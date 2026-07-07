Bebê de 9 meses é internada após ingerir maconha e mãe é presa

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Uma bebê de 9 meses foi internada após ingerir um pedaço de maconha e apresentar quadro de intoxicação, nessa segunda-feira (6), em Coxim. A mãe foi presa.

De acordo com informações do site Coxim Agora, a própria mãe levou a bebê até o pronto-socorro do Hospital Regional de Coxim, cerca de três horas após ela ter mastigado um cigarro de maconha e ingerido a droga em casa.

A mãe relatou aos médicos que a menina apresentava sonolência excessiva.

A equipe médica realizou lavagem gástrica na criança, utilizando sonda, com saída da droga contendo grumos.

No momento da avaliação, a criança estava estável, mas permaneceu em observação na sala vermelha. A equipe médica orientou que casos de intoxicação do tipo podem ter como efeitos hipertermia, convulsões, broncoespasmos e alteração do nível de consciência.

O caso foi discutido com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) e, por precaução, foi determinada a internação da bebê na ala pediatria, com permanência mínima de 12 horas em observação e previsão de alta apenas após 48 horas, caso não apresente sinais de agravamento.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso, compareceu ao local e realizou a prisão da mãe da criança.

As circunstâncias do caso serão investigadas e a Polícia Civil também busca esclarecer como a bebê teve acesso a droga, além de verificar eventual responsabilidade de outras pessoas envolvidas.