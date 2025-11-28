Bolsa Família encerra calendário de novembro com pagamento a inscritos de NIS final 0

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal finaliza, nesta sexta-feira (28), o pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família. Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 0, encerrando o cronograma regular do mês.

O valor mínimo do programa permanece em R$ 600, mas os adicionais elevam a média paga em novembro para R$ 683,28. Conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, 18,65 milhões de famílias foram contempladas, com um investimento total de R$ 12,69 bilhões.

Entre os adicionais, estão o Benefício Variável Familiar Nutri, seis parcelas de R$ 50 destinadas a mães de bebês de até seis meses e outros complementos: R$ 50 para gestantes e nutrizes, R$ 50 por dependente entre 7 e 18 anos, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

Como de hábito, os depósitos são feitos nos últimos dez dias úteis do mês. As informações sobre valores, parcelas e calendário podem ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem.

Pagamento unificado

Moradores de 735 cidades receberam o benefício antecipadamente, no dia 14 de novembro, independentemente do final do NIS. Entre eles, todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul e os 22 do Acre, além de cidades de outros sete estados — casos do Rio Grande do Norte (147), Paraná (38), Sergipe (9), São Paulo (7), Piauí (6), Roraima (6) e Amazonas (3).

No Paraná, Rio Bonito do Iguaçu está entre os municípios incluídos, após ter 90% de suas construções destruídas por um tornado. A antecipação atende regiões afetadas por enchentes, estiagens ou com populações indígenas vulneráveis. A lista completa está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde 2023, com a lei que reestruturou o programa, o Bolsa Família deixou de ter o desconto do Seguro Defeso, auxílio pago a pescadores artesanais durante o período da piracema.

Regra de proteção

Cerca de 2,42 milhões de famílias seguem na regra de proteção este mês. O mecanismo garante metade do benefício por até dois anos às famílias que melhoraram a renda após conseguir emprego, desde que cada integrante receba até meio salário mínimo.

A duração dessa transição passou a ser de um ano desde junho, mas a mudança só vale para quem entrou na regra a partir daquela data. Famílias incluídas até maio continuam com direito ao período de dois anos.

Auxílio Gás

Novembro não teve rodada de pagamento do Auxílio Gás, benefício bimestral destinado às famílias inscritas no CadÚnico. O repasse volta a ser feito em dezembro.

Para receber, é necessário estar no Cadastro Único e ter ao menos um membro contemplado com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A legislação dá prioridade a mulheres responsáveis pela família e a vítimas de violência doméstica.

**Com informações de Agência Brasil**