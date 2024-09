Governa inicia pagamento do Bolsa Família de setembro em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Governo Federal iniciou o repasse médio de R$ 688,08 às 205,89 mil famílias sul-mato-grossenses oriundos do programa social Bolsa Família neste mês de setembro, que devem perdurar até dia 30. Investimento governamental no estado com o programa social ultrapassa R$ 141,38 milhões.

Segundo o comunicado federal, os pagamentos iniciaram-se na terça-feira (17), com o benefício sendo pago para os beneficiários com o NIS terminado em 1. Na quarta-feira (18), foram pagos para aqueles com final 2 e, hoje, para aqueles com final 3. Confira o cronograma de pagamentos, divulgado pelo Governo:

Fonte: Governo Federal

Ainda, 121,7 mil crianças de zero a seis anos foram contempladas com o Benefício Primeira Infância, do qual cada criança nesta faixa etária recebe um adicional de R$ 150. Outros benefícios complementares do programa social contemplaram 184,3 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, 15.137 gestantes e 5.022 nutrizes (mãe que amamenta) com R$ 50 adicionais.

Campo Grande é a cidade com maior número de famílias contempladas no estado, com 52.377, seguido por Dourados (13.382), Corumbá (10.613), Ponta Porã (9.835) e Três Lagoas (7.952). No geral, todos os 79 municípios sul-mato-grossenses foram atendidos pelo Bolsa Família.

Acerca das cidades de MS com maior média de valor repassado, Paranhos - com 1.861 beneficiários e 12,9 mil habitantes - lidera com R$ 836,99, seguido por Ladário (R$ 737,69), Japorã (R$ 734,33), Porto Murtinho (R$ 734,04) e Costa Rica (R$ 726,38).

Âmbito Nacional

No Brasil, 20,71 milhões de famílias foram beneficiadas em setembro com o Bolsa Família, com investimento total de R$ 14,14 bilhões do Governo Federal. O valor médio nacional repassado em setembro foi R$ 684,27 e 54,3 milhões de pessoas (16,4 milhões de zero a 11 anos; 7,6 milhões de 12 a 17 anos; 29,9 milhões de 18 a 64 anos e 300,6 mil de 65 anos ou mais) estão envolvidas diretamento com o benefício.

Dentre os estados com mais de 1 milhão de contemplados com o benefício em setembro estão: São Paulo (2,5 milhões), Bahia (2,45 milhões), Rio de Janeiro (1,63 milhão), Minas Gerais (1,58 milhão), Pernambuco (1,57 milhão), Ceará (1,45 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,22 milhão).

