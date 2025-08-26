Bebê de 2 meses morre engasgado em bairro de Campo Grande

Bebê, que tinha completado dois meses nesta terça-feira (26), morre engasgado em Campo Grande - Foto: Freepik

Na manhã desta terça-feira (26), um bebê de apenas dois meses morreu engasgado, no bairro José Tavares, em Campo Grande.

De acordo com informações, a mãe do menino, quando percebeu a gravidade do problema, começou a gritar pela vizinhança em busca de ajuda. Duas moças foram até a casa da mulher para auxiliar, mas sem sucesso.

A mãe ainda tentou ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu as orientações do atendente, mas o tempo longo de espera - 30 minutos - foi o suficiente para o menino perder a vida.

A principal suspeita é que o bebê tenha se engasgado com leite materno, e ele completou dois meses de vida justamente nesta terça-feira, que terminou de forma trágica para a mãe e família.

ENGASGAMENTO

Obstrução de via aérea por corpo estranho líquido ou sólido, popularmente conhecido como engasgo, ocorre quando um objeto ou alimento fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar para os pulmões.

É uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um "caminho errado", durante a deglutição.

O engasgo é considerado emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

A causa de engasgamento em adultos é devido à falta de mastigação adequada de alimentos, principalmente de carnes, pães e grãos.

Já em crianças, os engasgos ocorrem pela dificuldade em engolir a própria saliva, ingerir líquido na posição deitado ou encostado, deitar o bebê após refeição sem ter arrotado e engolir pequenos brinquedos ou outros objetos.

Até os três anos de idade, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 94% de casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de sete anos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as consequências do engasgo para o corpo humano variam de leves à graves. Veja:

Falta de ar: a obstrução da passagem de ar pode causar dificuldade para respirar, resultando em falta de ar.

Desmaio: em casos mais graves, a falta de oxigênio pode levar a uma perda de consciência.

Danos cerebrais: se o cérebro não recebe oxigênio suficiente por um período prolongado, pode ocorrer danos cerebrais permanentes.

Asfixia: se a obstrução não for removida a tempo, pode ocorrer asfixia, podendo que pode ser fatal.

Lesão na garganta: em alguns casos, a tentativa de remover a obstrução pode causar lesões na garganta.

Morte: a junção de asfixia, falta de ar e danos cerebrais, causados pelo engasgo, pode levar o indivíduo à óbito.

A forma de sinalizar/alertar que você está engasgado é colocar as duas mãos entrelaçadas sobre o pescoço, como se estivesse sendo enforcado.

PREVENÇÃO

Algumas atitudes simples previnem que uma pessoa engasgue. Segundo o Corpo de Bombeiros, é aconselhado mastigar bem os alimentos e evitar falar ou rir na hora de comer.

Para crianças menores de quatro anos, é indicado oferecer alimentos picados e amassados. Para crianças que são independentes e já se alimentam sozinhas, é necessária a supervisão.

O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de engasgo, a primeira atitude a ser tomada é acionar a Corporação através do número 193.

Caso a pessoa esteja consciente, é aconselhado que ela tussa até eliminar o objeto/alimento. Se a tosse não for capaz de expelir o corpo estranho, a saída é recorrer para a Manobra de Heimlich.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica que pode salvar a vida de alguém, caso esteja engasgada. O método pode ser feito em si mesmo ou em outra pessoa.

Veja o passo a passo para desengasgar uma pessoa:

Posicione-se atrás da vítima

Enlace a vítima, com os braços, ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro)

Feche uma mão e abra a outra

Posicione a mão fechada sobre a área entre o umbigo e o diafragma da pessoa

Faça movimentos para dentro e para cima, em formato da letra "J", como se quisesse levantar a vítima do chão, até que o corpo estranho seja eliminado

* A mão aberta deve orientar e acompanhar a outra.

Caso a pessoa esteja inconsciente, a manobra de Heimlich deve ser realizada imediatamente.

"A manobra consiste em aplicar pressão abdominal rápida e forte na área entre o umbigo e o diafragma da pessoa, com o objetivo de criar uma corrente de ar que empurra o objeto para fora da traqueia", afirmou a assessoria de imprensa da corporação.

