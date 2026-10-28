Bolão de MS reúne 1.070 pessoas e aposta mais de R$ 60 mil na Mega-Sena

Bolão de Mato Grosso do Sul reúne mais de mil participantes e aposta R$ 60 mil na tentativa de conquistar prêmio milionário da Mega-Sena. - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

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O bolão Vamos Ganhar, considerado o maior de Mato Grosso do Sul, reuniu 1.070 participantes e anunciou mais de R$ 60 mil em apostas para tentar conquistar o prêmio acumulado de R$ 320 milhões da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quarta-feira (28).

Organizado em Campo Grande, o grupo intensificou a mobilização entre os apostadores durante a Mega Semana, programação especial da Caixa Econômica Federal que terá cinco sorteios consecutivos.

De acordo com o organizador, Fernando Vieira Dantas, o número de participantes já havia ultrapassado a marca de mil pessoas por volta das 11h desta quarta-feira e continuava aumentando.

Diante da grande procura, a organização estabeleceu o encerramento das adesões antes do horário de almoço, para garantir tempo suficiente à preparação e ao registro dos jogos.

"Vamos com mais de R$ 60 mil para essa Mega acumulada", anunciou Fernando aos integrantes do grupo, em mensagem encaminhada na manhã desta quarta-feira.

A mobilização acontece menos de uma semana depois de o mesmo bolão chegar perto de conquistar um prêmio milionário.

No último sorteio de quinta-feira (22), os participantes acertaram duas quinas e oito quadras, acumulando mais de R$ 50 mil em premiações.

Com a Mega-Sena acumulada, a expectativa dos integrantes aumentou. A estimativa de R$ 320 milhões para o concurso 3077 representa uma das maiores premiações da modalidade neste ano.

Bolão ganhou mais de R$ 50 mil na semana passada

O entusiasmo dos participantes também é resultado do desempenho recente do grupo. No concurso 3073, realizado na quinta-feira (22), o bolão Vamos Ganhar acertou duas quinas e oito quadras, garantindo uma premiação total de mais de R$ 50 mil.

Do montante conquistado, cerca de R$ 46,3 mil corresponderam às duas quinas, enquanto os oito acertos da quadra renderam outros R$ 4,1 mil.

Na ocasião, o grupo ficou a apenas uma dezena de conquistar o prêmio principal, que estava acumulado em mais de R$ 206 milhões. O resultado provocou comemoração e expectativa entre os apostadores.

Responsável pela organização das apostas, Fernando relatou o nervosismo ao conferir os bilhetes e perceber que o bolão havia alcançado duas premiações de cinco acertos.

"Quando eu vi que deu quina, o coração quase pulou pela boca", afirmou o organizador à época.

Conforme explicado anteriormente por Fernando, as regras adotadas pelo grupo preveem a utilização dos valores conquistados em premiações para financiar novas apostas, em vez de realizar a distribuição imediata dos recursos aos participantes.

Número de participantes ultrapassa mil

O crescimento do bolão também chama a atenção. Na terça-feira da semana passada (20), o grupo reunia quase 900 participantes e preparava mais de R$ 45 mil em apostas para a Mega-Sena.

Agora, oito dias depois, o número de integrantes chegou a 1.070, enquanto o orçamento anunciado para os jogos ultrapassou R$ 60 mil.

O bolão funciona por meio da contribuição financeira de diferentes apostadores, permitindo a elaboração de um conjunto maior de combinações de dezenas.

Os participantes acompanham informações sobre os valores arrecadados, os jogos registrados e os resultados por meio de grupos de mensagens e demonstrativos compartilhados pela organização.

Para quem deseja conhecer o funcionamento do bolão, a organização também disponibilizou um vídeo que apresenta a preparação das apostas coletivas.

As imagens mostram etapas do registro dos jogos, a emissão de comprovantes e a conferência dos resultados, além de divulgar os canais de contato do grupo para interessados em participar.

CONFIRA NO VÍDEO ABAIXO:

Apesar do investimento elevado, a participação coletiva não garante premiação. As probabilidades de acerto dependem da quantidade e das características das combinações efetivamente registradas.

Mega-Sena pode pagar R$ 320 milhões nesta quarta-feira

O concurso 3077 da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira (28), às 21h, pelo horário de Brasília, correspondentes às 20h em Mato Grosso do Sul.

O prêmio está estimado em R$ 320 milhões após o concurso realizado na terça-feira (27) terminar sem vencedores na faixa principal.

Na ocasião, foram sorteadas as dezenas 06, 30, 32, 38, 49 e 57. Ao todo, 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17 cada. Outras 6.491 apostas fizeram a quadra, com premiação individual de R$ 869,30.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega Semana reúnira nessa semana cinco concursos consecutivos, entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30), substituindo temporariamente o calendário tradicional da modalidade.

A iniciativa não altera as regras, os valores das apostas ou as probabilidades de premiação. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada até as 19h, pelo horário de Mato Grosso do Sul, nas casas lotéricas e nos canais digitais oficiais da Caixa. Para os bolões digitais, o prazo é até as 19h30 no Estado.

Para os mais de mil integrantes do Vamos Ganhar, a expectativa é que o investimento coletivo desta quarta-feira transforme a tentativa de conquistar uma fortuna em uma premiação histórica para o grupo de Campo Grande.

Os interessados em obter mais informações sobre o bolão Vamos Ganhar e a participação no grupo podem entrar em contato com a organização pelo telefone (67) 98145-9246.