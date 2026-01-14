Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"MULA"

Bolivianas são presas ao entrar no Brasil com 102 cápsulas de cocaína no estômago

Flagrante aconteceu após uma das mulheres passar mal e vomitar uma das cápsulas durante fiscalização em Corumbá

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/01/2026 - 18h29
Duas bolivianas, de 17 e 20 anos, foram presas ao tentar entrar no Brasil com 102 cápsulas, cada uma, de pasta de base de cocaína no estômago. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (14) no Posto Esdras, em Corumbá.

De acordo com informações da Receita Federal, por volta das 9h, servidores realizavam fiscalização de rotina na fronteira com a Bolívia, quando abordaram um táxi clandestino, com placas do país vizinho, que tentava entrar no Brasil.

As bolivianas eram passageiras e demonstraram nervosismo durante a abordagem. Um delas passou mal e vomitou uma cápsula de substância análoga à pasta base de cocaína.

Diante da situação, ambas foram encaminhadas à Santa Casa de Corumbá, onde um exame de raio-x constatou que havia várias cápsulas do entorpecente no organismo.

Elas confessaram terem engolido, cada uma, 102 cápsulas, para fazer o trabalho de "mula", termo utilizado no caso de pessoas que transportam droga no corpo.

A droga retirada foi aprendida e totalizou 2,2 quilos de pasta base de cocaína.

As mulheres permanecem no pronto-socorro do hospital, sob custódia, e assim que liberadas, serão encaminhadas às autoridades competentes para providências legais.

Bolivianas faziam trabalho de mula para entrar com droga no Brasil (Foto: Divulgação / 

APREENSÃO

Adolescente é preso com carregamento de droga em ônibus que seguia para Dourados

As autoridades perceberam o nervosismo do jovem que transportava 8,3 kg de maconha no transporte coletivo, na rodovia MS-156

14/01/2026 16h08

O jovem transportava duas bolsas carregadas de tabletes de maconha

Divulgação: Departamento de Operações de Fronteira

Um adolescente de 16 anos foi preso por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), nesta quarta-feira (14), em Amambai. O jovem transportava 8,3 kg de maconha em um ônibus, na rodovia MS-156.

Os militares realizavam bloqueio na região, entre os municípios de Amambai e Caarapó, quando abordaram o coletivo. Segundo as autoridades, durante o processo de entrevista dos passageiros, o adolescente apresentou excesso de nervosismo.

Ele transportava duas bolsas, onde foram localizados 16 embalagens da droga. Questionado, o menor confessou que pegou o entorpecente no município de Coronel Sapucaia e que o destino final seria a cidade de Dourados.

A droga e o adolescente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Campo Grande

Suspeito de tráfico de drogas é morto pelo Batalhão de Choque dentro de condomínio

Roger da Costa Gonçalves usava tornozeleira eletrônica e foi atingido com ao menos seis tiros dentro de casa

14/01/2026 15h15

Policias dentro do condomínio, na tarde desta quarta-feira (14)

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Roger Costa Gonçalves, de 31 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (14) após embate com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, dentro do Residencial Reinaldo Busanelli, condomínio em que vivia junto da mãe, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Morto no horário de almoço, o homem era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Conforme apurou o Correio do Estado, os disparos ocorreram no 3°andar do condomínio, localizado na Rua Cláudio Coutinho. Em meio ao ocorrido, a versão dada pelos moradores é diferente da repassada pelos policiais. 

Na versão dos moradores, não houve confronto. Uma moradora que não quis se identificar disse à reportagem que os policiais chegaram por volta do horário de almoço e questionaram uma condômina para que abrisse o portão. Sem dar muitas explicações, ela teria dito que a autorização deveria ser concedida pela portaria do local, o que ocorreu. 

Após entrar, os policiais teriam permanecido cerca de 15 minutos no local, disparado ao menos seis vezes contra Roger e só após o ocorrido, decidiram ligar a sirene da viatura e se dirigiram à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, onde Roger morreu. 

"Subiram na maldade, foi papo de 6 tiros. Só estava a polícia lá em cima, nem a mãe deixaram subir. Não veem nada e já chegam atirando. Deram o primeiro tiro e um monte em seguida, um tiro atrás do outro, não dá para justificar", disse a mulher. 

Policias dentro do condomínio, na tarde desta quarta-feira (14)

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

Versão da polícia 

Roger respondia por associação criminosa e respondia por tráfico de drogas. Anos atrás, teria sido responsável por levar celulares à presos faccionados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção de São Paulo com ramificação em Mato Grosso do Sul.  Sem dar detalhes, a polícia disse que dentro da casa de Roger foram encontradas porções de maconha e cocaína. 

