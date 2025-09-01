Bazar da Receita Federal com roupas a R$ 30 será neste sábado (6)

Com cerca de 30 mil peças de alto padrão a valor acessível, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) promove, no sábado (6), em parceria com a Receita Federal, a primeira edição do Bazar Legal.
O evento, que tem como objetivo arrecadar fundos para instituições sociais, será realizado no domingo (7), no estacionamento do TJMS, em Campo Grande.
Os produtos foram doados pela Receita Federal de Corumbá. Com valor fixo de R$ 30, estarão disponíveis aproximadamente 30 mil peças de alto padrão, entre roupas femininas e masculinas, sociais e esportivas.
O evento solidário tem como objetivo apoiar entidades filantrópicas por meio da venda de produtos a preços acessíveis.
Toda a renda arrecadada será dividida igualmente entre quatro instituições sociais:
- Associação Pestalozzi;
- Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (Abrec-MS);
- Conselho da Comunidade;
- Espaço de Convivência Esperança.
Durante o evento solidário, os voluntários das instituições vão contar ao público um pouco sobre o trabalho desenvolvido por cada uma delas.
“A proposta da ação vai além da arrecadação financeira, buscando também sensibilizar e envolver a comunidade na causa social. A expectativa é que o público participe ativamente do evento, contribuindo para a valorização e fortalecimento das instituições beneficiadas”, informou a organização.
Condições de pagamento
Serão aceitos pagamentos via Pix, dinheiro e cartão de débito. Atenção: não será aceito o uso de cartão de crédito.
Cada comprador poderá adquirir até cinco peças por tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no momento da compra.
Saiba mais sobre as entidades beneficiadas
- Associação Pestalozzi: atua na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtornos neuromotores, trabalhando na defesa de seus direitos e oferecendo apoio às famílias.
- Conselho da Comunidade: órgão que acompanha os estabelecimentos prisionais e desenvolve ações voltadas à ressocialização de presos. É formado por membros da sociedade civil e atua de forma voluntária, com apoio de instituições públicas.
- Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (ABREC-MS): entidade filantrópica que atua na prevenção e no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC), oferecendo suporte a pacientes em diálise por meio de assistência social, segurança alimentar, medicamentos e atendimentos multiprofissionais.
- Espaço de Convivência Esperança: instituição sem fins lucrativos que oferece um Programa de Saúde Integral para a comunidade dos bairros Parque do Sol, Dom Antônio Barbosa e José Teruel Filho, com total gratuidade nos atendimentos e 100% dos profissionais voluntários.
Serviço
- 1ª edição do Bazar Legal
- Data: 6 de setembro
- Horário: das 8h às 17h
- Local: Estacionamento principal do TJMS