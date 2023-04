Bioparque Pantanal estará aberto ao público no feriado de Dia do Trabalhador

FERIADÃO

Marido de mulher envolvida seguia atrás em outro veículo e presenciou a batida, que teria sido em decorrência de ultrapassagem mal sucedida

As três pessoas que morreram no acidente entre Camapuã e Paraíso das Águas estavam no Prisma, que capotou e ficou destruído BNCnotícias

Três pessoas morreram num acidente por volta das 7 horas da manhã de hoje (29) no kM-130 da BR-060, entre as cidades de Camapuã e Paraíso das Águas, na região centro-norte do Estado.

As vítimas foram identificadas como Ivanonildo Oliveira Lima, Maria José Oliveira e Vanilson.

Conforme testemunhas, o acidente aconteceu porque o condutor do carro em que estavam as três vítimas tentou ultrapassar uma carreta e acabou batendo num carro que vinha no sentido contrário.

As vítimas estavam num Prisma com placas de Chapadão do Sul que seguia no sentido Paraíso a Camapuã e, ao tentar uma ultrapassagem, atingiu a lateral de Fiat Toro que seguia no outro sentido. O Prisma acabou capotando e três dos quatro ocupantes morreram na hora. O sobrevivente sofreu ferimentos considerados graves.

No Fiat Toro viajavam duas mulheres e duas crianças. As Duas mulheres e uma das crianças foram levadas ao hospital de Camapuã. Por causa da gravidade dos ferimentos, as duas mulheres e o sobrevivente do Prisma foram transferidos para Campo Grande

O marido da mulher que dirigia o Fiat Toro seguia em outro veículo logo atrás e presenciou a colisão e ajudou a socorrer a esposa e os filhos que estavam no carro da frente. De acordo com ele, aparentemente os ferimentos da esposa e da outra mulher não eram muito graves. Ele afirmou que o condutor do Prisma teria sido o causador da tragédia.

O acidente aconteceu numa reta, onde as ultrapassagens são permitidas. Os dois veículos foram parar fora da rodovia e por isso o tráfego seguiu praticamente normal na região.

O Fiat Toro, onde viajavam duas mulheres e duas crianças, foi atingido na lateral pelo motorista que tentava ultrapassar uma carreta (BNCnotícias)