Cidades

Evento Solidário

Bazar do São Julião tem mais de 48 mil itens a partir de R$ 5 em Campo Grande

Interessados devem levar 1 kg de alimento não perecível. O evento solidário vai até o dia 18 de outubro; confira os itens

Laura Brasil

16/10/2025 - 15h55
O Bazar beneficente do Hospital São Julião, que iniciou nesta quinta-feira (16) com itens doados pela Receita Federal, é uma oportunidade para quem deseja comprar bons produtos com preços a partir de R$ 5.

Ao todo, são 48 mil itens, que incluem cosméticos e perfumes, eletrônicos, roupas, brinquedos, artigos de pesca e muito mais.

Os amantes de bazar não precisam se preocupar com o tempo, já que o evento do hospital vai até o dia 18 de outubro, no Centro de Convenções Albano Franco, com espaço para circulação, o que facilita na hora de ver os produtos.

 

 

 

Um dos princípios do evento é aliar o consumo consciente à solidariedade. Os que desejam participar devem levar 1 kg de alimento não perecível como pagamento simbólico de entrada (arroz, feijão, macarrão ou açúcar).

O estacionamento estará aberto durante todo o evento beneficente, totalmente gratuito. O centro de convenções contará com praça de alimentação e espaço kids, para que os pais tenham conforto durante as compras.

“O Bazar é uma oportunidade de fazer boas compras, com preços muito atrativos, e ao mesmo tempo colaborar com a continuidade dos serviços que o hospital oferece à comunidade. Cada produto adquirido se transforma em cuidado e acolhimento para centenas de pacientes atendidos todos os dias”, destaca o presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, Carlos Melke.

Os recursos arrecadados no bazar serão revertidos para a manutenção dos serviços oferecidos pelo hospital, que é referência em internações de reabilitação, atendimentos ambulatoriais e cirurgias pelo SUS.

Forma de pagamento: Dinheiro, débito, crédito e Pix. 

OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO

Contrabando: PF prende seis e apreende centenas de eletrônicos em MS

Celulares, tablets, notebooks foram os principais itens apreendidos, além de cigarros, essências, perfumes, bebidas e suplementos anabolizantes

16/10/2025 16h17

Operação Circuito Fechado da PF em MS

Operação Circuito Fechado da PF em MS DIVULGAÇÃO/PF

Polícia Federal (PF) realizou o cumprimento de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, durante a Operação Circuito Fechado, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16), em Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

Em MS, as diligências ocorreram em Mundo Novo, município localizado na região Sul, a 466 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, 50 policiais participaram da ação.

A operação visa desmantelar uma organização criminosa que pratica descaminho e comercialização irregular de eletrônicos.

Os criminosos estão envolvidos em um grande esquema de contrabando de celulares que movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos quatro anos.

Durante a operação, a polícia:

•    cumpriu seis mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, cinco deles cumpridos durante as diligências - um investigado permanece foragido;

•    registrou dois flagrantes, sendo um pelos crimes de contrabando, importação irregular de medicamentos e descaminho e outro pelo crime de descaminho;

•    apreendeu 180 aparelhos eletrônicos novos, entre celulares, tablets e notebooks, além de cerca de 15 celulares pessoais pertencentes aos investigados;

•    apreendeu vários produtos de origem estrangeira sem nota fiscal, incluindo cigarros, essências, perfumes, bebidas, suplementos anabolizantes e acessórios eletrônicos

•    bloqueou judicialmente 17 veículos por meio do sistema RENAJUD e cinco veículos apreendidos, entre automóveis de passeio e utilitários de alto valor;

•    decretou ordem de indisponibilidade de bens, podendo alcançar até R$ 10 milhões por investigado, pendente de retorno das instituições financeiras;

•    apreendeu materiais de interesse probatório, como cadernos de anotações, cheques, comprovantes de compra de mercadorias no Paraguai, notebooks e celulares utilizados no crime.

O balanço da operação foi divulgado, à imprensa, na tarde desta quinta-feira (16), pela PF.

OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO

Polícia Federal defalgrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Circuito Fechado. 

O objetivo é desarticular uma organização criminosa de Contrabando e descaminho de celulares. 

De acordo com a PF, o nome "Circuito Fechado" faz referência à vigilância constante mantida pelo grupo criminoso sobre as rotas clandestinas e à ação coordenada da Polícia Federal, que fechou o cerco sobre toda a estrutura ilícita.

As investigações tiveram início em 2024, após a apreensão de grande quantidade de aparelhos em Guaíra (PR), fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Em seguida, a Polícia Federal descobriu que havia uma "organização criminosa estruturada, estável e hierarquizada, voltada ao transporte, ao financiamento e à revenda de produtos introduzidos irregularmente em território nacional".

O grupo, conforme a PF, atuava em rotas clandestinas que conectavam o Paraguai a municípios brasileiros nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, utilizando veículos registrados em nome de terceiros, empresas de fachada e contas bancárias intermediárias para ocultar a origem dos bens e dos valores movimentados.

A investigação comprovou que o grupo realizava viagens semanais para o transporte de centenas de aparelhos celulares, utilizando comunicação criptografada, aplicativos de mensagens e monitoramento em tempo real de barreiras policiais e fiscais, além de movimentar valores expressivos por meio de contas de interpostas pessoas físicas e jurídicas.

PECHINCHA

Imóveis com valores até 70% abaixo do preço de mercado são ofertados em leilão da Caixa

Em Mato Grosso do Sul, os lotes estão com valores iniciais entre R$ 78.781 e R$ 148.300

16/10/2025 15h45

A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da Pestana Leilões

A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da Pestana Leilões Arquivo

Para quem deseja investir em imóveis ou busca realizar o sonho de ter uma casa própria com condições vantajosas, a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Pestana Leilões, realiza um leilão online com mais de 450 lotes disponíveis em todo o Brasil. 

São casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais com valores que podem chegar a 70% abaixo do preço de mercado, e lances mínimos a partir de R$ 31 mil. A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da leiloira.

Os imóveis estão distribuídos em diversos estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, que conta com imóveis com valores entre R$ 78.781 e R$ 148.300, todos localizados em Campo Grande. 

Confira alguns lotes:

  • Apartamento no condomínio Parque Canto das Gaivotas, no bairro Coronel Antonino - avaliado em R$ 187.100, o imóvel está com valor de venda em R$ 113.085;
  • Outro apartamento no mesmo condomínio, avaliado em R$ 200 mil, está com valor de venda em R$ 125.884;
  • Casa no condomínio Residencial Recanto do Sabiá, no bairro Jardim Uirapuru - avaliado em R$ 136 mil, o lance inicial é de R$ 78.781;
  • Casa no Condomínio Residencial Panamá, no bairro Panamá - valor de avaliação em R$ 242.200, com valor de venda por R$ 148.300.

Pagamento

O proponente classificado tem o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da homologação da proposta, para cumprir as exigências do edital e efetuar o pagamento do boleto referente a parte ofertada em recursos próprios e registrada na proposta.

O pagamento pode ser feito à vista, com recursos próprios ou FGTS. Para esta modalidade de venda não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio. 

O boleto é obtido no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, opção “Meus Resultados”, após divulgação do
resultado homologado. 

Como participar

Para participar, basta realizar o cadastro prévio no site do leiloeiro e enviar a documentação exigida. Após a aprovação, o participante já pode ofertar lances nos imóveis desejados.

