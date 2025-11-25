Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

BNDES aprova financiamento de R$ 1 bi para Embraer exportar aviões comerciais

m 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/11/2025 - 22h00
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 1,09 bilhão (US$ 200 milhões) para a Embraer produzir aeronaves comerciais destinadas à exportação, informou o banco. Os recursos da linha BNDES Exim Pré-embarque contribuirão para que a empresa cumpra o cronograma de entregas previamente estabelecido com importadores de vários países.

Em 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais. Considerando o ponto médio de 81 aeronaves, a projeção representa crescimento de 11% em relação a 2024, quando foram entregues 73 unidades nesse segmento. A estimativa também supera os 64 aviões comerciais entregues em 2023.

Na soma com os resultados da Aviação Executiva e de Defesa & Segurança, as entregas da companhia, no ano passado, totalizaram 206 aeronaves e, no ano anterior, 181.

"O Brasil faz parte de um seleto grupo de países com capacidade de projetar, fabricar e exportar aeronaves comerciais, executivas, de defesa e agrícolas. É um setor estratégico, devido à alta tecnologia envolvida, ao emprego de mão de obra com alta capacitação e à capacidade de gerar inovações com impactos positivos na economia do Brasil, além de ser um elemento relevante para garantia da soberania nacional por meio dos produtos de defesa", explicou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Desde 1997, o BNDES já financiou cerca de US$ 26,3 bilhões em exportações de aeronaves comerciais da Embraer, apoiando a produção de 1.350 jatos. Com 23.500 colaboradores em todo o mundo, dos quais 18 mil no Brasil, a empresa mantém unidades industriais, escritórios e centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo e líder na produção de jatos comerciais de até 150 assentos. A maior parte das vendas da companhia é destinada ao mercado externo, informou o BNDES.

"A Embraer vive um momento de crescimento, com uma carteira de pedidos recorde e um ritmo sólido de vendas, especialmente na aviação comercial. Ao longo deste ano, anunciamos contratos relevantes para a família de jatos E2 enquanto seguimos recebendo forte demanda pelo E175?, segundo o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto.

"Estamos realizando investimentos significativos para atender à crescente procura por nossos produtos e o financiamento do BNDES é fundamental para apoiar iniciativas que visam aumentar a capacidade de produção e acelerar as entregas nos próximos anos", concluiu o executivo.

Clima

Campo Grande registra menor índice de umidade do ar e chuva pode voltar até o fim de semana

A capital registrou índice de 15%, seguido por Aquidauana, com 17% de umidade

25/11/2025 17h45

As máximas no Estado se mantém alta até a próxima semana, pelo menos

As máximas no Estado se mantém alta até a próxima semana, pelo menos FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após as chuvas do final de semana e leve queda nas temperaturas, o Sol voltou a aparecer em grande parte de Mato Grosso do Sul no início da semana. Em Campo Grande, o calor voltou “com tudo”, juntamente com a baixa umidade relativa do ar. 

Como resultado, a Capital registrou, nesta terça-feira (25) o menor índice de umidade do País, chegando a 15%, com temperatura máxima de 33,4ºC às 14h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Outro município que também esteve no ranking nacional desta terça foi Aquidauana, presença recorrente no ranking de baixa umidade do ar do Inmet. O município registrou nesta tarde, 17% de umidade, ocupando o segundo lugar da lista. 

Também apareceram na lista as cidades de Picos e Valença do Piauí, no Piauí, com 18% cada uma. 

O calor não deve dar trégua no Estado até o final da semana. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul indica que a tendência das temperaturas é de aumentar, podendo chegar a 39ºC, principalmente na região pantaneira. 

É esperado que as taxas de umidade do ar continuem baixas, variando entre 15% e 40%.

Vale lembrar que o índice recomendado à saúde é acima de 60% de umidade relativa do ar.

Nesta quarta-feira (26), Campo Grande deve registrar mínimas de 23ºC e máximas chegando a 34ºC. Já na quinta-feira (27), a previsão indica sol com variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva em pontos isolados do Estado. 

Mesmo com a possibilidade de tempestades e fortes rajadas de vento (de até 60 km/h), as temperaturas devem permanecer altas em todas as regiões do Estado, chegando a 32ºC em Ponta Porã, 37ºC na região oeste e 35ºC entre Paranaíba e Três Lagoas. 

Cuidados

Mato Grosso do Sul vem experimentando a Primavera com todas as suas variações, que incluem chuvas irregulares e altas temperaturas.

Em meio a essas constantes mudanças no clima (chove, esfria, esquenta, chove de novo), é preciso que a imunidade do corpo esteja alta para evitar doenças decorrentes do tempo. 

Por isso, o Correio do Estado reuniu algumas dicas para ajudar a lidar com as constantes mudanças de temperaturas e condições climáticas em MS: 

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.
  • Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;
  • Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.


 

Cidades

Câmara rejeita pedido para que presidente do IMPCG explique "calote" do Banco Master

Vereadores reprovaram requerimento que solicitava cópias de contratos e lista de instituições financeiras que contaram com aplicações do instituto

25/11/2025 17h00

Foto: Câmara Municipal de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande decidiu convidar o diretor-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), o ex-vereador Marcos Tabosa, para prestar esclarecimentos sobre os investimentos da autarquia no Banco Master, instituição que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC). O IMPCG possui R$ 1,4 milhão aplicados em letras financeiras da instituição. 

