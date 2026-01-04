Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Turismo

Bioparque Pantanal fecha para manutenção e atividades retornam no dia 8

De acordo com o site oficial, as visitações foram suspensas para manutenções internas

Karina Varjão

Karina Varjão

04/01/2026 - 09h00
O Bioparque Pantanal, em Campo Grande, está fechado para visitação desde o dia 01 de janeiro. 

Segundo a administração, a paralisação das atividades na primeira semana do ano é para “manutenções internas essenciais”, voltado a reparo nos tanques dos animais e manutenção do prédio.

O retorno das atividades do aquário estão previstas para a próxima quinta-feira (8), de acordo com o comunicado oficial no site. 

Fonte: Reprodução Bioparque Pantanal

Desde sua inauguração, em março de 2022, o Bioparque Pantanal já recebeu 1,4 milhão de visitantes, vindos de todos os estados do País e de 140 países diferentes, de acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Em média, 32,5 mil pessoas visitaram o local por mês, o equivalente a cerca de 390 mil pessoas por ano. 

Parte desse fluxo foi atribuído às 115 convenções realizadas no espaço ao longo do ano de 2025. 

Por ser o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque também se transforma em sala de aula. Ao longo do ano passado, o prédio recebeu a visita de estudantes de 360 escolas. 

Por conta dos grandes atrativos, além de escolas de Campo Grande e do interior do Estado, escolas de Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Paraná organizaram excursões para conhecer o espaço. 

Ao todo, desde 2022, o Bioparque já recebeu mais de 90 mil alunos. 

Embora tenha sido criado há mais de três anos, o número de espécies abrigadas segue aumentando.

No começo do ano eram 446 e no final, 470, um acréscimo de 24 novas espécies, além de atingir a marca de mais de 45 mil animais. 

O ano de 2025 também foi marcado pela realização de um exame inédito para a ciência. Em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), técnicos realizaram exames de ultrassonografia e tomografia em uma cachara, espécie de peixe típica do Pantanal. 

Tudo correu bem e o animal retornou em segurança para o seu tanque. 

Ao todo, em três anos, foram 94 reproduções de peixes . O destaque de 2025 fica com o projeto Cascudos do Brasil, que realizou a reprodução de 23 espécies de cascudos, sendo três delas ameaçadas de extinção: Cascudo Onça, Cascudo Viola e Cascudo Cego das Cavernas. O projeto ainda registrou, em 2025, 74 desovas de cascudos.

Em números

Na estrutura, o Bioparque Pantanal possui 21 mil metros quadrados de área construída e 5 milhões de litros de água distribuídos em 239 tanques. 

Deste, 31 são para exposição, 168 para pesqusa, 38 de quarentena e 1 de abastecimento. 

Ao todo, são 458 espécies mantidas e 330 reproduções, sendo 6 de espécies ameaçadas de extinção: Loricaria coximensis, Lepracanthicus joselimai, Ancistrus cryptophthalmus, Baryancistrus niveatus, Peckoltia compta e Ambystoma mexicanum.

Das espécies, 27 reproduções foram inéditas para a ciência no mundo e 15, inéditas para a ciência no Brasil. 


 

Crime

Polícia identifica homem preso por tentativa de estupro no bairro Rita Vieira

A polícia espera que outras vítimas identifiquem o suspeito e procurem uma delegacia para registrar denúncia

04/01/2026 08h00

Entony Victor Xavier Martins tem 24 anos e será condenado por tentativa de estupro

Entony Victor Xavier Martins tem 24 anos e será condenado por tentativa de estupro Reprodução

A Polícia Civil divulgou a imagem do homem preso por tentar estuprar uma corredora no bairro Rita Vieira em Campo Grande na última quinta-feira (1). 

Ele foi identificado como Entony Victor Xavier Martins e tem 24 anos de idade. 

De acordo com a Polícia, a intenção é que outras possíveis vítimas identifiquem o suspeito e registrem denúncia em uma delegacia. 

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua atividade física pela avenida Rita Vieira de Andrade quando foi surpreendida pelo agressor. 

