Cidades

SEQUÊNCIA DE CRIMES

Bebedeira e bate-boca terminou em mais uma morte na família de Emanuelly

Edvaldo Galeano Urunaga foi assassinado pelos sobrinhos Keterson Fernandes e Kenedy Deivid; esse último era tio da menina estuprada e morta na última quarta-feira (27)

Tamires Santana

Tamires Santana

31/08/2025 - 16h30
No final da tarde do último sábado (30), Edvaldo Galeano Urunaga foi morto com golpes de facão na vila de kitnets onde mora a família da pequena Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, que foi estuprada e morta na última quarta-feira (27), em Campo Grande.

Edvaldo era tio de Keterson Fernandes Gimenes e Kenedy Deivid Pantaleão Ferreira (tio de Emanuelly), que são os principais suspeitos pelo crime, que conforme as informações, foi motivado por um desentimento por um saco de lixo deixado no corredor  supostamente por Kenia Pantaleão, que também é tia de Emanuelly.

De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã de sábado (30), uma vizinha identificada apenas como Nadia, reclamou com Kenia da sacola de lixo deixada no corredor de passagem da vila, momento em que Kenia respondeu: "Não sei de lixo não! A gente ta aqui de luto e para de dar nojo!".

O luto era referente a morte da menina Emanuelly Victória de Souza, que foi sequestrada, estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família na última quarta-feira (27). William chegou a fugir mas foi encontrado e morto ao reagir a abordagem policial na manhã quinta-feira (30).

Algumas horas depois, o desentendimento prosseguiu, quando a filha de Nádia chegou ao local e retomou os questionamentos sobre o lixo:  "Queria saber quem está dizendo que minha mãe está dando nojo", disse. 

Nesse momento, Edvaldo, que estava bebendo em sua casa, saiu da residência e começou uma nova discussão com o mesmo assunto, dizendo para que a senhora Kenia fosse resolver a questão com a vizinha. Ele foi orientado a deixar isso de lado, mas saiu do local e disse: "Pera aí que eu vou resolver isso!".

Ao retornar para a vila, Edvaldo estava com um facão na mão e foi em direção a Kenia enquanto a ameaçava. Ao ver a situação de perigo da irmã, Kenedy golpeu Edvaldo com um uma paulada na cabeça, momento em que ele caiu no chão. Mesmo assim, Kenedy ainda pegou o facão da mão de Edvaldo e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. Logo depois, Keterson também pegou o facão e atingiu Edvaldo que morreu no local.

A vila fica localizada no bairro Taquarussu, e conforme testemunhas, é constantemente frequentada por usuários de drogas, além de ser palco de diversas brigas e discussões entre vizinhos e familiares. Após o crime, Kenedy e Keterson fugiram da vila e ainda não foram encontrados.

MORTE DE EMANUELLY

Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos foi estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, na tarde de quarta-feira (27), na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, por volta das 23h, momento em que equipes iniciaram às buscas pela criança chegando à casa do autor, conhecido da família, que fugiu após o crime. A vítima foi encontrada na casa do autor com sinais de violência sexual.  

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a criança estava dentro de uma banheira de bebê, que seria da filha de Marcos William, e estava enrolada em uma coberta marrom, presa com fita adesiva.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança junto da menina na mesma tarde do crime.

Marcos Willian Teixeira Timóteo morreu em confronto com a Polícia Civil na manhã de quinta-feira (28), após ser baleado por equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI).  Ele estava na região do Inferninho, saída para Rochedo.

Ele foi socorrido pela polícia até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e não resistiu aos ferimentos. 

CLIMA

Mesmo com alerta de tempestade em MS, Capital continua em alerta para baixa umidade

Previsão para o mês de setembro é de altas temperaturas em todo o Estado e chuvas na média esperada

31/08/2025 16h00

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do ar

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do ar Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mesmo com previsão de tempestades em algumas regiões de Mato Grosso do Sul para o início do mês de setembro, a maior parte do Estado continua em alerta para a baixa umidade relativa do ar. 

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de Perigo Potencial para tempestades nas regiões sul, sudoeste e pantaneira de Mato Grosso do Sul, que abrange Mundo Novo, Amambai, Dourados, Jardim, Nioaque, Bonito, Miranda, Corumbá e regiões ao redor. 

O informe alerta para o risco de ventos intensos, podendo variar de 40 a 60 km/h, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao dia, além de queda de granizo, podendo causar estrago em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. 

Por esses motivos, o Instituto reforça que algumas medidas devem ser tomadas voltadas à segurança, como não se abrigar embaixo de árvores em caso de rajadas de vento devido o risco de queda de galhos e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Essa condição se dá devido a aproximação de uma nova frente fria, juntamente com o intenso transporte de calor e umidade, que favorece o aumento de nebulosidade. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arAs regiões sul, sudoeste e pantaneira estão em alerta de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Porém, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade no grande restante do Estado. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco que, juntamente com as altas temperaturas, contribuem para os baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20% e 30% nesta segunda-feira (1). 

Em razão dos baixos valores de umidade, as regiões leste, centro norte, pantanal sul e trechos da região sudoeste de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo potencial para a baixa umidade. 

Por isso, é indicado beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que geralmente variam entre as 11 horas da manhã até às 15 horas. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arGrande parte do Estado está em alerta para baixa umidade do ar nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Temperaturas

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas chegando a 31°C para o primeiro dia do mês de setembro. 

