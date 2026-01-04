Bioparque Pantanal fecha para manutenção e atividades retornam no dia 8

Aquário passa por manutenção e atividades retornam no dia 8 de janeiro - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

O Bioparque Pantanal, em Campo Grande, está fechado para visitação desde o dia 01 de janeiro.

Segundo a administração, a paralisação das atividades na primeira semana do ano é para “manutenções internas essenciais”, voltado a reparo nos tanques dos animais e manutenção do prédio.

O retorno das atividades do aquário estão previstas para a próxima quinta-feira (8), de acordo com o comunicado oficial no site.

Desde sua inauguração, em março de 2022, o Bioparque Pantanal já recebeu 1,4 milhão de visitantes, vindos de todos os estados do País e de 140 países diferentes, de acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em média, 32,5 mil pessoas visitaram o local por mês, o equivalente a cerca de 390 mil pessoas por ano.

Parte desse fluxo foi atribuído às 115 convenções realizadas no espaço ao longo do ano de 2025.

Por ser o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque também se transforma em sala de aula. Ao longo do ano passado, o prédio recebeu a visita de estudantes de 360 escolas.

Por conta dos grandes atrativos, além de escolas de Campo Grande e do interior do Estado, escolas de Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Paraná organizaram excursões para conhecer o espaço.

Ao todo, desde 2022, o Bioparque já recebeu mais de 90 mil alunos.

Embora tenha sido criado há mais de três anos, o número de espécies abrigadas segue aumentando.

No começo do ano eram 446 e no final, 470, um acréscimo de 24 novas espécies, além de atingir a marca de mais de 45 mil animais.

O ano de 2025 também foi marcado pela realização de um exame inédito para a ciência. Em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), técnicos realizaram exames de ultrassonografia e tomografia em uma cachara, espécie de peixe típica do Pantanal.

Tudo correu bem e o animal retornou em segurança para o seu tanque.

Ao todo, em três anos, foram 94 reproduções de peixes . O destaque de 2025 fica com o projeto Cascudos do Brasil, que realizou a reprodução de 23 espécies de cascudos, sendo três delas ameaçadas de extinção: Cascudo Onça, Cascudo Viola e Cascudo Cego das Cavernas. O projeto ainda registrou, em 2025, 74 desovas de cascudos.

Na estrutura, o Bioparque Pantanal possui 21 mil metros quadrados de área construída e 5 milhões de litros de água distribuídos em 239 tanques.

Deste, 31 são para exposição, 168 para pesqusa, 38 de quarentena e 1 de abastecimento.

Ao todo, são 458 espécies mantidas e 330 reproduções, sendo 6 de espécies ameaçadas de extinção: Loricaria coximensis, Lepracanthicus joselimai, Ancistrus cryptophthalmus, Baryancistrus niveatus, Peckoltia compta e Ambystoma mexicanum.

Das espécies, 27 reproduções foram inéditas para a ciência no mundo e 15, inéditas para a ciência no Brasil.



