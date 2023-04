Mais de 94% dos casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças; saiba os primeiros socorros

ATRAÇÃO MUSICAL

Polícia Militar não registrou ocorrências dentro ou fora do Parque de Exposições

Grande nome da música sertaneja brasileira, Gusttavo Lima e sucesso da música eletrônica e funkeira, DJ Pedro Sampaio subiram no palco da 83ª edição da Expogrande 2023, nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes.

Ambos atraíram uma multidão para o Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com o tenente-coronel e subcomandante do policiamento metropolitano da Polícia Militar (PMMS), Wellington Klimpel, 15 mil pessoas marcaram presença no evento. Não houve registro de ocorrências dentro ou fora do Parque de Exposições.

Pedro Sampaio foi a primeira atração da noite e abriu o evento às 19 horas. Cantou sucessos como “Dançarina”, “Golopa”, “Atenção”, “No chão novinha”, “Chama ela”, “Sentadão”, entre outros.

É a primeira vez que o cantor da música 'eletrofunk' se apresenta na Capital. O show durou por volta de uma hora e 30 minutos.

Atração principal da noite, Gusttavo Lima, também conhecido como O Embaixador, subiu ao palco às 21 horas.

Cantou sucessos como “Ex dos meus sonhos”, “Café e amor”, “Na hora de amar”, “Balada”, “Termina comigo antes”, “Bloqueado”, “60 segundos”, “Jejum de amor”, “Apelido carinhoso”, “Homem de família”, “Gatinha assanhada”, entre outros. O show durou duas horas e vinte minutos.

O público ficou extasiado com ambos os shows. Pedro Sampaio fez a plateia sair do chão com as batidas de suas músicas. Já Gusttavo Lima fez o público soltar a voz com o ‘modão da sofrência’.

Fã do Embaixador e Pedro Sampaio, Sabrina da Silva chegou no evento às 15h40min para ficar na grade do palco.

“Deu certo, consegui ficar na grade. Achei top o show. Foi bastante tempo de show, tocou várias músicas, até as antigas que eu estava esperando tocar”, disse.

Matheus Mota, de 25 anos, conseguiu pegar uma toalhinha que Gusttavo Lima jogou para o público. “Gritei, acenei, o Gusttavo Lima beijou [a toalha], jogou e eu consegui pegar. Hoje foi excelente, foi demais”, comentou.

Radialista, Tina Matos, ficou maravilhada com a junção de sertanejo, funk e eletrônica em uma noite só.

”O Pedro Sampaio vem representando a juventude, com animação total, fenomenal. É um guri que vem arrebentando. O Gusttavo Lima vem para Campo Grande como a maior representação da música sertaneja, o maior ídolo do sertanejo. Não é à toa que é o nosso embaixador”, contou.

EXPOGRANDE 2023

A 83ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande (Expogrande) é realizada entre os dias 13 e 23 de abril de 2023 no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, vila Carvalho, em Campo Grande.

Realizada desde a década de 1930, a feira traz este ano:

Leilões de animais

Comércio e exposição de bovinos, equinos, equipamentos agrícolas, tratores, colheitadeiras e energia solar

Tecnologias aliadas ao agronegócio

Palestras

Parque de diversões

Shows

“Barraca da Veterinária”

Promovida pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), o evento é considerado a maior feira agropecuária do Estado e já recebeu o título de 2ª maior feira agropecuária do Brasil, ficando atrás apenas da ExpoZebu, realizada em Uberaba (MG).

A Expogrande 2023 espera atrair 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões em 11 dias de evento. Até o momento, mais de 60 mil pessoas passaram pelo local.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, reforça que a ideia, para este ano, é resgatar a essência de festa popular do agronegócio.

“Teremos os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais, fomento de negócios entre os países da América do Sul, eventos e reuniões sobre a Rota Bioceânica”, pontuou.