Bebê Ayla volta para a família após polícia descartar envolvimento da mãe em sequestro

Ayla Emanuelly voltou ao convívio da família nesta quinta-feira (13), após decisão judicial autorizar a entrega da bebê aos familiares. - Foto: Reprodução.

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A bebê Ayla Emanuelly Pereira de Souza, de 1 mês, voltou para a família na tarde desta quinta-feira (13), em Campo Grande, após a investigação da Polícia Civil concluir que a mãe, uma adolescente de 17 anos, não teve participação no desaparecimento da própria filha. A criança havia sido encontrada no Paraguai depois de ter sido levada da Capital. Conforme informações repassadas por um familiar de Ayla à equipe de reportagem do Correio do Estado, a bebê foi entregue à família por volta das 14h30 desta quinta-feira (13), após autorização da Justiça. O familiar também informou que a mãe da criança não teve envolvimento no sequestro. Desde que foi localizada, a recém-nascida permanecia sob acolhimento e dependia de decisão judicial para retornar ao convívio familiar.

Com o avanço das investigações, foi afastada a suspeita de que a adolescente pudesse ter alguma ligação com o desaparecimento da própria filha. A possibilidade havia sido analisada pela polícia durante a apuração das circunstâncias em que a recém-nascida foi levada.

Com o avanço das diligências, porém, a Polícia Civil concluiu que a jovem não teve envolvimento no crime. A conclusão da investigação foi considerada pela Justiça para autorizar o retorno da recém-nascida ao convívio familiar.

Bebê estava acolhida

Ayla retornou a Campo Grande nesta terça-feira (12), depois de permanecer em uma unidade de acolhimento infantil de Ponta Porã. Na ocasião, conforme mostrou o Correio do Estado, a criança ainda não poderia ser entregue diretamente aos familiares, já que seria necessária autorização judicial.

Em nota divulgada enquanto a bebê permanecia acolhida, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) informou que Ayla estava em segurança e passava bem. O endereço da unidade não foi divulgado como medida de proteção e preservação da integridade da recém-nascida.

A conselheira tutelar Loisa Higa, que atua na região do Anhanduizinho, já havia explicado ao Correio do Estado que, em situações como essa, o procedimento é realizar a transferência entre unidades de acolhimento até que exista determinação judicial autorizando a entrega à família.

“Quando acontecem casos como esse, a transferência é feita de acolhimento para acolhimento. Só podemos entregar para a família caso haja uma decisão judicial que determine isso”, explicou.

Com a autorização concedida nesta quinta-feira, Ayla pôde finalmente deixar o acolhimento e retornar à família.

Entenda o caso

O desaparecimento ocorreu na quinta-feira (6). À polícia, a mãe de Ayla relatou que havia sido atraída por uma mulher até uma residência sob a promessa de conseguir um emprego. No local, segundo a versão apresentada pela adolescente, ela e a irmã, de 13 anos, teriam sido ameaçadas e mantidas como reféns enquanto um casal levava a recém-nascida.

Ayla foi encontrada na madrugada de domingo (9), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

A localização ocorreu durante uma ação conjunta envolvendo policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e autoridades paraguaias.

A recém-nascida estava em uma residência no bairro Virgen de Caacupé com Suzilaine da Graça Costa e Alex Melo de Abreu. No momento da prisão, o homem teria apresentado uma identidade falsa em nome de Weliton Aparecido Lopes.

Alex possuía mandado de prisão e tinha uma pena de 19 anos a cumprir por homicídio cometido no Amazonas. Suzilaine, por sua vez, foi reconhecida por familiares da mãe de Ayla como a mulher que teria oferecido a suposta oportunidade de emprego à adolescente.

Após ser localizada, Ayla ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar de Ponta Porã e foi encaminhada a uma unidade de acolhimento infantil. Posteriormente, retornou a Campo Grande, onde continuou sob proteção até a definição da Justiça.

A investigação do caso é conduzida pela Depac de Campo Grande, sob responsabilidade da delegada Anne Karine Trevisan. A delegada esteve em Ponta Porã na segunda-feira (10) para ouvir o casal encontrado com a criança.

Agora, com a conclusão policial de que a adolescente não participou do desaparecimento e a autorização judicial para a reintegração, Ayla está novamente com a família, uma semana depois de ter sido levada.

Polícia é procurada pela reportagem