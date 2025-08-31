Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Padroeiro da Internet

Beato Carlo Acutis será canonizado pelo Papa Leão XIV

A cerimônia será no sábado (7), conduzida pelo Papa no Vaticano, reafirmando um compromisso deixado por Francisco, seu antecessor

Laura Brasil

31/08/2025 - 09h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cinco meses após a morte de Papa Francisco, que adiou a canonização do beato Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, o Papa Leão XIV dará andamento à cerimônia prevista para ocorrer no domingo (7), no Vaticano.

Nesta segunda-feira (1º), às 19h, a Paróquia São Sebastião (Igreja Matriz) abre oficialmente a semana de celebrações pela canonização de Carlo Acutis.

O momento será marcado pela chegada do pulôver azul do jovem beato, presenteado pela mãe, Antonia Salzano, ao Padre Marcelo Tenório. 

A peça chegará em cortejo solene conduzido pelo Corpo de Bombeiros, antecedendo a missa de abertura.

“Campo Grande tem papel histórico nesta canonização: foi aqui que o Vaticano reconheceu o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo, em 2013”, divulgou a paróquia por meio de nota.

Canonização e relíquia


A capela guarda a relíquia que o jovem campo-grandense tocou ao receber a cura: trata-se de um pedaço do coração do beato Carlo Acutis.

Como bem acompanhou o Correio do Estado, em 23 de maio de 2024, com autorização do "Dicastério das Causas dos Santos", o Papa Francisco reconheceu o milagre de Carlo Acutis, que concedeu duas graças em Campo Grande, e elevou o status do conhecido "padroeiro da internet" a santo.

 

Milagres locais

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado na Cidade Morena, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. 

Ainda aos três anos Matheus Lins Vianna já convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, sendo que o contato com uma relíquia de Carlo, momento em que a criança pediu de forma espontânea 'para parar de vomitar', indicou o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte. 

"E assim aconteceu, não vomitou mais", expõe o padre em relato divulgado pelo Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em celebração ao jovem Carlo Acutis. 

Já em 2020, no dia 10 de outubro, Carlo foi beatificado em função dessa graça concedida, quando em 2017 surgiu o segundo suposto milagre atribuído ao padroeiro da internet, quando um campo-grandense de 25 anos entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca. 

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis. 

Conheça o santo

Natural de Londres, Carlo nasceu em 03 de maio de 1991, descobrindo uma leucemia violenta que ceifou sua vida após 15 anos, em 12 de outubro de 2006 na comuna italiana de Monza, região da Lombardia.

Habilidoso com informática, em uma época em que a internet engatinhava no mundo, o jovem aproveitou o espaço eletrônico para divulgar materiais cristãos e expôr uma série de milagres eucarísticos. 

Fulminante, a leucemia demonstrou seus primeiros sintomas em setembro de 2006, com o jovem dedicando uma vida católica de devoção a Deus até 12 de outubro de 2006. 

Diante do evento de Carlo, o próprio Papa Francisco reforçou que Acutis "não se acomodou numa imobilidade confortável. 

"Mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-o nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual", completou o Papa. 

Com seus restos mortais repousando na cidade italiana de Assis, a comunidade local também entrou em festa, como destacou o bispo da cidade, dom Domenico Sorrentino, celebrando que Carlo será proclamado santo. 

"Passando assim do culto local, por sua condição de beato, ao culto universal que caracteriza os santos canonizados. A Igreja de Assis está em festa. Ele poderá ser chamado de "Santo" e venerado com o culto litúrgico devido aos Santos somente após a canonização - explica o prelado. Liturgicamente, portanto, tudo permanece como antes", expõe o bispo em nota pública.

O corpo de Carlo que está no Santuário da Espoliação, ainda em 2022, foi aberto para peregrinação e exposto de modo permanente por dom Domenico Sorrentino após a missa de 1º de junho daquele ano. 

Seu túmulo foi reaberto dias após inaugurada a chamada "porta de São Francisco", que segundo o portal do Vaticano foi "trazida a luz após 800 anos" para que os fiéis revivam o gesto quando o "Pobrezinho" abriu mão de todos os bens terrenos. 