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, ela acreditou se tratar de um roubo e tentou entregar o celular, mas o homem deixou claro que não queria o aparelho, e sim que ela o acompanhasse até uma área de mata próxima.

Sob ameaça de uma faca de cozinha, o suspeito tentou arrastá-la em direção a um terreno baldio. A ação foi interrompida por um policial militar do Batalhão de Choque que estava de folga e passava pelo local com familiares, retornando de um culto religioso.

O agente, identificado como soldado Guedes, percebeu a movimentação suspeita, parou o veículo e tentou abordar o homem, que ao ser confrontado largou a faca e tentou fugir para uma área de mata. Ele foi alcançado e contido com o apoio de populares que transitavam pela região.

Após ser detido, Entony confessou que saiu de casa com a intenção de “arrumar uma mulher para ter relação sexual”, mesmo tendo deixado a esposa grávida e um filho na residência e que tinha plena consciência de que estava cometendo um crime ao abordar a mulher. 

“Ele falou que tinha consciência do que estava fazendo, que a esposa estava em casa, grávida, e que saiu com a intenção de arrumar uma mulher para manter relação sexual. A alternativa que ele encontrou foi tentar cometer essa violência contra uma mulher que fazia atividade física”, destacou o subcomandante do Batalhão de Choque, Cleyton da Silva Santos em coletiva. 

Com o suspeito, foram apreendidos um gel lubrificante, usado para relações sexuais, e uma motocicleta Honda Fan utilizada na tentativa de fuga. 

Conforme o Batalhão de Choque, o homem não utilizava roupa íntima, não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas e se mostrava consciente e orientado no momento da prisão.

Neste sábado (3), o suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Ele vai responder por tentativa de estupro.

A Polícia Civil orienta que mulheres que reconheçam o suspeito procurem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para registrar ocorrência.
 

*Colaborou Alicia Miyashiro

Cidades

Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais

Presidente capturado da Venezuela será encaminhado a presídio

03/01/2026 21h00

Imagens transmitidas em canais de televisão mostraram o desembarque do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Aeroporto Internacional de Stewart

Imagens transmitidas em canais de televisão mostraram o desembarque do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Aeroporto Internacional de Stewart Reprodução

Imagens transmitidas em canais de televisão mostraram o desembarque do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Aeroporto Internacional de Stewart, no Vale do Hudson, a cerca 95 quilômetros da cidade de Nova York, nos Estados Unidos (EUA).

A aeronave que levou o líder latino-americano e sua esposa, Cília Flores, pousou por volta das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (3), mais de 16 horas após a captura do casal, em Caracas, por forças especiais norte-americanas em uma invasão militar sem precedentes do território venezuelano.

No desembarque, Maduro aparecia cercado por dezenas de agentes federais do FBI e da DEA, a agência de combate às drogas do país norte-americano.  Vestindo moletom e usando capuz, ele parecia ter algemas nos pés e nas mãos, e tinha dificuldade de descer as escadas da aeronave e caminhar pela pista até um hangar do aeroporto. 

Segundo a imprensa dos EUA, Maduro e a esposa, que serão processados por tráfico internacional de drogas, acusação ainda sem apresentação pública de provas por parte do governo norte-americano, serão agora deslocados de helicóptero até Manhattan, na sede da DEA. De lá, encaminhados a presídios, onde responderão detidos às imputações.

Mais cedo, em coletiva de imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em sua primeira manifestação oficial após a invasão militar na Venezuela e captura de Maduro, que o próprio governo estadunidense vai administrar o país latino-americano, a partir de agora, até que se possa fazer uma transição de poder.

A operação militar envolveu cerca de 150 aeronaves e foi planejada por meses, disseram as autoridades norte-americanas.

Trump não soube precisar por quanto tempo precisará controlar diretamente o país sul-americano, que possui uma fronteira de mais de 2 mil quilômetros (km) com o Brasil. Apesar disso, ele indicou um possível diálogo com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, do grupo político do agora presidente deposto e raptado, Nicolás Maduro, sobre um eventual governo interino do país. Ela, porém, rechaçou qualquer subordinação ao governo dos EUA, em sua primeira manifestação. 

