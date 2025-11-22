Bioparque é eleito como um dos atrativos turísticos mais sustentáveis do mundo

O Bioparque Pantanal acaba de atingir um marco histórico ao receber o cobiçado selo internacional "Ouro" em sustentabilidade, concedido pelo programa Good Travel Seal, da fundação holandesa Green Destinations. A entrega oficial do certificado ocorreu esta semana, em uma solenidade no auditório do aquário, que reuniu autoridades, parceiros e colaboradores para celebrar a conquista.
A certificação, uma das mais rigorosas do mundo, posiciona o Bioparque Pantanal entre os principais atrativos turísticos sustentáveis do planeta. Para alcançá-la, o local passou por uma minuciosa avaliação conduzida por uma auditoria independente credenciada.
O processo analisou 60 critérios específicos, distribuídos em dez grandes temas: Gestão Sustentável e Governança, Natureza e Paisagem, Ambiente e Clima, Cultura e Tradição, Bem-estar Social e Comunidade, Emprego e Condições de Trabalho, Inclusão e Acessibilidade, Energia e Eficiência de Recursos, Resíduos e Saneamento e Informação e Comunicação ao Visitante.
O selo garante ao empreendimento reconhecimento global, credibilidade e uma significativa vantagem competitiva.
Durante a cerimônia, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa (Barbosinha), enalteceu a importância do reconhecimento internacional e o papel transformador do Bioparque.
"As pessoas que chegam aqui não buscam apenas visitar um equipamento turístico. Elas precisam se sentir acolhidas. Brasileiros e estrangeiros saem daqui levando emoção e amor, algo que você, Maria Fernanda, transborda. Esse selo coloca o Bioparque em outro patamar", afirmou.
A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, dedicou a certificação a todos os colaboradores. Ela ressaltou que o selo é o reflexo da união e do comprometimento das equipes, materializando o programa ESG (Environmental, Social and Governance) da instituição.
"Cada critério avaliado traduz o compromisso diário de mãos e corações, times que acreditam que sustentabilidade não é conceito, mas prática. Recebemos essa certificação com imenso orgulho, mas conscientes de que ela é também uma lição contínua: inspirar outros empreendimentos, destinos e pessoas a seguirem esse caminho que transforma, inclui e educa", destacou.
A conquista do certificado foi viabilizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sistema Comércio MS). O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, reforçou que o turismo sustentável é um pilar fundamental para o desenvolvimento do Estado.
"Temos riquezas naturais incalculáveis, mas para transformar esse potencial em prosperidade duradoura precisamos de excelência. Não podemos falar de turismo sem falar de sustentabilidade. Este é o cerne do trabalho do Sistema Comércio, por meio do Senac MS e em parceria com a Green Destinations e a cooperação alemã, com quem construímos uma jornada sólida", declarou.
Destino sustentável
O evento reforçou o posicionamento de Mato Grosso do Sul como referência nacional e internacional em turismo sustentável.
Além do Bioparque, houve a certificação de outros sete importantes atores do turismo sul-mato-grossense: Estância Mimosa, Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa, Restaurante-Escola Terradaságuas (Senac), Estrela do Formoso e Parque Ecológico Rio Formoso.
Foi ainda anunciado o início do processo de certificação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, um passo que fortalece ainda mais o compromisso do Estado com um modelo de turismo responsável e de alto padrão.
Para complementar a programação, o especialista em marketing turístico Thiago Akira ministrou uma palestra, destacando como a sustentabilidade pode e deve ser encarada como um diferencial competitivo estratégico para as empresas do setor, atraindo um público cada vez mais consciente e exigente.