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Risco de Temporal

Campo Grande entra em alerta para chuva de 50 mm e ventos de até 60 km/h

Aviso do Inmet começa às 23h desta quarta-feira (28) e segue até quinta-feira (29), com risco de alagamentos, quedas de árvores e falta de energia.

Welyson Lucas

28/10/2026 - 16h07
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Campo Grande está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes a partir das 23h desta quarta-feira (28). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, permanece válido até as 22h59 de quinta-feira (29).

De acordo com o Inmet, a Capital poderá registrar chuvas de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Apesar de o alerta ser classificado como de perigo potencial, nível amarelo na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de quedas de galhos de árvores, alagamentos em pontos da cidade, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

A classificação de perigo potencial indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos capazes de provocar transtornos à população, mas com menor grau de severidade em comparação aos alertas laranja, que representam perigo, e vermelho, que indicam grande perigo.

A previsão também indica possibilidade de tempestades isoladas, com raios e eventual queda de granizo, exigindo atenção redobrada de motoristas e moradores de regiões sujeitas a alagamentos.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para quinta-feira (29) indica possibilidade de chuvas intensas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

Os volumes podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de ventos de 40 a 60 km/h.

O órgão explica que a mudança no tempo está relacionada à atuação de cavados atmosféricos, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e tempestades. Os ventos devem variar entre 40 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h em localidades isoladas.

Previsão para os próximos dias

Conforme a previsão do Inmet, Campo Grande terá temperaturas entre 20°C e 27°C nesta quarta-feira (28), com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na quinta-feira (29), os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C, com predomínio de céu encoberto. Já na sexta-feira (30), a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C, com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Chuva também deve atingir cidades do interior

A instabilidade não ficará restrita a Campo Grande. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também abrange municípios do interior de Mato Grosso do Sul, incluindo Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá.

Para quinta-feira (29), as previsões meteorológicas consultadas indicam temperaturas entre 19°C e 24°C em Dourados, enquanto Três Lagoas deve registrar mínima de 19°C e máxima de 25°C. Em Ponta Porã, os termômetros devem variar entre 16°C e 23°C, e, em Corumbá, entre 21°C e 27°C.

Nas quatro cidades, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas. Conforme o alerta do Inmet, os ventos podem atingir 60 km/h, acompanhados de precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia.

Defesa Civil orienta moradores

Diante da possibilidade de temporais, a Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Para solicitar serviços municipais, como remoção de árvores caídas, o contato é o 156.

Nos casos em que árvores ou galhos atingirem a rede elétrica, oferecendo risco de choque, a orientação é manter distância da fiação e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Sorte Milionário

Bolão de MS reúne 1.070 pessoas e aposta mais de R$ 60 mil na Mega-Sena

Grupo organizado em Campo Grande tenta conquistar prêmio acumulado de R$ 320 milhões nesta quarta-feira (28), durante a Mega Semana; na semana passada, participantes ganharam mais de R$ 50 mil

28/10/2026 16h47

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Bolão de Mato Grosso do Sul reúne mais de mil participantes e aposta R$ 60 mil na tentativa de conquistar prêmio milionário da Mega-Sena.

Bolão de Mato Grosso do Sul reúne mais de mil participantes e aposta R$ 60 mil na tentativa de conquistar prêmio milionário da Mega-Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

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O bolão Vamos Ganhar, considerado o maior de Mato Grosso do Sul, reuniu 1.070 participantes e anunciou mais de R$ 60 mil em apostas para tentar conquistar o prêmio acumulado de R$ 320 milhões da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quarta-feira (28).

Organizado em Campo Grande, o grupo intensificou a mobilização entre os apostadores durante a Mega Semana, programação especial da Caixa Econômica Federal que terá cinco sorteios consecutivos.

De acordo com o organizador, Fernando Vieira Dantas, o número de participantes já havia ultrapassado a marca de mil pessoas por volta das 11h desta quarta-feira e continuava aumentando.

Diante da grande procura, a organização estabeleceu o encerramento das adesões antes do horário de almoço, para garantir tempo suficiente à preparação e ao registro dos jogos.

"Vamos com mais de R$ 60 mil para essa Mega acumulada", anunciou Fernando aos integrantes do grupo, em mensagem encaminhada na manhã desta quarta-feira.

A mobilização acontece menos de uma semana depois de o mesmo bolão chegar perto de conquistar um prêmio milionário.

No último sorteio de quinta-feira (22), os participantes acertaram duas quinas e oito quadras, acumulando mais de R$ 50 mil em premiações.

Com a Mega-Sena acumulada, a expectativa dos integrantes aumentou. A estimativa de R$ 320 milhões para o concurso 3077 representa uma das maiores premiações da modalidade neste ano.

Bolão ganhou mais de R$ 50 mil na semana passada

O entusiasmo dos participantes também é resultado do desempenho recente do grupo. No concurso 3073, realizado na quinta-feira (22), o bolão Vamos Ganhar acertou duas quinas e oito quadras, garantindo uma premiação total de mais de R$ 50 mil.

