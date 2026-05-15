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Leilões do TJMS arrecadam R$ 13,8 milhões com veículos apreendidos

Tribunal já autorizou a remoção de mais de mil veículos apreendidos neste ano, com arrecadação milionária por meio de leilões eletrônicos

Welyson Lucas

15/05/2026 - 17h22
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul arrecadou aproximadamente R$ 13,8 milhões com leilões eletrônicos de veículos apreendidos somente nos quatro primeiros meses de 2026.

Ao todo, 916 veículos vinculados a processos criminais foram alienados até abril deste ano, dentro do trabalho de gestão e destinação de bens apreendidos realizado pelo Judiciário sul-mato-grossense.

Desde janeiro, 1.019 veículos tiveram a remoção autorizada pela Justiça Estadual, em um processo coordenado pela Comissão de Alienação de Bens Apreendidos, vinculada à Corregedoria-Geral de Justiça.

O trabalho inclui a retirada dos automóveis dos pátios de delegacias e unidades policiais espalhadas por Mato Grosso do Sul, além da organização dos leilões eletrônicos.

Os números seguem em ritmo elevado nos últimos anos. Em 2025, os leilões promovidos pelo TJMS resultaram na venda de 1.903 veículos apreendidos, com arrecadação de cerca de R$ 23,5 milhões. Já em 2024, foram alienados 2.338 veículos, movimentando aproximadamente R$ 28,5 milhões.

Segundo o Tribunal, a atuação da comissão especializada já dura 13 anos e transformou o Estado em referência nacional na destinação de bens apreendidos em processos penais.

As práticas adotadas pelo Judiciário estadual foram apresentadas durante a IV Conferência de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cirajud-MS), promovida pela Polícia Federal entre os dias 5 e 7 de maio, em Campo Grande.

Como funciona o procedimento

As remoções e alienações dos veículos apreendidos seguem regras previstas no Provimento nº 450/2019 do Conselho Superior da Magistratura, alinhado à Resolução nº 558/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O procedimento começa após o envio da relação de veículos apreendidos pelas delegacias. Depois da autorização judicial para remoção, um leiloeiro credenciado pelo TJMS é definido por sorteio para realizar a retirada dos veículos dos pátios policiais, no prazo de até 30 dias.

O leilão eletrônico só ocorre após autorização do juízo criminal responsável pelo processo. A Comissão de Alienação de Bens Apreendidos também é responsável por todas as etapas posteriores, incluindo a expedição de ofícios aos órgãos competentes e eventuais cancelamentos de arrematação.

Os leilões seguem acontecendo de forma eletrônica, permitindo maior participação do público e mais transparência no processo. Os editais podem ser consultados no portal oficial do TJMS. https://www.tjms.jus.br/corregedoria/leilao-eletronico.


 

interrogatório

Após adiamento, Maníaco da Cruz passará por audiência em novembro

Interrogatório estava previsto para 28 de abril, mas foi adiado a pedido do Ministério Público Estadual; Serial killer responde por resistência mediante violência ou ameaça

15/05/2026 15h37

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Dyonathan Celestrino em audiência realizada em dezembro de 2025

Dyonathan Celestrino em audiência realizada em dezembro de 2025 Foto: Reprodução

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Dyonathan Celestrino, de 34 anos, conhecido como Maníaco da Cruz, responsável por uma série de assassinatos em Rio Brilhante, será interrogado em processo que responde por resistência mediante violência ou ameaça no dia 10 de novembro. A audiência estava marcada para 28 de abril, mas foi adiada a pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Neste processo, ele é acusado de agredir um policial penal utilizando uma garrafa com urina, que foi arremessada no servidor após Celestrino se recusar a voltar para a cela no Instituto Penal de Campo Grande.

Marcada para 28 de abril, a audiência foi cancelada um dia antes, após manifestação do MPMS requerendo o adiamento devido a impossibilidade de participação da promotora de Justiça designada para atuar no caso, por estar de atestado médico.

O Ministério Público ressaltou que não havia tempo hábil para designar outro promotor para o caso e pediu o cancelamento, que foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A audiência de instrução em continuidade foi redesignada para o dia 10 de novembro de 2026, às 16h15, onde será realizada a oitiva das testemunhas e interrogatório do Maníaco da Cruz.

Conforme despacho da 5ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Grande, a audiência será presencial, com exceção do acusado, que poderá participar por videoconferência, assim como testemunhas residentes fora da Capital.

Resistência mediante violência

Conforme reportagem do Correio do Estado, o caso pelo qual Celestrino será interrogado aconteceu em setembro de 2024, quando ele estava no solário do Instituto Penal de Campo Grande, onde está preso desde 2013, e, depois de expirado o horário de banho de sol, um policial penal solicitou que ele retornasse à cela.

O Maníaco da Cruz se negou a obedecer a ordem e resistiu, tendo sido necessário o uso de escudo por parte dos funcionários do Instituto Penal para conter o detento.

Neste momento, Dyonathan se tornou agressivo e arremessou urina, que estava armazenada em uma garrafa pet, contra o policial penal, que foi atingido no corpo e no olho direito.

O policial relatou que tal comportamento por parte do denunciado é recorrente, sendo comum a prática de agressões e o arremesso de dejetos biológicos contra os servidores.

Denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e uma primeira audiência de instrução, com participação do acusado, foi realizada no dia 1º de dezembro de 2025. Na ocasião, a defesa discordou dos termos da denúncia e afirmou a improcedência da inicial acusatória, mas se reservou ao direito de adentrar com profundidade no mérito da causa ao final da instrução criminal em alegações finais.

Recorrente

A conduta do preso é recorrente, no sentido de agredir e atirar dejetos biológicos contra os servidores.

No dia 27 de setembro de 2023, conforme noticiou o Correio do Estado, ele agrediu um policial penal e ameaçou de morte outros agentes após o banho de sol.

Na ocasião, Dyonathan estava no solário de cela especial e, durante o procedimento de fechamento da ala, ele estava alterado e se recusou a voltar para sua cela, se jogando ao solo e contra as paredes, gritando que mataria os policiais penais.

Equipe de resistência foi acionada para ajudar a conter o preso, ma ele continuou demonstrando resistência, desferindo socos e pontapés. Um dos policiais foi atingido por socos no rosto. 

Internação em presídio

Dyonathan Celestrino é responsável por uma série de assassinatos em Rio Brilhante, em 2008, e desafia o sistema penitenciário. Isto porque ele segue internado na ala de saúde do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) por falta de um ambiente adequado ao seu quadro de psicopatia.  

A pena de internação pelos crimes cometidos em 2008, quando ainda era adolescente, já foi cumprida entre os anos de 2008 e 2011. Ele atingiu a maioridade penal, de 21 anos, em 2013, quando deveria ter sido solto, mas devido à impossibilidade de reintegração à sociedade e a falta de vagas em hospitais de custódia, segue no Instituto Penal.

Dyonathan é avaliado regularmente por perícia médica, para constatar se há a cessação de periculosidade ou permanência, tendo laudos apontando que ele continua com transtornos de psicopatia que impedem o convívio social, sendo mantida a medida de segurança de internação.

Os crimes

O serial killer conhecido como Maníaco da Cruz, escolhia as vítimas de forma aleatória, e obrigava que respondessem diversas perguntas sobre comportamento sexual. Se fossem consideradas impuras, eram assassinadas, tendo seus corpos posicionados em sinal de crucificação.  

A primeira vítima do Maníaco da Cruz foi seu vizinho, o pedreiro Catalino Gardena, de 33 anos, morto no dia 2 de julho de 2008. No julgamento de Dyonathan, Catalino “mereceu” morrer porque era alcoólatra e homossexual.  

A segunda vítima foi Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos, foi assassinada no dia 24 de agosto do mesmo ano, por ser LGBTQIAPNA+.

No dia 3 de outubro de 2008, o Maníaco da Cruz fez a terceira vítima, Gleice Kelly da Silva, de 13 anos, encontrada seminua em uma obra, com um bilhete próximo ao corpo citando que “morto não responde aos recados”.

Na época em que foi apreendido, Dyonathan disse que matou as vítimas porque elas não seguiam os preceitos de Deus. O Maníaco da Cruz foi apreendido em sua casa em outubro de 2008, e posteriormente, encaminhado à Unei de Ponta Porã.  

Em 2013, ele fugiu da unidade para o Paraguai, sendo encontrado e preso novamente.  

Há mais de 10 anos ele está submetido a interdição e medida de segurança, o que o mantém como interno na ala de saúde do Instituto Penal de Campo Grande.

TEMPO

Frente fria volta e temperaturas caem a 5°C no início da semana em MS

Fim de semana será de chuvas em todo o Estado, com alerta de tempestades; frente fria chega na segunda e dia mais frio será na terça-feira

15/05/2026 15h01

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Frio volta com mínima de 5°C na próxima semana

Frio volta com mínima de 5°C na próxima semana Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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O fim de semana terá tempo instável, com possibilidade de tempestades em Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma nova frente fria. Para a próxima semana, já a partir de segunda-feira (18), as temperaturas devem cair novamente, com mínima prevista de 5°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço da frente fria, aliado ao intenso transporte de ar quente e úmido favorecem a ocorrência de chuvas intensas entre sábado (16) e domingo (17).

Além disso, a atuação de cavados reforça o ambiente instável, aumentando as condições para o desenvolvimento de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h no Estado.

Para o fim de semana, são esperados acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste de Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo para tempestades em Mato Grosso do Sul, apontando para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo.

Devido a estas condições climáticas, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos.

As temperaturas devem oscilar entre 14°C e 32°C no Estado no fim de semana. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 18°C, com máxima de 28°C.

Frio volta

Na segunda-feira (18), o avanço da frente fria ainda poderá favorecer a ocorrência de chuvas e tempestades isoladas, mas na maioria do Estado deve haver sol com variação de nebulosidade, devido a aproximação da alta pressão pós-frontal, que favorece condições de tempo mais seco e estável no Estado.

Com a passagem do sistema frontal, é esperada queda nas temperaturas, especialmente nos municípios do sul do Estado, onde a mínima pode chegar a 7°C.

Devido a entrada gradual do ar frio, a previsão indica também a ocorrência da mínima invertida na segunda-feira, condição em que a menor temperatura do dia é registrada ao longo do período.

Na terça-feira (20) a temperatura cai ainda mais, com mínima de 5°C.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima não deve passar de 19°C.

Frio volta com mínima de 5°C na próxima semanaParte de Mato Grosso do Sul está em alerta para tempestades no fim de semana (Foto: Reprodução / Inmet)

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