A convocação ocorreu após a rejeição, por 12 votos a 11, de um requerimento que pedia cópias de contratos, atas, pareceres e a lista completa das instituições financeiras onde o instituto mantém aplicações.

Autor do requerimento, o vereador Marquinhos Trad (PDT) lamentou a recusa dos parlamentares e destacou que, desde 2024, o Ministério Público de Contas de São Paulo vinha advertindo municípios sobre os riscos de aplicar recursos dos regimes próprios de previdência no Banco Master.

Segundo ele, as recomendações eram explícitas: não haveria qualquer proteção caso a instituição enfrentasse dificuldades financeiras.

"Estamos imbuídos de um propósito de proteção do dinheiro público, até porque esse dinheiro não pertence ao gestor, ele apenas cuida da gestão. A partir do momento em que se noticia um prenúncio de má gerência", justificou.

O vereador reforçou que, diante dos fatos, cabia ao Legislativo exercer seu papel fiscalizador. "Quando esses fatos vieram à tona, restava ao Legislativo fazer o que dele se espera: fiscalizar, exigir documentos, ouvir justificativas e entender como o risco foi assumido", frisou, ao defender o pedido de informações rejeitado no plenário.

O fato

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, interrompe o funcionamento da instituição e organiza sua retirada do Sistema Financeiro Nacional. A medida deve resultar em prejuízos milionários a três fundos de pensão de prefeituras de Mato Grosso do Sul. O IMPCG possui R$ 1,4 milhão aplicados em letras financeiras da instituição. Reportagem publicada pelo Estadão revelou que os fundos de Angélica e São Gabriel do Oeste também investiram no Master: R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente.

Alertas sobre a possibilidade de calote já haviam sido noticiados pelo Correio do Estado em reportagens de abril e agosto do ano passado. De acordo com as publicações, servidores municipais da Capital não concordavam com a decisão de aplicar recursos previdenciários no banco.

Em nota enviada ao Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que todas as aplicações financeiras do IMPCG seguem rigorosamente a Resolução CMN nº 4.963/2021, que regulamenta os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

A administração municipal também destacou que o Banco Master constava, na época da aplicação, na lista oficial de instituições autorizadas pelo Ministério da Previdência Social a receber recursos previdenciários. O município explicou ainda que o investimento foi feito por meio da aquisição de uma letra financeira com vencimento em abril de 2029, sem possibilidade de resgate antecipado. Caso a falência do banco se confirme, este será o segundo calote sofrido pelo IMPCG: em 2013, com a quebra do Banco Rural, o instituto perdeu cerca de R$ 50 milhões.

Relatório obtido pelo Correio do Estado mostra que as aplicações no Banco Master representam 2,99% dos R$ 47,8 milhões investidos pelo IMPCG. A maior parte dos recursos está aplicada na Caixa Econômica Federal (R$ 23,4 milhões ou 49,14%) e no Banco do Brasil Gestão de Recursos (R$ 14,9 milhões ou 31,37%). O restante está distribuído entre Bradesco (R$ 2,99 milhões 6,26%), Daycoval (R$ 2,90 milhões 6,07%), Itaú (R$ 1,7 milhão 3,66%), RIJ Corretora (R$ 222 mil 0,47%), Banco Genial (R$ 21,8 mil 0,05%) e Finaxis (R$ 2,5 mil 0,01%).

Apesar da diversificação, o IMPCG enfrenta desequilíbrio financeiro. Em 2024, a autarquia registrou receita de R$ 515,3 milhões, mas gastou R$ 640,8 milhões com o pagamento de aposentadorias e pensões um déficit anual de R$ 125,5 milhões. Para cobrir o rombo e manter os salários em dia, a Prefeitura tem aportado cerca de R$ 10,5 milhões por mês. Mesmo assim, por exigência federal, o instituto é obrigado a destinar parte de seu faturamento a um fundo de reserva.

O BC determinou também a liquidação do Master SA Corretora de Câmbio, do Banco Letsbank S.A. e do Banco Master de Investimento S.A., nomeando a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante, com amplos poderes de administração. Além disso, foram tornados indisponíveis os bens da controladora Master Holding Financeira, da 133 Investimentos e Participações LTDA e dos controladores Daniel Bueno Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen.

Neste mês, a Polícia Federal prendeu o dono do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo. A liquidação ocorreu pouco mais de um mês após o BC vetar a venda de parte do Master ao Banco de Brasília (BRB), negociação que havia sido anunciada juntamente com o Grupo Fictor.

Segundo a Agência Brasil, a situação dos investidores do banco dependerá do montante aplicado e do perfil de cada cliente. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) cobrirá valores de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, incluindo rendimentos, por conglomerado financeiro.

Clientes com valores superiores poderão recuperar apenas parte do montante na liquidação ou na via judicial, processo que pode se arrastar por anos. O FGC estima R$ 41 bilhões em garantias envolvidas e cerca de 1,6 milhão de credores elegíveis, assegurando que há patrimônio suficiente para honrar os pagamentos dentro das regras.

*Colaborou Suzan Benites

