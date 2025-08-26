Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FATALIDADE

Bebê de 2 meses morre engasgado em bairro de Campo Grande

Caso aconteceu no bairro José Tavares na manhã desta terça-feira (26), e suspeita é que a criança tenha se engasgado com leite

Felipe Machado

26/08/2025 - 18h30
Na manhã desta terça-feira (26), um bebê de apenas dois meses morreu engasgado, no bairro José Tavares, em Campo Grande.

De acordo com informações, a mãe do menino, quando percebeu a gravidade do problema, começou a gritar pela vizinhança em busca de ajuda. Duas moças foram até a casa da mulher para auxiliar, mas sem sucesso.

A mãe ainda tentou ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu as orientações do atendente, mas o tempo longo de espera - 30 minutos - foi o suficiente para o menino perder a vida.

A principal suspeita é que o bebê tenha se engasgado com leite materno, e ele completou dois meses de vida justamente nesta terça-feira, que terminou de forma trágica para a mãe e família.

ENGASGAMENTO

Obstrução de via aérea por corpo estranho líquido ou sólido, popularmente conhecido como engasgo, ocorre quando um objeto ou alimento fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar para os pulmões.

É uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um "caminho errado", durante a deglutição.

O engasgo é considerado emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

A causa de engasgamento em adultos é devido à falta de mastigação adequada de alimentos, principalmente  de carnes, pães e grãos.

Já em crianças, os engasgos ocorrem pela dificuldade em engolir a própria saliva, ingerir líquido na posição deitado ou encostado, deitar o bebê após refeição sem ter arrotado e engolir pequenos brinquedos ou outros objetos.

Até os três anos de idade, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 94% de casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de sete anos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as consequências do engasgo para o corpo humano variam de leves à graves. Veja:

  • Falta de ar: a obstrução da passagem de ar pode causar dificuldade para respirar, resultando em falta de ar.
  • Desmaio: em casos mais graves, a falta de oxigênio pode levar a uma perda de consciência.
  • Danos cerebrais: se o cérebro não recebe oxigênio suficiente por um período prolongado, pode ocorrer danos cerebrais permanentes.
  • Asfixia: se a obstrução não for removida a tempo, pode ocorrer asfixia, podendo que pode ser fatal.
  • Lesão na garganta: em alguns casos, a tentativa de remover a obstrução pode causar lesões na garganta.
  • Morte: a junção de asfixia, falta de ar e danos cerebrais, causados pelo engasgo, pode levar o indivíduo à óbito.

A forma de sinalizar/alertar que você está engasgado é colocar as duas mãos entrelaçadas sobre o pescoço, como se estivesse sendo enforcado.

PREVENÇÃO

Algumas atitudes simples previnem que uma pessoa engasgue. Segundo o Corpo de Bombeiros, é aconselhado mastigar bem os alimentos e evitar falar ou rir na hora de comer.

Para crianças menores de quatro anos, é indicado oferecer alimentos picados e amassados. Para crianças que são independentes e já se alimentam sozinhas, é necessária a supervisão.

O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de engasgo, a primeira atitude a ser tomada é acionar a Corporação através do número 193.

Caso a pessoa esteja consciente, é aconselhado que ela tussa até eliminar o objeto/alimento. Se a tosse não for capaz de expelir o corpo estranho, a saída é recorrer para a Manobra de Heimlich.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica que pode salvar a vida de alguém, caso esteja engasgada. O método pode ser feito em si mesmo ou em outra pessoa.

Veja o passo a passo para desengasgar uma pessoa:

  • Posicione-se atrás da vítima
  • Enlace a vítima, com os braços, ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro)
  • Feche uma mão e abra a outra
  • Posicione a mão fechada sobre a área entre o umbigo e o diafragma da pessoa
  • Faça movimentos para dentro e para cima, em formato da letra "J", como se quisesse levantar a vítima do chão, até que o corpo estranho seja eliminado

* A mão aberta deve orientar e acompanhar a outra. 

Caso a pessoa esteja inconsciente, a manobra de Heimlich deve ser realizada imediatamente.

"A manobra consiste em aplicar pressão abdominal rápida e forte na área entre o umbigo e o diafragma da pessoa, com o objetivo de criar uma corrente de ar que empurra o objeto para fora da traqueia", afirmou a assessoria de imprensa da corporação.

Acidente

Após 6 horas de interdição e fila de 20 km, BR-262 é liberada

O grave acidente que tirou a vida de dois caminhoneiros, na manhã desta terça-feira (26), exigiu o trabalho de equipes de segurança e do Corpo de Bombeiros para restabelecer o fluxo do trânsito

26/08/2025 18h02

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos

A carreta bitrem ficou atravessada na pista no acidente que envolveu três veículos Divulgação PRF

O trânsito da BR-262 foi liberado cerca de 6 horas após a colisão frontal entre duas carretas, que tirou a vida de dois caminhoneiros, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande. A paralisação do tráfego gerou um congestinamento de 10 km em ambos os sentidos da pista. 

