste domingo (10), foi registrada sensação térmica de -2,9ºC, quando a temperatura real chegou a 9,7ºC.

As temperaturas voltam a cair e, na madrugada desta segunda-feira (11) deve chegar a 12ºC. Durante o dia, as máximas chegam a 21ºC, aumentando gradativamente até quarta-feira, chegando a 25ºC. Não deve chover durante a semana.

As menores temperaturas continuam concentradas na região sul do Estado. Em Ponta Porã, durante a madrugada deste domingo, a temperatura chegou a 6ºC.

Na segunda-feira, o frio continua, com nevoeiro ao amanhecer e máximas de 15ºC durante o dia. Até a próxima quarta-feira (13), as temperaturas aumentam gradativamente, até chegar aos 22ºC.

A partir de quinta-feira, deve voltar a chover, mas sem queda grande de temperatura, com mínimas de 15ºC e máximas de 22ºC.

Já na parte leste do Estado, as mínimas continuam baixas até a próxima quinta-feira (14), variando entre 7ºC e 9ºC.

As máximas aumentam ao longo da semana, passando de 18ºC a 22ºC até quinta. O sol fica entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva, especialmente entre quarta e quinta-feira.

No Pantanal, em Corumbá, a madrugada deste domingo também foi fria, com sensação térmica chegando a 2,7ºC. As temperaturas já voltam a subir a partir desta segunda-feira (11), com máxima de 21ºC e mínima de 12ºC.

Na quinta-feira, são esperadas pancadas de chuva, mas sem frio. As mínimas esperadas são de 19ºC e as máximas voltam a 29ºC.

Acolhimento

Com a sensação térmica negativa nesta madrugada, a primeira noite do chamado Inverno Acolhedor registrou 90 atendimentos, com os primeiros ônibus com pessoas em situação de rua chegando ao local pouco antes das 18h, já com mais de 60 acolhidos, registrou a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS).

Neste domingo (10) também haverá atendimento do Inverno Acolhedor no Parque Ayrton Senna, com a pernoite iniciando às 18h, onde haverá:

Apoio de equipes de saúde; Atendimento para pets, com ração e cobertas. Colchões, lençóis e cobertores; Espaço coberto e aquecido para dormir; Jantar e água;

Para aqueles que buscarem o atendimento hoje (10), na rua Jornalista Valdir Lago, número 512 do bairro Aero Rancho, haverá o café da manhã servido na segunda-feira (11) no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), que fica localizado na rua Joel Dibo, 255 na região central.

As equipes costumam ser compostas por educadores sociais e psicólogos, revezando-se em plantões ao longo de toda a semana, com atendimento 24 horas.

Nas áreas de maior circulação, como na região central, por exemplo, as equipes do Seas atuam tanto através de denúncias quanto por meio das ações de busca ativa.

Diante de um chamado, os profissionais se dirigem até o local indicado para realizar o atendimento e oferecer acolhimento.

Em casos de recusa, cabe esclarecer, as equipes seguem com o acompanhamento e retornam aos locais com novas abordagens, o que reforça o vínculo e a oferta de apoio.

Importante frisar que não é possível levar essas pessoas, mesmo que em situação de rua, à força, uma vez que a decisão de não aceitar o acolhimento é um direito garantido pela Constituição Federal.

Disponíveis 24 horas, o Serviço pode ser acionado através do telefone 156, ou dos números: (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469.