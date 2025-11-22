Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bioparque é eleito como um dos atrativos turísticos mais sustentáveis do mundo

Certificação reconhece excelência em 60 critérios de sustentabilidade e posiciona Mato Grosso do Sul como referência global no turismo responsável

Mariana Piell

Mariana Piell

22/11/2025 - 10h30
O Bioparque Pantanal acaba de atingir um marco histórico ao receber o cobiçado selo internacional "Ouro" em sustentabilidade, concedido pelo programa Good Travel Seal, da fundação holandesa Green Destinations. A entrega oficial do certificado ocorreu esta semana, em uma solenidade no auditório do aquário, que reuniu autoridades, parceiros e colaboradores para celebrar a conquista.

A certificação, uma das mais rigorosas do mundo, posiciona o Bioparque Pantanal entre os principais atrativos turísticos sustentáveis do planeta. Para alcançá-la, o local passou por uma minuciosa avaliação conduzida por uma auditoria independente credenciada.

O processo analisou 60 critérios específicos, distribuídos em dez grandes temas: Gestão Sustentável e Governança, Natureza e Paisagem, Ambiente e Clima, Cultura e Tradição, Bem-estar Social e Comunidade, Emprego e Condições de Trabalho, Inclusão e Acessibilidade, Energia e Eficiência de Recursos, Resíduos e Saneamento e Informação e Comunicação ao Visitante.

O selo garante ao empreendimento reconhecimento global, credibilidade e uma significativa vantagem competitiva.

Durante a cerimônia, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa (Barbosinha), enalteceu a importância do reconhecimento internacional e o papel transformador do Bioparque.

"As pessoas que chegam aqui não buscam apenas visitar um equipamento turístico. Elas precisam se sentir acolhidas. Brasileiros e estrangeiros saem daqui levando emoção e amor, algo que você, Maria Fernanda, transborda. Esse selo coloca o Bioparque em outro patamar", afirmou.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, dedicou a certificação a todos os colaboradores. Ela ressaltou que o selo é o reflexo da união e do comprometimento das equipes, materializando o programa ESG (Environmental, Social and Governance) da instituição.

"Cada critério avaliado traduz o compromisso diário de mãos e corações, times que acreditam que sustentabilidade não é conceito, mas prática. Recebemos essa certificação com imenso orgulho, mas conscientes de que ela é também uma lição contínua: inspirar outros empreendimentos, destinos e pessoas a seguirem esse caminho que transforma, inclui e educa", destacou.

A conquista do certificado foi viabilizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sistema Comércio MS). O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, reforçou que o turismo sustentável é um pilar fundamental para o desenvolvimento do Estado.

"Temos riquezas naturais incalculáveis, mas para transformar esse potencial em prosperidade duradoura precisamos de excelência. Não podemos falar de turismo sem falar de sustentabilidade. Este é o cerne do trabalho do Sistema Comércio, por meio do Senac MS e em parceria com a Green Destinations e a cooperação alemã, com quem construímos uma jornada sólida", declarou.

Destino sustentável

O evento reforçou o posicionamento de Mato Grosso do Sul como referência nacional e internacional em turismo sustentável.

Além do Bioparque, houve a certificação de outros sete importantes atores do turismo sul-mato-grossense: Estância Mimosa, Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa, Restaurante-Escola Terradaságuas (Senac), Estrela do Formoso e Parque Ecológico Rio Formoso.

Foi ainda anunciado o início do processo de certificação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, um passo que fortalece ainda mais o compromisso do Estado com um modelo de turismo responsável e de alto padrão.

Para complementar a programação, o especialista em marketing turístico Thiago Akira ministrou uma palestra, destacando como a sustentabilidade pode e deve ser encarada como um diferencial competitivo estratégico para as empresas do setor, atraindo um público cada vez mais consciente e exigente.

 

acidente

Motoqueiro tem fratura exposta após ser atropelado por transporte coletivo; veja o vídeo

Câmeras de segurança mostram o condutor tentando ultrapassar o veículo coletivo em um cruzamento

22/11/2025 08h45

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para uma unidade de saúde

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para uma unidade de saúde Reprodução

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou gravemente ferido na tarde desta sexta-feira (21), após um acidente no bairro Santo Eugênio, região sul de Campo Grande. Ele foi atingido por um ônibus da linha 511 (Dr. Albuquerque - Tropical) do Consórcio Guaicurus, que liga o Terminal Morenão ao Guaicurus.

Câmeras de segurança mostram o condutor da moto tentando ultrapassar o transporte coletivo no cruzamento das ruas Araguacema e Paraisópolis. Em seguida, ele perde o controle e é atingido pelo ônibus.

