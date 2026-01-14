Bolivianas são presas ao entrar no Brasil com 102 cápsulas de cocaína no estômago

Duas bolivianas, de 17 e 20 anos, foram presas ao tentar entrar no Brasil com 102 cápsulas, cada uma, de pasta de base de cocaína no estômago. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (14) no Posto Esdras, em Corumbá.
De acordo com informações da Receita Federal, por volta das 9h, servidores realizavam fiscalização de rotina na fronteira com a Bolívia, quando abordaram um táxi clandestino, com placas do país vizinho, que tentava entrar no Brasil.
As bolivianas eram passageiras e demonstraram nervosismo durante a abordagem. Um delas passou mal e vomitou uma cápsula de substância análoga à pasta base de cocaína.
Diante da situação, ambas foram encaminhadas à Santa Casa de Corumbá, onde um exame de raio-x constatou que havia várias cápsulas do entorpecente no organismo.
Elas confessaram terem engolido, cada uma, 102 cápsulas, para fazer o trabalho de "mula", termo utilizado no caso de pessoas que transportam droga no corpo.
A droga retirada foi aprendida e totalizou 2,2 quilos de pasta base de cocaína.
As mulheres permanecem no pronto-socorro do hospital, sob custódia, e assim que liberadas, serão encaminhadas às autoridades competentes para providências legais.