** Colaborou Leo Ribeiro

Assiune o Correio do Estado

POLÍCIA

Dois homens são presos em operação da PF contra venda ilegal de cigarros

Os policiais ainda flagraram uma carreta bitrem carregada com mais de mil caixas de cigarros

31/08/2025 13h26

Compartilhar
Dois homens são presos em operação da PF contra venda ilegal de cigarros

Dois homens são presos em operação da PF contra venda ilegal de cigarros FOTO: Divulgação PF

Continue Lendo...

Na manhã deste domingo (31), a Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ/MS), cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva na cidade de Sidrolândia/MS, localizada a aproximadamente 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações, a operação mira o contrabando de cigarros e começou na noite de sexta-feira (29), com a vistoria de uma carreta do tipo bitrem carregada com mais de mil caixas de cigarros de origem estrangeira, introduzidas irregularmente no território nacional.

A carga não cumpria as formalidades legais, e na ocasião dois indivíduos foram conduzidos à Polícia Federal e presos em flagrante delito.

Diante disso, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário Federal pela expedição de mandados de busca, apreensão e prisão preventiva contra outro investigado, diretamente envolvido no transporte ilícito.

O pedido foi deferido e integralmente cumprido neste domingo.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar outros participantes no esquema criminoso.

Assine o Coreio do Estado.

Controle

MS tem mais de 11 mil CACs habilitados para o abate de javalis

Conforme registros feitos no Estado, os animais podem chegar a 300 quilos, andam em bandos e deixam rastro de destruição por onde passam

31/08/2025 11h02

Compartilhar
Mesmo sem dados precisos sobre a população de javaporcos em Mato Grosso do Sul, regiões do Estado são consideradas críticas devido a presença da espécie invasora

Mesmo sem dados precisos sobre a população de javaporcos em Mato Grosso do Sul, regiões do Estado são consideradas críticas devido a presença da espécie invasora Reprodução

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul conta com 11.122 cadastros de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) habilitados para abater javalis (Sus scrofa), espécie invasora que causa estragos em plantações de milho no Estado.

Os dados são do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama-MS), que explicou que a espécie exótica, que não é natural da fauna brasileira, tem causado prejuízos à produção agropecuária do Estado.

Um levantamento realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no município de Rio Brilhante em 2022, indicou perdas de até 30% em talhões de milho.

Conforme a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), em diversas regiões do Estado a passagem do javali causa prejuízos de cerca de 10% da produção de milho em propriedades afetadas pela invasão.

Os impactos também envolvem a pecuária, já que o animal revolve o solo, provocando erosão, degrada nascentes e compromete a recuperação de áreas produtivas.

O javali ainda representa risco sanitário para a cadeia da suinocultura, exigindo investimento redobrado dos produtores para evitar a presença do animal na propriedade.

Mesmo sem dados precisos sobre a população de javaporcos em Mato Grosso do Sul, regiões do Estado são consideradas críticas devido a presença da espécie invasoraAtaque atribuído ao javali em lavoura de milho em propriedade no município de Rio Brilhante / Crédito: Embrapa

Risco ao ecoturismo

Em levantamento realizado pelo Ibama em maio de 2025, verificou-se aumento de propriedades cadastradas no município de Bonito, onde a presença do javali coloca em risco o ecoturismo local. 

Foram cadastradas 883 propriedades no período de 2024 e 2025.

O Secretário de Meio Ambiente de Bonito, Thyago Sabino, explicou em entrevista ao Correio do Estado que o tema tem ganhado grandes proporções no município. No entanto, a efetividade no monitoramento para traçar causa dificuldades. 

“Quanto à quantidade de animais, à área de ocupação e aos hábitos deles, as informações são obscuras, o que dificulta estratégias de combate. Em algumas localidades, o estrago feito por esses animais chega de 15 a 30% na produção local”, pontuou o secretário.

Diante do problema, o Conselho de Meio Ambiente de Bonito realizou a primeira reunião da câmara técnica na quinta-feira (28) com diversas instituições e o governo do Estado, em Campo Grande, para discutir políticas públicas.

“A ideia é analisar todas as questões: a legislação existente, o que precisamos operacionalizar enquanto Estado e como criar um plano de ação de longo prazo eficiente para minimizar os impactos do animal no meio ambiente”, frisou o secretário.

