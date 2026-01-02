Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FALTA DE ÁGUA

Bombas da captação queimam e Corumbá tem abastecimento de água prejudicado

Quedas de energia ocorridas durante a madrugada danificaram os equipamentos da Sanesul, prejudicando a captação no Rio Paraguai

João Pedro Flores

02/01/2026 - 11h25
Na manhã desta sexta-feira (2), a Sanesul, empresa responsável pelo saneamento básico e abastecimento de água em Corumbá, informou que, em razão das quedas de energia ocorridas durante a madrugada, bombas da captação de água foram danificadas, prejudicando a captação no Rio Paraguai. 

Com isso, neste momento, o município está com a produção de água operando de forma reduzida, porém não interrompida. De acordo com a empresa, a captação segue funcionando, mas com menor capacidade, o que tem provocado intermitência, baixa pressão, e falta de água nos bairros mais afastados da Cidade Branca. 

Todo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água depende diretamente do fornecimento contínuo de energia elétrica para operar de forma adequada. Assim, as interrupções no fornecimento de energia impactam diretamente o abastecimento. 

As quedas de energia representam um desafio constante para a Sanesul na região, pois podem ocasionar danos a equipamentos sensíveis e comprometer a regularidade do serviço. 

Na madrugada desta quinta-feira (1), também ocorreu de faltar energia elétrica e prejudicar o abastecimento de água, porém apenas em alguns bairros da região. De acordo com a empresa, os pontos afetados foram:

  • Cristo Redentor,
  • Vitória Regia,
  • Previsul,
  • Industrial,
  • Cravo Vermelho 1, 2 E 3,
  • Guatós,
  • Guanã,
  • Popular Nova,
  • Nova Corumbá,
  • Jatobázinho,
  • Guanabara,
  • Primavera,
  • Corumbela,
  • Flamboyant 1,2, 3 e imediações

Os técnicos da Sanesul estão no local para manter o sistema operando da melhor forma possível e já estão providenciando a substituição dos equipamentos danificados, com apoio da equipe de Campo Grande. 

A empresa reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, para garantir o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

A Sanesul está com seu telefone 0800 067 6010 atendendo as ocorrências e com informações a todo momento.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Dono de conveniência é baleado na virada do ano em Dourados

Uma segunda vítima, identificado como Marcos Martins, foi ferido gravemente e internado na ala vermelha do Hospital da Vida

02/01/2026 10h30

Polícia suspeita de veículo preto que passava pelo outro lado da rua

Polícia suspeita de veículo preto que passava pelo outro lado da rua

Dois homens, identificados como  Marcos Martins da Silva e Leandro Batista Dias da Silva, ambos de 35 anos, foram feridos por disparo de arma de fogo durante a virada de ano, em uma conveniência, localizada na Rua General Osório, na região central de Dourados.

Leandro, que é dono da conveniência, foi atingido nas costas enquanto organizava a fila para os clientes entrarem no local. Marcos, que teve ferimento mais grave, foi alvejado no peito. Os dois foram encaminhados para o Hospital da Vida por terceiros.

Marcos foi internado na área vermelha da unidade hospitalar. Já Leandro foi atendido e, posteriormente, teve alta. Ele postou um vídeo no Instagram da conveniência, relatando que o tiro o atingiu pelas costas e atravessou a lateral do peito, mas estava bem.

Polícia suspeita de veículo preto que passava pelo outro lado da rua
Leandro mostra onde foi atingido e informa que está bem

 

Referente a autoria, o proprietário informou as autoridades que teria as imagens e apresentaria para ajudar nas investigações.

Em entrevista com populares que se encontravam nas redondezas, estes afirmaram que não sabem de onde o tiro teria partido, em razão dos barulhos de fogos de artifício.

De acordo com a Polícia Civil, em análise as imagens de monitoramento da conveniência, foi possível perceber que possivelmente os disparos vieram de um veículo que passava do outro lado da rua. Em vídeo noticiado pelo portal Vale do Ivinhema, o carro preto suspeito anda devagar e logo após Leandro (de camiseta branca na entrada da conveniência) ser atingido, vai embora.

Populares informaram que na respectiva conveniência funcionários teriam lavado local para tirar as marcas de sangue. Após o ocorrido, a conveniência permaneceu com atendimento ao público.

A equipe da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados compareceu ao local dos fatos para realizar a perícia. No local, encontraram um dos projetis, que alvejou a parede e ficou no chão.

ACIDENTE FATAL

Idoso de 61 anos morre em colisão na MS-080

Acidente ocorreu entre uma motocicleta que o idoso pilotava e uma picape, na véspera de ano novo, no trecho entre Rochedo e Campo Grande

02/01/2026 09h18

Acidente aconteceu na noite de ano novo e idoso morreu na hora

Acidente aconteceu na noite de ano novo e idoso morreu na hora

Na noite da última quarta-feira (31), um acidente fatal aconteceu na MS-080, no trecho entre Rochedo e Campo Grande. Um idoso de 61 anos morreu após colidir a moto que conduzia em uma picape.

Segundo informações do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o condutor da picape era um homem de 28 anos. O homem não apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. 

Ainda de acordo com a BPMRv, após os dois veículos se chocarem, ambos pararam na beira da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do homem antes da Polícia Militar chegar ao local.

Realizada a perícia pela Perícia Técnica e Polícia Civil, os veículos foram retirados da pista, e o motorista condutor da picape foi levado à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. 

A maneira como o acidente aconteceu ainda não foi esclarecida pelos militares, mas segue sendo investigada. A possibilidade é de que a colisão tenha ocorrido durante uma ultrapassagem.

Devido ao impacto e destroços dos veículos, um lado da rodovia precisou ser interditado e foi liberado somente após a retirada dos dois veículos.

O idoso não foi identificado, e seu corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

*Saiba

O teste do bafômetro não é obrigatório e o motorista pode recusar-se a fazer. Porém, a negativa implica infração gravíssima e há penalidades com sanções administrativas, como multas e suspensão da CNH.