Embora parte dos veículos de carga de médio porte e dos carros de passeio tenha sido liberada para pegar o desvio pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo, as carretas tiveram que esperar a liberação do trecho, no quilômetro 262.

Com a violência do impacto, a carreta bitrem ficou atravessada na pista e o outro caminhão perdeu o controle, atingindo a lateral de um terceiro veículo antes de parar. O condutor do caminhão que teve a lateral atingida não ficou ferido.

Guinchos foram enviados ao local do acidente para retirar as carretas. Para remover os destroços, uma equipe do Corpo de Bombeiros utilizou mangueiras já no final da tarde em torno de 17h10 iniciaram a limpeza da pista, jogando as ferragens para a margem da rodovia.

 

 

 

Acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.

Uma terceira carreta também se envolveu no acidente e teve a lateral atingida, mas o motorista não ficou ferido.

A PRF informou que os caminhões envolvidos no acidente não transportavam carga.

Durante a interdição, o tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte foi desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.

 

 

especial 126 anos

Planejamento e mobilidade inteligente para acompanhar o crescimento urbano

Engenheiro Fernando Madeira avalia que Campo Grande alia desenvolvimento a bom índice de qualidade de vida

26/08/2025 15h00

Engenheiro Fernando Madeira fala sobre projetos para acompanhar crescimento

Engenheiro Fernando Madeira fala sobre projetos para acompanhar crescimento Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Um dos grandes desafios das capitais brasileiras é o trânsito. Em Campo Grande, no entanto, há uma aposta no uso da tecnologia para garantir que a mobilidade acompanhe o crescimento da cidade. Estudos de impacto viário, uso de drones e a possibilidade de instalação de semáforos inteligentes já fazem parte da rotina de planejamento.

É o que afirma o engenheiro Fernando Madeira, proprietário da Madeira & Madeira e membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campo Grande. Ele ressalta que a tecnologia só funciona quando é acompanhada de uma infraestrutura adequada.

“Para você falar de cidade inteligente, precisa começar de coisas básicas, como o planejamento. Hoje, a inteligência artificial pode controlar todos os semáforos, por exemplo. Eu filmo com o drone e verifico como é que está o tráfego. Muitas vezes é uma questão de 5 ou 10 minutos de diferença. Se você tivesse um centro de controle inteligente, abriria o semáforo de forma dinâmica”, explicou Madeira. 

O exemplo da Avenida Três Barras ilustra essa visão. “Quando ela foi asfaltada, fizeram apenas uma pista para ir, outra para voltar e dois estacionamentos. Eu tenho que planejar para que daqui a cinco anos consiga dobrar a capacidade da via. Só assim a tecnologia vai realmente funcionar”.

Esse olhar no longo prazo mostra como a cidade busca se preparar para o crescimento sem repetir erros de outras capitais.

VERTICALIZAÇÃO

Embora muitas vezes se diga que Campo Grande é uma cidade verticalizada, os números mostram o contrário: apenas 3% da área urbana é ocupada por prédios. Isso significa que a Capital tem enorme potencial de adensamento sem perder qualidade de vida.

“Campo Grande é uma cidade de projetos. A arquitetura aqui é nova e bonita. Tem lugares em que a arquitetura é nova, mas não é bonita. Aqui a gente consegue conciliar estética e funcionalidade”, avaliou Madeira, ao comentar sobre os empreendimentos recentes que mudaram a paisagem da cidade.

Ele também defende a importância de bairros mistos, que unem comércio e moradia, como o Jardim dos Estados. “Se não houvesse essa recuperação do residencial, o bairro poderia morrer. À noite, ficaria vazio. Então, a ocupação mista é fundamental para manter a vitalidade urbana”.

Esse conceito se aproxima da ideia de “cidade de 15 minutos”, em que tudo o que o morador precisa, como escola, saúde, comércio e lazer, esteja a poucos minutos de casa.

ECONOMIA E LOGÍSTICA

Campo Grande também desponta como polo logístico, em função de sua localização estratégica. A chegada da Rota Bioceânica, que ligará o Brasil ao Chile, via Paraguai e Argentina, deve fortalecer ainda mais essa vocação.

“Ela [a Rota Bioceânica] está consolidada, é dinheiro carimbado que veio de Itaipu. Então, termina agora, no ano que vem já deve estar no finalzinho. Vai melhorar a questão de logística, sim, e isso vai trazer, não só para Campo Grande, mas para todo o Estado, novas oportunidades”, destacou.

Segundo ele, a obra será acompanhada por investimentos paralelos, como ferrovias, hidrovias e ampliação do aeroporto da Capital, que passará de uma capacidade de 1,5 milhão de passageiros para 2,6 milhões de passageiros por ano. 

Esse movimento abre espaço para novos centros de distribuição e armazenamento, atividades que geram empregos e movimentam a economia local.

