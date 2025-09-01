Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Solidariedade

Bazar da Receita Federal com roupas a R$ 30 será neste sábado (6)

A 1ª edição do Bazar Legal terá aproximadamente 30 mil peças de vestuário e será realizada neste sabado (6), no TJMS

Laura Brasil

01/09/2025 - 17h13
Com cerca de 30 mil peças de alto padrão a valor acessível, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) promove, no sábado (6), em parceria com a Receita Federal, a primeira edição do Bazar Legal.

O evento, que tem como objetivo arrecadar fundos para instituições sociais, será realizado no domingo (7), no estacionamento do TJMS, em Campo Grande.

Os produtos foram doados pela Receita Federal de Corumbá. Com valor fixo de R$ 30, estarão disponíveis aproximadamente 30 mil peças de alto padrão, entre roupas femininas e masculinas, sociais e esportivas.

O evento solidário tem como objetivo apoiar entidades filantrópicas por meio da venda de produtos a preços acessíveis.

Toda a renda arrecadada será dividida igualmente entre quatro instituições sociais:

  • Associação Pestalozzi;
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (Abrec-MS);
  • Conselho da Comunidade;
  • Espaço de Convivência Esperança.

Durante o evento solidário, os voluntários das instituições vão contar ao público um pouco sobre o trabalho desenvolvido por cada uma delas.

“A proposta da ação vai além da arrecadação financeira, buscando também sensibilizar e envolver a comunidade na causa social. A expectativa é que o público participe ativamente do evento, contribuindo para a valorização e fortalecimento das instituições beneficiadas”, informou a organização.

Condições de pagamento

Serão aceitos pagamentos via Pix, dinheiro e cartão de débito. Atenção: não será aceito o uso de cartão de crédito.

Cada comprador poderá adquirir até cinco peças por tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no momento da compra.

Saiba mais sobre as entidades beneficiadas

  • Associação Pestalozzi: atua na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtornos neuromotores, trabalhando na defesa de seus direitos e oferecendo apoio às famílias.
  • Conselho da Comunidade: órgão que acompanha os estabelecimentos prisionais e desenvolve ações voltadas à ressocialização de presos. É formado por membros da sociedade civil e atua de forma voluntária, com apoio de instituições públicas.
  • Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC-MS): entidade filantrópica que atua na prevenção e no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC), oferecendo suporte a pacientes em diálise por meio de assistência social, segurança alimentar, medicamentos e atendimentos multiprofissionais.
  • Espaço de Convivência Esperança: instituição sem fins lucrativos que oferece um Programa de Saúde Integral para a comunidade dos bairros Parque do Sol, Dom Antônio Barbosa e José Teruel Filho, com total gratuidade nos atendimentos e 100% dos profissionais voluntários.

Serviço

  • 1ª edição do Bazar Legal
  • Data: 6 de setembro
  • Horário: das 8h às 17h
  • Local: Estacionamento principal do TJMS
Divulgação TJMS

setembro

Licenciamento de veículos com placas de final 3 e 9 deve ser pago neste mês

Prazo vai até o fim do mês de setembro; circular sem o licenciamento em dia é infração gravíssima e pode gerar multa de R$ 293,47

01/09/2025 16h16

Prazo para pagar o licenciamento vai até o fim do mês

Prazo para pagar o licenciamento vai até o fim do mês Gerson Oliveira / Correio do Estado

Setembro é o mês para proprietários de veículos com placas final 3 e 9 pagarem o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul, conforme calendário do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

O calendário para o ano de 2025 começou em abril, com prazo para licenciar veículos placas final 1 e 2, e termina em outubro, para placas de final 0.

No calendário inicial, o pagamento para as placas final 3 seria em maio, mas no início do mês em questão, o Detran-MS identificou falhas de paginação na impressão das guias de licenciamentoAs inconsistências ocasionaram divergências entre as informações da capa da correspondência e o conteúdo interno da guia. 

Diante disso, o Detran prorrogou o vencimento dos veículos de placa final 3 para setembro de 2025, junto com os de final 9.

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O Detran alerta para que cada proprietário se atente ao prazo de pagamento para sua placa, pois trafegar com o veículo não licenciado é uma infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH).

Como pagar

O proprietário do veículo, no mês correspondente a sua placa, pode pagar a taxa em um dos canais de autoatendimento do Detran, no portal de serviços “Meu Detran” ou em uma das agências do Detran-MS do Estado.

A taxa de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Ou o cidadão pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

O valor é de 4,53 Unidades Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), para todos os tipos de veículos. A Uferms é definida mensalmente e, para setembro, o valor é de R$ 52,62.

Desta forma, para pagamentos dentro do prazo de vigência o valor do licenciamento é de R$ 238,36. Caso o pagamento seja feito após, o valor sobe para 5,88 Uferms, o que equivale a R$ 309,40, na cotação de junho.

Quem realiza o pagamento em dia pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, com a regularização imediata da situação do veículo.

Com a quitação do licenciamento, proprietário pode emitir o Certificado de Registro Veicular (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), que desde 2021 foi unificado e passou a ser digital: o CRLV-e, ou CRVL Digital.

O documento é de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito quando solicitado, seja por documento físico ou digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.

Em caso de trafegar com veículo não licenciado, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

Confira o calendário de pagamento do licenciamento de veículos para o ano de 2025:

Mês Placa final
Setembro 3 e 9
Outubro 0

Cidades

Idosa agredida por ex-companheiro será indenizada em R$ 12 mil

Após um relacionamento de 11 anos, a vítima, de 80 anos, teve o nariz quebrado ao questionar o envio de dinheiro, por parte do autor, para a ex-mulher

01/09/2025 15h53

Crédito: TJMS

Continue Lendo...

Uma idosa de 80 anos, que teve o nariz fraturado pelo ex, de 76 anos, após uma discussão sobre uma transação financeira para terceiros, será indenizada por danos morais em R$ 12 mil por decisão da Justiça.

O relacionamento dos dois começou em 2011, e eles moravam juntos. Em outubro de 2022, ocorreu uma discussão quando ela questionou o homem por ter enviado dinheiro para a ex-companheira.

A vítima acabou sendo agredida de forma violenta, o que resultou em escoriações faciais, hematomas, fratura nasal em três regiões e graves abalos psicológicos.

Após a agressão, a vítima solicitou medidas protetivas, que foram concedidas pela Justiça. Com base na Lei Maria da Penha, o homem foi condenado a cumprir quatro anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de R$ 8 mil.

Indenização

A decisão veio da 5ª Vara Cível de Campo Grande, que condenou o homem a pagar R$ 12 mil, proferida na última semana pelo juiz Flávio Saad Peron.

O juiz frisou, ao analisar a ação cível, que, com o trânsito em julgado da sentença, isto é, a condenação criminal já confirmada, ficou comprovado que o homem foi responsável pelas agressões.

Como já havia condenação anterior por danos morais e não havia mais possibilidade de recurso, o magistrado determinou que o valor fosse abatido para evitar duplicidade, fixando a indenização em R$ 12 mil.

