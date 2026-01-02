Bombas da captação queimam e Corumbá tem abastecimento de água prejudicado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta sexta-feira (2), a Sanesul, empresa responsável pelo saneamento básico e abastecimento de água em Corumbá, informou que, em razão das quedas de energia ocorridas durante a madrugada, bombas da captação de água foram danificadas, prejudicando a captação no Rio Paraguai.

Com isso, neste momento, o município está com a produção de água operando de forma reduzida, porém não interrompida. De acordo com a empresa, a captação segue funcionando, mas com menor capacidade, o que tem provocado intermitência, baixa pressão, e falta de água nos bairros mais afastados da Cidade Branca.

Todo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água depende diretamente do fornecimento contínuo de energia elétrica para operar de forma adequada. Assim, as interrupções no fornecimento de energia impactam diretamente o abastecimento.

As quedas de energia representam um desafio constante para a Sanesul na região, pois podem ocasionar danos a equipamentos sensíveis e comprometer a regularidade do serviço.

Na madrugada desta quinta-feira (1), também ocorreu de faltar energia elétrica e prejudicar o abastecimento de água, porém apenas em alguns bairros da região. De acordo com a empresa, os pontos afetados foram:

Cristo Redentor,

Vitória Regia,

Previsul,

Industrial,

Cravo Vermelho 1, 2 E 3,

Guatós,

Guanã,

Popular Nova,

Nova Corumbá,

Jatobázinho,

Guanabara,

Primavera,

Corumbela,

Flamboyant 1,2, 3 e imediações

Os técnicos da Sanesul estão no local para manter o sistema operando da melhor forma possível e já estão providenciando a substituição dos equipamentos danificados, com apoio da equipe de Campo Grande.

A empresa reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, para garantir o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

A Sanesul está com seu telefone 0800 067 6010 atendendo as ocorrências e com informações a todo momento.

Assine o Correio do Estado