Trabalhadores de uma loja que estava próxima viram o atropelamento e socorreram o rapaz ferido, além de sinalizar para o motorista do transporte público parar. O vídeo ainda mostra outras testemunhas em choque com o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi socorrida com uma fratura exposta em uma das pernas e levada para um hospital. Não há informações sobre o estado do motociclista. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

 

Segurança pública

PF já tirou de facções criminosas R$ 146 milhões neste ano em operações em MS

Valores são referentes a cinco ações feitas contra o crime organizado este ano, um dos mais ativos contra esses grupos

22/11/2025 08h00

Com grande atuação em Mato Grosso do Sul, o PCC foi uma das facções alvo de operações da Polícia Federal neste ano

Com grande atuação em Mato Grosso do Sul, o PCC foi uma das facções alvo de operações da Polícia Federal neste ano Gerson Oliveira / Correio do Estado

Somente neste ano, em operações realizadas exclusivamente pela Polícia Federal (PF) em Mato Grosso do Sul, foram retidos de facções criminosas no Estado R$ 146 milhões em recursos provenientes, segundo a polícia, de ações criminosas.

De acordo com levantamento feito pela PF para o Correio do Estado, esse valor foi retirado de circulação em cinco operações realizadas neste ano contra facções criminosas com atuação em MS.

Conforme o superintendente da PF em Mato Grosso do Sul, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo, afirmou ao Correio do Estado em entrevista, este foi um dos anos com mais operações contra a atuação desses grupos no Estado.

D’Ângelo ressaltou que um dos motivos para esse cerco contra as facções criminosas no Estado é a maior integração entre as forças de segurança, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (Ficco-MS), parceria entre os órgãos de segurança estaduais e federais que foi estendida por mais dois anos, conforme matéria publicada nesta sexta-feira no Correio do Estado.

“É importante enaltecer que nessas operações a gente reativou parcerias com as forças estaduais e com as forças federais. Então, nós temos a Ficco, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, da qual tanto está se falando hoje na mídia, em razão dessas ocorrências no Rio de Janeiro. É o modelo que o governo federal apresentou de união de esforço entre todas as forças estaduais e federais para combater o crime. Nós tivemos várias operações da Ficco e tivemos também operações integradas com a Receita Federal”, afirmou D’Ângelo em entrevista ao Correio do Estado.

OPERAÇÕES

Um dos exemplos de investigações contra facções criminosas foi a Operação Blacklist, deflagrada em maio deste ano, que mirou o tráfico internacional de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo que tem grande atuação no Estado.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação descobriu que a facção de origem paulista levava cocaína da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai para países da Europa – e um dos destinos era a capital da França, Paris.

A apuração da PF identificou que membros do PCC atuavam na fronteira de MS trazendo drogas e armas de fogo, que eram levadas para o estado de São Paulo, de onde parte da cocaína era encaminhada para a Europa.

“As investigações indicam que todos os envolvidos integravam organização criminosa ligada à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação coordenada dentro e fora de presídios. Há indícios de que pelo menos um dos alvos exercia função de comunicação interna da facção, repassando ordens e informações entre os membros presos e os em liberdade”, explicou a PF, em nota ao Correio do Estado.

Para o envio da droga ao exterior, a facção usava “mulas”, nome popularmente dado a pessoas que carregam pequena quantidade de drogas na bagagem ou, em alguns casos, ingerem o entorpecente.

A Polícia Federal afirma que, geralmente, essas “mulas” levavam de 9 quilos a 20 quilos de cocaína, entretanto, em uma das apreensões, uma pessoa que ia para Fortaleza foi encontrada com 30 kg da droga. Em outro flagrante, o destino era a capital da França.

Ainda segundo a PF, a investigação estimava, na época, que ao menos 90 “mulas” tivessem sido utilizadas pela organização para realizar o transporte de entorpecentes.

De acordo com a corporação, a estimativa é de que essas pessoas possam ter transportado mais de 1,5 tonelada de cocaína para o exterior.

LEI ANTIFACÇÃO

Apesar do valor em dinheiro apreendido da facção, pela lei em vigor atualmente, esse recurso não pode ser destinado aos fundos que atuam no financiamento da segurança pública, como o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que recebe apreensões derivadas do tráfico, e o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol), que custeia ações de inteligência, rastreamento financeiro e compra de tecnologia, antes que o processo contra o criminoso termine.

Ou seja, esses recursos só poderão integrar os fundos após o trânsito em julgado da condenação dos envolvidos com o tráfico de drogas.

Porém, a Lei Antifacção, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana, pode dificultar ainda mais a obtenção desses recursos. Apesar de o texto inicial prever que os bens poderiam ser perdidos antes do fim da ação, a versão aprovada mudou essa parte no apagar das luzes e trouxe que, para que haja o perdimento de bens, será necessário que a PF ou o Ministério Público apresente uma ação civil independente da ação penal, o que pode causar morosidade no processo.

