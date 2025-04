Bolivianos que saíram da rodoviária de Campo Grande são presos em SP com cocaína

motorista que perdeu o controle da Ford Ranger e não resistiu, na noite deste sábado (26), foi identificado como Adarir Cassol, de 75 anos. O acidente ocorreu na MS-397, no município de Laguna Carapã.

Adair perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e acabou colidindo contra um barranco.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local do acidente e encontrou o idoso sem vida.

Também foram acionadas a Polícia Civil e a perícia para entender a dinâmica do acidente.

No momento da colisão, Adair estava sozinho. Assim que os procedimentos foram formalizados, o corpo dele seguiu para o Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais, uma sobrinha lamentou a morte do tio e disse que, embora o céu esteja em festa, o coração dela está apertado.

“Você foi, sem dúvida, o ser humano mais incrível que tive o privilégio de conhecer, dono de um coração gigante, de uma generosidade que não cabia no peito. Sempre com um sorriso no rosto, com palavras que acolhiam e um jeito único de fazer todos ao redor se sentirem amados. Te imaginar ouvindo 'Querência Amada' agora, entre as estrelas, nos conforta o coração", escreveu a sobrinha e completou:

"Assim como seu querido Inter, você nos ensinou a nunca desistir, a amar com toda a força, a viver com intensidade. Tio, seguimos por aqui lembrando de cada momento, de cada gesto de carinho e de tudo de bom que você nos deixou. Cuida de nós aí de cima, porque aqui sempre vamos te carregar conosco, com muito amor e eterna gratidão. Te amamos para sempre!”.