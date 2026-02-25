Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

OUTLET SOLIDÁRIO

Bazar da AACC-MS terá Iphone lacrado por R$ 2,4 mil

É possível parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/02/2026 - 11h40
Continue lendo...

Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) realiza outlet de celulares e itens de decoração com preços especiais.

Os celulares à venda são iPhone, Realme e Xiaomi, novos e lacrados.

O Iphone 14 128gb será vendido a R$ 2.400,00. Já os smartphones das marcas Realme e Xiomi serão vendidos com preços a partir de R$ 810,00.

É possível parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Os aparelhos são oriundos de apreensões da Receita Federal cedidas para a instituição. Não foram divulgados quantas unidades estarão disponíveis.

As formas de pagamento são PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento para compras a partir de R$ 100.

O evento também oferece descontos de 20% em todas as peças do Bazar fixo da AACC/MS, como roupas, calçados, brinquedos, itens de casa, semijoias e itens variados, todos de qualidade e marcas reconhecidas.

Além de economizar, quem compra no bazar contribui diretamente para o atendimento prestado a crianças e adolescentes em combate ao câncer.

O outlet solidário será realizado nos dias 4 e 5 de março de 2026, das 8h às 17h, na sede da AACC/MS, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

O objetivo é arrecadar dinheiro para manter os custos mensais básicos da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os custos mensais giram em torno de R$ 400 mil.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

Está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

  • Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino
  • Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias
  • Transporte
  • Atendimentos Multiprofissionais
  • Serviço Social
  • Atividades lúdico-pedagógicas
  • Salão de Beleza

De acordo com a instituição, em 2025, 323 crianças foram atendidas, 17.910 atendimentos multiprofissionais foram realizados, 6.346 pessoas foram hospedadas, 31.676 refeições foram servidas e 1.525 cestas básicas foram entregues.

CAMPO GRANDE

Banco é condenado a pagar R$ 10 mil após cobrar cliente por dívida já quitada

Consumidor recebeu ligações diárias, inclusive no trabalho, mesmo após quitar financiamento; juiz considerou situação constrangedora e determinou indenização por danos morais

25/02/2026 11h45

Compartilhar
Duas testemunhas confirmaram a frequência das ligações, que chegavam a ultrapassar dez tentativas diárias

Duas testemunhas confirmaram a frequência das ligações, que chegavam a ultrapassar dez tentativas diárias Divulgação

Continue Lendo...

A 4ª Vara Cível de Campo Grande condenou uma instituição bancária a indenizar um consumidor em R$ 10 mil por danos morais após a manutenção de cobranças indevidas mesmo com o financiamento totalmente quitado.

De acordo com o processo, o cliente pagou as 48 parcelas previstas em contrato e encerrou a dívida. Ainda assim, passou a receber ligações frequentes de cobrança relacionadas a um débito que já não existia. As chamadas eram direcionadas ao celular, telefone residencial e até ao local de trabalho do consumidor.

Conforme relato apresentado à Justiça, os contatos ocorriam diversas vezes ao dia e incluíam menções à possível apreensão do veículo financiado. Familiares e colegas de trabalho também teriam sido procurados pelos cobradores, o que teria ampliado o constrangimento.

Durante o processo, duas testemunhas confirmaram a frequência das ligações, que chegavam a ultrapassar dez tentativas diárias. Uma delas afirmou que os cobradores falavam abertamente sobre a existência de um “débito em aberto” e sobre o risco de perda do bem, inclusive no ambiente profissional do autor da ação. A situação, segundo os depoimentos, gerou comentários entre colegas e exposição indevida do consumidor.

Na defesa, o banco sustentou que não houve irregularidade e alegou ausência de provas das ligações. No entanto, o juiz Walter Arthur Alge Netto entendeu que ficou demonstrado nos autos que a dívida estava quitada e que as cobranças foram realizadas de forma indevida.

Na sentença, o magistrado destacou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço. Também ressaltou que o consumidor não pode ser submetido a constrangimento ou exposição vexatória em razão de cobrança de dívida.

Para o juiz, a insistência nas ligações e a divulgação da suposta inadimplência no ambiente de trabalho ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano e atingiram a honra e a dignidade do autor.

Além da indenização por danos morais, o banco deverá pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O montante ainda será corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Interdição

Após morte de motociclista, populares bloqueiam a BR-163 em Dourados

Protesto ocorre no quilômetro 252, onde jovem morreu atropelado; moradores exigem medidas para reduzir acidentes

25/02/2026 11h22

Compartilhar

Crédito: Clara Medeiros / Dourados News

Continue Lendo...

Moradores bloquearam a rodovia BR-163, na manhã desta quarta-feira (25), para protestar por mais segurança. O protesto ocorre no ponto em que um motociclista de 29 anos morreu atropelado, em Dourados.

Os manifestantes fecharam a via no quilômetro 252, trecho que liga Dourados a Caarapó, onde a vítima, identificada como Luiz Henrique de Oliveira Rosa, teve a moto atingida por uma caminhonete conduzida por um empresário embriagado.

A vítima não resistiu e veio a óbito no local. O empresário foi preso em flagrante.

O protesto reuniu aproximadamente 30 populares que residem na localidade conhecida como Sitioca Ouro Fino e teve início, segundo o site Dourados Informa, em torno das 6 horas da manhã.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, que ficou com congestionamento nos dois sentidos da via. O acesso foi liberado para ambulâncias e carros com pacientes que estavam a caminho de Dourados para receber atendimento médico.

Entre as reivindicações estão a instalação de radares de velocidade e de iluminação. As lideranças dizem que o trecho segue fechado até que um representante da Motiva Pantanal compareça para discutir soluções.

A reportagem entrou em contato com a Motiva Pantanal que informou que a via segue bloqueada, confira a nota na íntegra:

“A Motiva Pantanal informa que há, neste momento, uma manifestação popular no km 252 da BR-163/MS, em Dourados, com interdição total da pista em ambos os sentidos.

No momento, há congestionamento de 3 km no sentido norte, e no sentido sul a pista segue sem congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal está no local e as equipes da concessionária atuam no apoio à sinalização e orientação aos clientes”.

 Rotas alternativas:

  • Sentido norte: desvio no km 225, com acesso à MS-278 e posterior conexão com a MS-156, retornando à BR-163/MS no km 258.
  • Sentido sul: desvio no km 256, com acesso à BR-463.

Acesso liberado

Segundo a concessionária que administra a via, a pista foi liberada às 11h28.

** Matéria atualizada às 11h40 para acréscimo de informações
 

