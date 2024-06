Bebê de 14 meses morre após engasgar com pão francês

INVERNO SECO

Previsto para começar nesta quinta-feira (20), a estação que deveria chegar com frio na maior parte do país, será seco, sem chuva e ainda com onda de calor no Estado pantaneiro

O inverno começa nesta quinta-feira (20), mas o que poderia ser um período de chuvas e clima ameno, será uma continuação da seca e altas temperaturas no Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Climatempo divulgada nesta terça-feira (18).

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, o fenômeno La Niña é um dos principais responsáveis por influenciar o clima e chuva do inverno deste ano, igual ao acontecido em 2020, 2021 e 2022. No ano passado, o El Niño atuou durante a estação.

Esta forte influência do La Ninã nos próximos meses já tinha sido prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), através de um boletim meteorológico que afirmou a probabilidade de 49% de atuação do fenômeno em julho e agosto deste ano.

Há chances de temporais, especialmente no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, porém devem durar pouquíssimo tempo, predominando assim tempo seco com volume de precipitação abaixo da média.

As temperaturas seguirão acima da média em todo o Estado, mas na região sudoeste (cidades como Dourados, Ponta Porã e Naviraí) deve acontecer geada e risco de frio intenso, principalmente no mês de setembro. Mas, ainda sim, durante a estação ondas de forte calor serão sentidas desde julho.

Inverno de 2023

Em comparação com o ano passado, este ano terá mais dias frios. Em 2023, as menores temperaturas mínimas registradas no MS foram vistas durante os meses de junho e julho. Por exemplo, Rio Brilhante marcou 1.6°C (a menor do ano no Estado) em meados do sétimo mês.

A menor temperatura do ano passado em Campo Grande foi registrada no dia 16 de junho, com 5.6°C, frio anormal para a população da capital. Em suma, a estação de ambos os anos devem ser quase iguais, com uma pequena diferenciação no volume de chuvas e no frio intenso.

Próximos 15 dias

Segundo previsão do Climatempo, para este final de mês é esperado uma variação de temperatura de 20°C a 35°C nas cidades sul-mato-grossenses, com algumas chegando a apresentar acima dessa média, além de seguir com baixa umidade relativa do ar (de 20% a 50%) que vem sendo constante no Estado e raros momentos de chuva.

Porém, em cidades como Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Mundo Novo e Itaquiraí, as temperaturas minímas devem sofrer uma queda repentina nesta semana, registrando de 13°C a 16°C. Mas elas voltam a subir com o passar do dias.

Definições

El Niño: aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial;

La Niña: Inverso do El Niño, provoca o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial.

Assine o Correio do Estado