Na região sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas previstas são de 23°C a 25°C e as máximas, 34°C e 36°C. 

As temperaturas também são elevadas na região leste, entre Três Lagoas e Paranaíba, e na região norte, abrangendo Coxim e Camapuã. As máximas devem variar entre 33°C e 35°C e as mínimas, entre 20°C e 22°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas variam entre 20°C e 22°C e as máximas entre 32°C e 34°C. 

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do arPrevisão para Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (01) / Fonte: CEMTEC

Tendência meteorológica

A partir de dados históricos dos últimos 30 anos, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) afirmou que a chuva é esperada para o trimestre de Setembro-Outubro-Novembro no Estado, com volumes variando entre 300 milímetros e 400 milímetros na maior parte. 

As regiões de MS que devem concentrar menor volume de chuva no próximo trimestre são a noroeste e a região centro-oeste do estado, que devem ter chuvas abaixo da média histórica para os próximos três meses. 

A previsão provável de temperatura do ar para o trimestre indica que ela deve permanecer acima da média, ou seja, há indicativos de um trimestre mais quente que o normal no Estado. Mesmo assim, ainda deve haver a atuação de massas de ar frio, que podem favorecer quedas bruscas de temperatura, com valores próximos a 8°C em pontos específicos.  
 

CAMPO GRANDE

Moradores denunciam fogo recorrente em terreno baldio no Caiçara

Tempo seco, calor e escassez de chuvas contribuem para o espalhamento das chamas, colocando em risco as casas vizinhas

31/08/2025 15h15

Terreno baldio pegando fogo no Caiçara, em Campo Grande (MS)

Terreno baldio pegando fogo no Caiçara, em Campo Grande (MS) ARQUIVO PESSOAL

Moradores estão preocupados e assustados com o fogo que se alastra, frequentemente, em um terreno baldio localizado na rua dos Marimbas, próximo a Energisa, no bairro Caiçara, em Campo Grande.

De acordo com a denúncia, o matagal está alto, terceiros ateiam fogo e incêndio se forma no local. Nuvem de fumaça cinza toma conta do céu na região, incomodando moradores.

Tempo seco, calor e escassez de chuvas contribuem para o espalhamento das chamas, colocando em risco as casas vizinhas.

Moradora do bairro, Ermelinda Vera Martins dos Santos, 63 anos, do lar, tem medo do incêndio atingir sua casa.

“O medo é o pessoal vir de noite e tacar fogo. Uma vez fizeram isso à noite e começou a pegar fogo, foi o maior susto que a gente teve. Colocaram fogo ali, pegou o fogo aqui, foi fumaça para tudo quanto é lado, foi a coisa mais horrível. O nosso medo é pegar o fogo e a gente não conseguir conter”, disse, assustada.

Além disso, ela denuncia que árvores, no terreno baldio, precisam ser podadas.

“Tem essas árvores que tem que podar e não podam. A gente está tentando ver se consegue pelo menos mandar podar essas árvores, que estão muito grandes. Tem algumas partes da rua aqui que fica escuro à noite. A noite é perigoso, vou a igreja com meu esposo e a gente fica preocupado na hora de voltar”, contou.

 

 

Incêndios em terrenos baldios são um problema recorrente, principalmente na época mais seca do ano, com baixo índice pluviométrico: maio, junho, julho, agosto e setembro. A ação pode ser causado por vários fatores, incluindo:

  • Fogueiras não apagadas: Fogueiras feitas por pessoas que não foram devidamente apagadas
  • Lixo queimado: Queima de lixo que escapa do controle
  • Cigarros acesos: Cigarros jogados fora ainda acesos
  • Raios: Tempestades elétricas que podem causar incêndios
  • Intencionalidade: Incêndios provocados por pessoas mal-intencionadas
  • Em caso de incêndio, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros via 193 e evacuar a área.

Ao Correio do Estado, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) afirmou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) rotineiramente realiza vistorias em todas as regiões urbanas da Capital, e uma vez identificada a queimada urbana, o proprietário do imóvel é então autuado (multado).

De acordo com o Código de Polícia Administrativa do Município, Lei n. 2909, é vedada a prática de queimada nos terrenos baldios e quintais, sendo obrigação do proprietário as medidas necessárias para evitá-la, ficando responsável nos casos de sua ocorrência.

Em Campo Grande, a multa é de R$ 1.609,50 a 6.438,00 para quem põe fogo em terrenos baldios, de acordo com a PMCG.

Veja o que fazer quando houver queimadas em terrenos baldios:

  • Em caso de fogo ativo em vegetação, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul por meio do telefone 193.
  • Em caso de área urbana com flagrante, deve-se entrar em contato com a Guarda Civil Metropolitana por meio do telefone 153.
  • Em caso de área rural com flagrante, deve-se entrar em contato com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio do telefone 190.
  • Em caso de área urbana sem flagrante, o contato deve ser por meio do Fala Campo Grande, por meio do telefone 156.

A prevenção de incêndios consiste em:

  • Manutenção do terreno: Remover lixo e vegetação seca
  • Sinalização de proibição: Colocar placas proibindo fogueiras e queima de lixo
  • Fiscalização: Realizar patrulhamento regular para prevenir incêndios
  • Educação ambiental: Promover conscientização sobre os riscos de incêndios

