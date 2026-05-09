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BATISTA E FEFFER

Preço da celulose e minério despenca e ricaços perdem bilhões em MS

Na comparação com o primeiro quadrimestre de 2025, preço dos minérios exportados caiu 60%. Cotação da celulose encolheu 16%.

Neri Kaspary

Neri Kaspary

09/05/2026 - 13h00
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O plantio de novas florestas de eucaliptos e a construção de uma nova fábrica de celulose seguem a todo vapor em Mato Grosso do Sul. Da mesma forma estão os investimentos na extração e exportação de minério de ferro. Os dois setores estão nas mãos das famílias Feffer e Batista, duas das famílias que aparecem entre as quatro mais ricas do País. E, apesar do boom nos dois setores, os detentores dos negócios deixaram de faturar bilhões nos últimos meses. 

Isso ocorre porque os preços da celulose e dos minérios estão em queda livre no mercado externo, o que acende um alerta em dois dos mais importantes setores da economia de Mato Grosso do Sul. A cotação do minério de ferro despencou 60% e a da celulose, quase 16% na comparação entre o primeiro quadrimestre do ano passado com igual período de 2026.

Por conta da retração, no primeiro quadrimestre deste ano os dois grupos econômicos que controlam as três fábricas de celulose no Estado deixaram de faturar em torno de R$ 900 milhões. A família Feffer é dona da Suzando e a Batista, da Eldorado.

Nos primeiros quatro meses deste ano o volume exportado chegou a 2,21 milhões de toneladas, igualando as vendas externas de 2025. O faturamento, porém, caiu de US$ 1,124 bilhão para US$ 941 milhões. Isso significa quase US$ 183 milhões, ou R$ 900 milhões, a menos por um volume igual. 

Os dados, que fazem parte da Carta de Conjuntura das Vendas Externas, elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  revelam que o preço médio da tonelada nos quatro primeiros meses do ano passado foi de 506 dólares. No primeiro quadrimesre deste ano, as empresas Suzano e Eldorado faturaram apenas 426 dólares por tonelada. 

A retração de preços não é fenômeno recente. Já são pelo menos 18 meses de recuos contínuos. No consolidado de 2025, as duas indústrias de Três Lagoas e a de Ribas do Rio Parde deixaram de faturar R$ 4,5 bilhões se os preços forem comparados com os do ano anterior.

Em 2025, o volume exportado cresceu 48% , mas o faturamento em dólar cresceu apenas 17%, passando de U$ 2,633 bilhões para U$ 3,111 bilhões. Isso significa que, em média, o valor da tonelada caiu de 572,39 dólares para 451,34 dólares. 

Em novembro do ano passado, o comando da Suzano, maior produtora de celulose do mundo, alertou que o setor da celulose estava correndo risco de colapso global, uma vez que os preços estavam insustentáveis. 

A explicação para a queda, segundo a empresa, era o aumento seguido da oferta e a queda no consumo, principalmente da China. Diante disso, a saída seria reduzir a produção. Esta retração, porém, não está ocorrendo nas indústrias de Mato Grosso do Sul, que ainda operam no azul. 

MINÉRIOS

No caso da exportação de minérios, a situação é bem mais crítica. Nos primeiros quatro meses do ano passado, também com base dos números da Carta de Conjuntura, o faturamento por tonelada foi de US$ 50,00. Agora, este valor médio despencou 60% e está em apenas US$ 20,00. 

No primeiro quadrimestre de 2025 foram exportadas 1.947.258 toneladas de minério de ferro, principalmente com as vendas feitas pela empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista atuante nas morrarias de Corumbá. Estas vendas garantiram faturamento de US$ 97,4 milhões. 

Neste ano, o volume das exportações aumentou em quase 58%, chegando a 3.019.431 de toneladas, mesmo com o baixo nível do Rio Paraguai nos primeiros dois meses do ano. O faturamento, porém, foi despencou mais de 35%, ficando em US$ 62,8 milhões.

ABASTADOS

Conforme dados da revista Forbes, a família Batista, dona da Eldorado Celulose e da mineradora  LHG Minig, acumula fortuna de R$ 50 bilhões e é a terceira mais rica do Brasil. Logo depois dela aparece a família Feffer, dona da Suzano, à qual é atribuído um patrimônio da ordem de R$ 19 bilhões.

Em primeiro e segundo lugar neste ranking dos super ricos estão, respectivamente, a família Moreira Sales, dona do banco Itaú, e a família Marinho, dona da rede Globo.