Mesmo sem dados precisos sobre a população de javaporcos em Mato Grosso do Sul, regiões do Estado são consideradas críticas devido a presença da espécie invasoraReprodução Ibama

Manejo

Em 2013, foi autorizada a caça do javali no Brasil, com condições específicas que devem ser seguidas por CACs previamente cadastrados, seguindo protocolos rígidos de controle, incluindo o descarte da carcaça.

Em Costa Rica, um javali com 2,20 metros e aproximadamente 300 quilos foi abatido na última quinta-feira (21) por Aparecido Gonçalves de Souza, de 43 anos, segundo o site MS Todo Dia.

Dois dias antes, em Rio Brilhante, outro javali com cerca de 300 quilos foi abatido pelo empresário Vagner Alves dos Santos, de 33 anos, acompanhado do irmão o porte dos animais impressiona.

O empresário campo-grandense Kellyo Benites, de 48 anos, que atua há seis anos como controlador populacional de javalis, destacou que os CACs têm sido fundamentais nesse controle.

“Haja vista que não há predador natural para estes animais, os CACs habilitados, treinados e legalmente registrados, com acesso a equipamentos adequados, permitem atuação ágil e eficaz na contenção da espécie invasora”, explicou Kellyo e completou:

“Lido com o manejo para controle de pragas que devastam ecossistemas, atacam lavouras, gado e até pessoas, gerando prejuízos econômicos e ambientais. Há também a destruição das nascentes, outro dano ambiental causado por essa espécie.”

Kellyo apontou que os municípios com os maiores bandos vistos por ele foram Bandeirantes, Sidrolândia e Maracaju, com registros de até 30 animais juntos.

“Estes animais podem ser abatidos com diversos tipos de armas e calibres eficazes para abate humanitário. A carcaça deve ser enterrada, descartada em local isolado ou aproveitada conforme normas sanitárias do Iagro”, completou.

Embora exista resistência sobre o tema, Kellyo acredita que o país precisa de um sistema moderno de gestão de fauna, baseado em ciência, com manejo sustentável, se assim for possível.

“A decisão sobre caçar ou não deve ser técnica, não política ou ideológica. O país precisa, urgentemente, investir em governança, fiscalização, formação de profissionais e educação da sociedade.”
 

Para ser controlador, é necessário ter os seguintes registros:

  • Cadastro Técnico Federal (CTF);
  • Autorização de acesso à propriedade onde será executado o manejo;
  • Possuir certificado (CR);
  • Seguir as normas de tráfego de armas de fogo permitidas.

Javalis

Com base em estudos do Ibama e da Embrapa, segundo a Famasul, é possível afirmar que os animais que se espalharam pelo território nacional, assim como em Mato Grosso do Sul, não são, em sua maioria, javalis puros, mas sim híbridos resultantes do cruzamento entre o javali-europeu (Sus scrofa scrofa) e o porco doméstico (Sus scrofa domesticus), conhecidos popularmente como javaporcos.

Hoje, é possível identificar:

  • Javaporcos de primeira geração: cruzamento direto entre javali puro e suíno doméstico.
  • Javaporcos de gerações seguintes: resultado de sucessivos cruzamentos entre híbridos, javalis e porcos domésticos.
  • Porco-monteiro: linhagem de suínos domésticos asselvajados, presente no Pantanal e em outras áreas, que também se cruza com javalis e javaporcos, aumentando ainda mais a variabilidade genética.

Levantamento

No relatório do Ibama, existem classificações de prioridade para controle populacional do javali: “extremamente alta” e “muito alta”.

Na questão ambiental, são prioritários os municípios:

  • Aral Moreira;
  • Guia Lopes da Laguna;
  • Ladário;
  • Laguna Carapã;
  • Rochedo.
  • Em questões socioeconômicas, os mais impactados são:
  • Douradina;
  • Fátima do Sul;
  • Laguna Carapã;
  • Rio Brilhante.

Outros municípios, como Anastácio, Angélica, Batayporã, Caarapó, Coxim, Dourados, Eldorado, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Porto Murtinho, foram incluídos na categoria de “muita alta” prioridade.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 1 dia

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)
loteria

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)

3

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS
INTERIOR

/ 23 horas

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

4

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 1 dia

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

5

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu
Cidades

/ 8 horas

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor