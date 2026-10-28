Campo Grande entra em alerta para chuva de 50 mm e ventos de até 60 km/h

Céu carregado de nuvens escuras em Campo Grande, que está sob alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h. - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado.

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Campo Grande está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes a partir das 23h desta quarta-feira (28). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, permanece válido até as 22h59 de quinta-feira (29).

De acordo com o Inmet, a Capital poderá registrar chuvas de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Apesar de o alerta ser classificado como de perigo potencial, nível amarelo na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de quedas de galhos de árvores, alagamentos em pontos da cidade, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

A classificação de perigo potencial indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos capazes de provocar transtornos à população, mas com menor grau de severidade em comparação aos alertas laranja, que representam perigo, e vermelho, que indicam grande perigo.

A previsão também indica possibilidade de tempestades isoladas, com raios e eventual queda de granizo, exigindo atenção redobrada de motoristas e moradores de regiões sujeitas a alagamentos.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para quinta-feira (29) indica possibilidade de chuvas intensas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

Os volumes podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de ventos de 40 a 60 km/h.

O órgão explica que a mudança no tempo está relacionada à atuação de cavados atmosféricos, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e tempestades. Os ventos devem variar entre 40 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h em localidades isoladas.

Previsão para os próximos dias

Conforme a previsão do Inmet, Campo Grande terá temperaturas entre 20°C e 27°C nesta quarta-feira (28), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na quinta-feira (29), os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C, com predomínio de céu encoberto. Já na sexta-feira (30), a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C, com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Chuva também deve atingir cidades do interior

A instabilidade não ficará restrita a Campo Grande. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também abrange municípios do interior de Mato Grosso do Sul, incluindo Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá.

Para quinta-feira (29), as previsões meteorológicas consultadas indicam temperaturas entre 19°C e 24°C em Dourados, enquanto Três Lagoas deve registrar mínima de 19°C e máxima de 25°C. Em Ponta Porã, os termômetros devem variar entre 16°C e 23°C, e, em Corumbá, entre 21°C e 27°C.

Nas quatro cidades, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas. Conforme o alerta do Inmet, os ventos podem atingir 60 km/h, acompanhados de precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia.

Defesa Civil orienta moradores

Diante da possibilidade de temporais, a Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Para solicitar serviços municipais, como remoção de árvores caídas, o contato é o 156.

Nos casos em que árvores ou galhos atingirem a rede elétrica, oferecendo risco de choque, a orientação é manter distância da fiação e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.