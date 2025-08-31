Bebedeira e bate-boca terminou em mais uma morte na família de Emanuelly

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No final da tarde do último sábado (30), Edvaldo Galeano Urunaga foi morto com golpes de facão na vila de kitnets onde mora a família da pequena Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, que foi estuprada e morta na última quarta-feira (27), em Campo Grande.

Edvaldo era tio de Keterson Fernandes Gimenes e Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira (tio de Emanuelly), que são os principais suspeitos pelo crime, que conforme as informações, foi motivado por um desentimento por um saco de lixo deixado no corredor supostamente por Kenia Pantaleão, que também é tia de Emanuelly.

De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã de sábado (30), uma vizinha identificada apenas como Nadia, reclamou com Kenia da sacola de lixo deixada no corredor de passagem da vila, momento em que Kenia respondeu: "Não sei de lixo não! A gente ta aqui de luto e para de dar nojo!".

O luto era referente a morte da menina Emanuelly Victória de Souza, que foi sequestrada, estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família na última quarta-feira (27). William chegou a fugir mas foi encontrado e morto ao reagir a abordagem policial na manhã quinta-feira (30).

Algumas horas depois, o desentendimento prosseguiu, quando a filha de Nádia chegou ao local e retomou os questionamentos sobre o lixo: "Queria saber quem está dizendo que minha mãe está dando nojo", disse.

Nesse momento, Edvaldo, que estava bebendo em sua casa, saiu da residência e começou uma nova discussão com o mesmo assunto, dizendo para que a senhora Kenia fosse resolver a questão com a vizinha. Ele foi orientado a deixar isso de lado, mas saiu do local e disse: "Pera aí que eu vou resolver isso!".

Ao retornar para a vila, Edvaldo estava com um facão na mão e foi em direção a Kenia enquanto a ameaçava. Ao ver a situação de perigo da irmã, Kenedy golpeu Edvaldo com um uma paulada na cabeça, momento em que ele caiu no chão. Mesmo assim, Kenedy ainda pegou o facão da mão de Edvaldo e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. Logo depois, Keterson também pegou o facão e atingiu Edvaldo que morreu no local.

A vila fica localizada no bairro Taquarussu, e conforme testemunhas, é constantemente frequentada por usuários de drogas, além de ser palco de diversas brigas e discussões entre vizinhos e familiares. Após o crime, Kenedy e Keterson fugiram da vila e ainda não foram encontrados.

MORTE DE EMANUELLY

Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos foi estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, na tarde de quarta-feira (27), na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h, momento em que equipes iniciaram às buscas pela criança chegando à casa do autor, conhecido da família, que fugiu após o crime. A vítima foi encontrada na casa do autor com sinais de violência sexual.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a criança estava dentro de uma banheira de bebê, que seria da filha de Marcos William, e estava enrolada em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança junto da menina na mesma tarde do crime.

Marcos Willian Teixeira Timóteo morreu em confronto com a Polícia Civil na manhã de quinta-feira (28), após ser baleado por equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI). Ele estava na região do Inferninho, saída para Rochedo.

Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e não resistiu aos ferimentos.