Do montante conquistado, cerca de R$ 46,3 mil corresponderam às duas quinas, enquanto os oito acertos da quadra renderam outros R$ 4,1 mil.

Na ocasião, o grupo ficou a apenas uma dezena de conquistar o prêmio principal, que estava acumulado em mais de R$ 206 milhões. O resultado provocou comemoração e expectativa entre os apostadores.

Responsável pela organização das apostas, Fernando relatou o nervosismo ao conferir os bilhetes e perceber que o bolão havia alcançado duas premiações de cinco acertos.

"Quando eu vi que deu quina, o coração quase pulou pela boca", afirmou o organizador à época.

Conforme explicado anteriormente por Fernando, as regras adotadas pelo grupo preveem a utilização dos valores conquistados em premiações para financiar novas apostas, em vez de realizar a distribuição imediata dos recursos aos participantes.

Número de participantes ultrapassa mil

O crescimento do bolão também chama a atenção. Na terça-feira da semana passada (20), o grupo reunia quase 900 participantes e preparava mais de R$ 45 mil em apostas para a Mega-Sena.

Agora, oito dias depois, o número de integrantes chegou a 1.070, enquanto o orçamento anunciado para os jogos ultrapassou R$ 60 mil.

O bolão funciona por meio da contribuição financeira de diferentes apostadores, permitindo a elaboração de um conjunto maior de combinações de dezenas.

Os participantes acompanham informações sobre os valores arrecadados, os jogos registrados e os resultados por meio de grupos de mensagens e demonstrativos compartilhados pela organização.

Para quem deseja conhecer o funcionamento do bolão, a organização também disponibilizou um vídeo que apresenta a preparação das apostas coletivas.

As imagens mostram etapas do registro dos jogos, a emissão de comprovantes e a conferência dos resultados, além de divulgar os canais de contato do grupo para interessados em participar.

CONFIRA NO VÍDEO ABAIXO:

 

Apesar do investimento elevado, a participação coletiva não garante premiação. As probabilidades de acerto dependem da quantidade e das características das combinações efetivamente registradas.

Mega-Sena pode pagar R$ 320 milhões nesta quarta-feira

O concurso 3077 da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira (28), às 21h, pelo horário de Brasília, correspondentes às 20h em Mato Grosso do Sul.

O prêmio está estimado em R$ 320 milhões após o concurso realizado na terça-feira (27) terminar sem vencedores na faixa principal.

Na ocasião, foram sorteadas as dezenas 06, 30, 32, 38, 49 e 57. Ao todo, 68 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.086,17 cada. Outras 6.491 apostas fizeram a quadra, com premiação individual de R$ 869,30.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega Semana reúnira nessa semana cinco concursos consecutivos, entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30), substituindo temporariamente o calendário tradicional da modalidade.

A iniciativa não altera as regras, os valores das apostas ou as probabilidades de premiação. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada até as 19h, pelo horário de Mato Grosso do Sul, nas casas lotéricas e nos canais digitais oficiais da Caixa. Para os bolões digitais, o prazo é até as 19h30 no Estado.

Para os mais de mil integrantes do Vamos Ganhar, a expectativa é que o investimento coletivo desta quarta-feira transforme a tentativa de conquistar uma fortuna em uma premiação histórica para o grupo de Campo Grande.

Os interessados em obter mais informações sobre o bolão Vamos Ganhar e a participação no grupo podem entrar em contato com a organização pelo telefone (67) 98145-9246.

 

Operação Finados 2026

PRF reforça fiscalizações durante feriado de Finados em MS

Não haverá qualquer restrição de tráfego nas rodovias federais que cortam o Estado

28/10/2026 14h00

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Foto: Divulgação / PRF

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia na sexta-feira (30) a Operação Finados 2026 em Mato Grosso do Sul, ação que segue até a próxima segunda-feira (2).

Com o aumento no fluxo de veículos esperado para o período, as equipes da PRF estarão posicionadas em trechos estratégicos, fiscalização focada em coibir condutas de alto risco ao volante, tais como ultrapassagens proibidas ou indevidas; excesso de velocidade; condução sob efeito de álcool ausência do cinto de segurança e da cadeirinha infantil. 

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que não haverá qualquer restrição de tráfego nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. 

Além da fiscalização viária, a PRF manterá ações voltadas ao combate à criminalidade, atuando no enfrentamento ao tráfico de drogas, de armas e de outros ilícitos. Além disso, recomenda que os condutores a adotarem atitudes preventivas antes e durante o deslocamento tais como: checar pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água. 

A equipe também orienta que os condutores verifiquem se a documentação do veículo e pessoal está em dia, assim como programem paradas para descanso a cada duas horas de viagem, a fim de que reduzam a fadiga provocada pelo translado.

Os motoristas também devem preventivamente reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em caso de chuva ou neblina, ao passo que em caso de emergência, a orientação é para que liguem 191. 

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