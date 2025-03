Bonito sedia evento internacional sobre Destinos Inteligentes

Expo 2025

O investimento do FCO Rural pode chegar a R$ 1,7 bilhão apenas em Mato Grosso do Sul

O produtor rural que participar da Expogrande pode contar com um "balcão de negócios" com o objetivo de renegociar dívidas financeiras advindas de financiamentos.

Para que isso ocorra, a diretoria da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) esteve reunida com diretores do Banco do Brasil, entre eles Kleuvanio Dias de Souza, diretor geral de Recuperação de Créditos da instituição, a fim de formalizar o convite.

A Acrissul considera a presença da instituição fundamental, já que proporciona ao produtor a oferta de crédito rural. Com o balcão de negócios, os que tiveram percalços na produção podem colocar a vida financeira em dia.

O diretor do banco, Kleuvanio Dias, ressaltou que é importante que o produtor procure sempre fazer o movimento de antecipação à cobrança.

"Quanto antes o produtor procurar o banco, melhor", já que o Banco do Brasil possui um sistema de negociação personalizada, que estuda a situação de cada caso e atua dentro da capacidade financeira do empresário rural.

Com isso, além de oferecer a organização focada no perfil da dívida do produtor, o objetivo maior é reintegrá-lo para que possa continuar acessando crédito e, assim, seguir produzindo.

Investimento

Para tanto, o Banco do Brasil possui R$ 1,3 bilhão para aplicar no Fundo Constitucional de Financiamento Centro-Oeste (FCO Rural) em 2025. Somente em Mato Grosso do Sul, o investimento pode chegar a R$ 1,7 bilhão, dependendo da demanda.

Eventos

Separe a bota, pois a Expogrande será de 3 a 13 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Entre as atrações musicais, estão um show regional e nacional da banda Jota Quest. Os amantes de sertanejo irão se deleitar com Jorge & Mateus e a dupla Chitãozinho e Xororó. Para saber mais, basta acessar o perfil do Instagram da Acrissul (@acrissulms).

Além disso, até o momento, 20 leilões estão confirmados, assim como o julgamento de bovinos e equinos, praça de alimentação com a presença de restaurantes renomados.

