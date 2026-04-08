Belas Artes tem obra prorrogada novamente e entrega fica para dezembro de 2026

Obra no Centro de Belas Artes já dura mais de 30 anos e conclusão agora fica para dezembro de 2026 - Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Mais uma vez, a conclusão do Centro Municipal de Belas Artes, em Campo Grande, foi adiada. A Prefeitura prorrogou o prazo da obra por nove meses, a mudança foi oficializada em termo aditivo publicado nesta quarta-feira (8) no Diogrande. Além do novo prazo, o contrato também teve reajuste e passou de R$ 7,7 milhões para R$ 8,1 milhões, aumento de R$ 380 mil.

A obra é executada pela CR Arquitetura e Construções Ltda e, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a alteração ocorreu por necessidade de readequação do cronograma e justificativas técnicas apresentadas no andamento dos trabalhos.

Firmado em março de 2025, o contrato previa conclusão em até um ano. Agora, o prazo foi estendido em 270 dias, consolidando mais um adiamento em um projeto marcado por interrupções.

O contrato atual foi firmado em março de 2025, com previsão inicial de conclusão em até 12 meses. Com a mudança, a entrega do espaço foi adiada para o fim de 2026.

Obra se arrasta há décadas

A tentativa de conclusão do Centro de Belas Artes faz parte de um projeto que se estende há mais de 30 anos. A estrutura começou a ser construída em 1991, quando o espaço seria destinado a um novo terminal rodoviário de Campo Grande.

A obra, no entanto, foi abandonada ainda na década de 1990 e passou por diferentes mudanças de finalidade ao longo dos anos. O imóvel acabou sendo transferido ao município e, posteriormente, destinado à implantação de um centro cultural.

Em 2007, um acordo com o Ministério Público Estadual consolidou essa proposta. Já em 2018, um novo entendimento buscou viabilizar a conclusão, mas as tentativas seguintes também não avançaram.

Licitações abertas nos anos seguintes acabaram frustradas ou interrompidas. Em 2022, uma nova empresa chegou a assumir a execução, mas os trabalhos voltaram a ser paralisados. A atual contratação, firmada em 2025, é mais uma tentativa de finalizar o chamado “puxadinho” do complexo.

A intervenção em andamento contempla cerca de 4,3 mil metros quadrados dentro de uma área total de aproximadamente 16 mil m².

O projeto inclui implantação de sistemas de água, esgoto e drenagem, além de instalações elétricas, climatização, cobertura, esquadrias, pintura, forro em gesso e paisagismo.

Quando concluído, o espaço deve abrigar salas de dança, ambientes multiuso para cursos, auditório e salão de exposições. No subsolo, está prevista a instalação do Arquivo Histórico de Campo Grande, com áreas de pesquisa, restauração e setores administrativos.

Polo de tecnologia

Enquanto a obra do Centro de Belas Artes avança lentamente, a Prefeitura também projeta ocupar o restante da área com estruturas voltadas à inovação.

A proposta é instalar no local a Agência Municipal de Tecnologia da Informação (Agetec) e o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG), em um projeto que pretende integrar cultura e tecnologia no mesmo complexo.

Segundo a gestão municipal, a ideia é que todo o espaço remanescente da antiga rodoviária seja utilizado, virando um novo polo multifuncional na região.

Apesar dos planos, a conclusão do Centro de Belas Artes, considerada a primeira etapa do projeto, segue sem prazo definitivo após sucessivos adiamentos.

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