Família Moreira Salles (R$ 128 bilhões)
Família Marinho (R$ 51 bilhões)
Família Batista (R$ 50 bilhões)
Família Feffer (R$ 19 bilhões)
Família Setubal (R$ 9,95 bilhões)

Melhorias

Maior penitenciária do interior, utiliza drones para ampliar a segurança

A nova medida busca maior monitoramento de práticas ilícitas dentro da unidade prisional

09/05/2026 10h00

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A nova iniciativa busca reduzir a entrada de entorpecentes dentro da unidade prisional

A nova iniciativa busca reduzir a entrada de entorpecentes dentro da unidade prisional Divulgação/ Dourados News

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A Penitenciária Estadual de Dourados (PED) está inovando nas formas de monitoramento dos detentos da unidade. O complexo prisional do interior está adotando a estratégia de utilização de drones, para ampliar a vigilância em pontos cegos, que não são possíveis monitorar pelo solo. 

Um dos pontos pelo qual a Polícia Penal está adotando está nova estratégia, é para identificar materiais ilícitos transportados e lançados para o interior do complexo, evitando assim a entrada de entorpecentes dentro da unidade. 

Outro ponto que fez com que fosse incorporada essa nova medida, é que estava utilizando drones para fazer o transporte de materiais como aparelhos celulares, acessórios e entorpecentes. 

Em determinados casos, os objetos transportados para o interior do presídio acabam ficando presos sobre os telhados ou estruturas de proteção, e posteriormente são recuperados pelos detentos. A nova medida vem para evitar ações como essas. 

Para realizar a operação desses drones, os policiais penais estão recebendo orientações através de cursos ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). 

Focando em técnicas técnicas de pilotagem, segurança operacional, além de aplicação prática na vigilância.
 

FRIO

MS registra temperatura de um dígito pela primeira vez no ano

Ponta Porã bateu os 8,8°C na manhã deste sábado (9)

09/05/2026 09h35

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Casaco, luva, touca, cachecol e calça fazem parte do look do campo-grandense neste frio

Casaco, luva, touca, cachecol e calça fazem parte do look do campo-grandense neste frio MARCELO VICTOR

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O frio chegou com tudo, pela primeira vez no ano, em Mato Grosso do Sul.

Em pleno outono, a 43 dias do inverno, o Estado registrou a primeira temperatura de apenas um dígito do ano.

A chuva desta sexta-feira (8) abriu espaço para a chegada da primeira onda de frio de 2026.

O sábado (9) amanheceu gelado em todas as regiões do Estado, com termômetros que variam entre 8,8°C e 19,1°C.

Ponta Porã foi quem estreou a temperatura de um dígito: o município bateu os 8,8°C nas primeiras horas de hoje (9).

Confira outras temperaturas registradas na manhã deste sábado (9):

MUNICÍPIO

TEMPERATURA (°C)

Campo Grande

15,2°C

Corumbá

17,1°C

Dourados

10,2°C

Ponta Porã

8,8°C

Bonito

13,3°C

Três Lagoas

21,9°C

Sonora

19,4°C

Sete Quedas

11,5°C

Paranaíba

17,7°C

Coxim

19,3°C

Chapadão do Sul

19,1°C

Fonte: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos de Declínio de Temperatura e Chuvas Intensas em MS.

  • Declínio de Temperatura – alerta amarelo – perigo potencial: declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC em 24 horas, com leve risco à saúde
  • Chuvas Intensas – alerta amarelo – perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h

De acordo com o Inmet, massa de ar polar atingiu o Estado na sexta-feira (8) e deve permanecer até segunda-feira (11).

A previsão é que a temperatura caia ainda mais nas próximas horas. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o domingo (10) e segunda-feira (11) devem ser extremamente frios em Mato Grosso do Sul.

Na terça-feira (12), o tempo começa a esquentar. Na quarta-feira (13), o calor volta com tudo e os dias seguintes serão quentes e de sol.

"Frente fria vinda da região central da Argentina com características continentais estão avançando pelo Sul do país. Atrás dela vem uma massa de ar com forte declínio nas temperaturas a partir dessa noite de sábado, seguindo até a terça feira, atingindo todos os municípios do estado", explicou o meteorologista Natálio Abrahão.

ONDA DE FRIO

Onda de frio é um evento climático caracterizado por uma queda significativa na temperatura do ar, que permanece abaixo de um determinado limiar por vários dias consecutivos.

Também é caracterizada pelo arrefecimento do ar, com rápida queda de temperatura em um período de 24 horas. Esse fenômeno pode causar geada, e em alguns locais, até neve.

Normalmente, está associada à irrupção de ar muito frio causada pelo deslocamento de uma massa de ar polar ou de alta latitude para latitudes mais baixas.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

  • Se agasalhe
  • Beba água
  • Evite tomar banhos muito quentes
  • Continue usando protetor solar
  • Evite ambientes pouco ventilados
  • Hidrate a pele
  • Cuide da alimentação
  • Não se exponha ao tempo

 

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