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Bebê de 9 meses é internada após ingerir maconha e mãe é presa

Menina foi encaminhada ao hospital pela própria mãe, apresentando quadro de intoxicação, e segue internada

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

07/07/2026 - 11h16
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Uma bebê de 9 meses foi internada após ingerir um pedaço de maconha e apresentar quadro de intoxicação, nessa segunda-feira (6), em Coxim. A mãe foi presa.

De acordo com informações do site Coxim Agora, a própria mãe levou a bebê até o pronto-socorro do Hospital Regional de Coxim, cerca de três horas após ela ter mastigado um cigarro de maconha e ingerido a droga em casa.

A mãe relatou aos médicos que a menina apresentava sonolência excessiva.

A equipe médica realizou lavagem gástrica na criança, utilizando sonda, com saída da droga contendo grumos.

No momento da avaliação, a criança estava estável, mas permaneceu em observação na sala vermelha. A equipe médica orientou que casos de intoxicação do tipo podem ter como efeitos hipertermia, convulsões, broncoespasmos e alteração do nível de consciência.

O caso foi discutido com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) e, por precaução, foi determinada a internação da bebê na ala pediatria, com permanência mínima de 12 horas em observação e previsão de alta apenas após 48 horas, caso não apresente sinais de agravamento.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso, compareceu ao local e realizou a prisão da mãe da criança. 

As circunstâncias do caso serão investigadas e a Polícia Civil também busca esclarecer como a bebê teve acesso a droga, além de verificar eventual responsabilidade de outras pessoas envolvidas.

TRÊS LAGOAS

Justiça acolhe recurso de MPE após absolvição de agressor no interior de MS

Homem foi absolvido após mudança na versão da vítima, mas MPE entrou com recurso e Justiça manteve condenação

07/07/2026 10h00

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Após absolver réu, por vítima mudar depoimento, Justiça acolhe recurso de Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE) que pediu pela manutenção da sentença. A decisão da 2ª Câmara Criminal foi da condenação do réu pelo crime de violência doméstica.

A sustentação do recurso do MPE foi em razão de que a mudança da versão da mulher não poderia anular as provas recolhidas pela investigação. 

O relator do caso, Desembargador Carlos Eduardo Contar aceitou integralmente o recurso e foi ressaltado durante a análise que em cenários como este, de violência doméstica e famliar contra a mulher, a retratação judicial da vítima, em que há mudança da versão de depoimentos, deve ser analisado com extrema cautela e atenção pelo Poder Judiciário.

Foi destacado pelos juízes que a oscilação no depoimento não é suficiente para destabilizae a ausação. Neste caso, a tese do Ministério Público ainda apresentou amparo nas provas e outras vertentes apresentadas na defesa da sentença.

O colegiado ainda apontou os laudos periciais de corpo de delito e depoimentos de testemunhas que confirmam a materialidade das agressões físicas sofridas pela vítima, bem como a responsabilidade do acusado.

O caso aconteceu em Três Lagoas, e o réu que antes foi absolvido agora segue condenado novamente.

Operação Gutenberg

Grupo de empresários fraudou mais de R$ 27 milhões em compra de livros

Investigação aponta que organização criminosa subornava servidores públicos para direcionar licitações e até condicionar vagas em hospitais

07/07/2026 09h50

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Investigação apura crimes contra a administração pública

Investigação apura crimes contra a administração pública Divulgação/MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a operação “Gutenberg”, que tem como objetivo o cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Corguinho, Porto Murtinho, São Paulo (SP) e Abadiânia (GO).

A investigação aponta a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, mais especificamente crimes em licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, além de lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos. 

A fraude ocorreu em Campo Grande e teve atuação em diversos municípios do Estado, com núcleos bem definidos, liderada por empresários que atuavam como principais articuladores do esquema criminoso. Entre os investigados está o ex-prefeito de Fátima do Sul e chefe de gabinete do deputado estadual Jamilson Name, Junior Vasconcelos.

Esquema

Os investigados se valiam de servidores públicos corrompidos para fraudar e direcionar procedimentos de compras públicas, mediante contratação direta, sem licitação, para a aquisição de livros paradidáticos.

Os valores recebidos dos cofres públicos pela organização criminosa ultrapassam a quantia de R$ 27 milhões, a qual era dividida entre seus integrantes, sendo servidores públicos e diversas pessoas físicas e jurídicas com o fim de ocultar e dissimular a sua origem ilícita.

Ademais, o MPMS constatou, dentre as várias frentes de atuação, que o esquema criminoso se valia da influência de servidores da área da saúde pública para condicionar a autorização de exames, cirurgias e até vagas de leitos em hospitais pela rede estadual à aquisição de livros vendidos pelo grupo.

A organização criminosa seguia operando até os dias atuais com contratos ativos em vários municípios.

A operação contou com o apoio operacional do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Nomenclatura

O nome da operação, "Gutenberg", faz referência a Johannes Gutenberg, responsável pela popularização da impressão de livros, cuja nobre missão contribuiu para a ampliação do conhecimento. No caso investigado, ao contrário, os livros constituem justamente o instrumento utilizado para dar aparência de legalidade ao esquema criminoso.

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