Bonito ultrapassa 200 mil turistas em 2025

Bonito ultrapassou a marca de 200 mil turistas no ano de 2025. O destino alcançou esse número em setembro, a três meses do fim do ano.
Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 220.243 turistas entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025.
Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:
|MÊS
|Nº DE TURISTAS
|Janeiro
|36.858
|Fevereiro
|17.017
|Março
|25.849
|Abril
|25.478
|Maio
|22.977
|Junho
|14.675
|Julho
|25.849
|Agosto
|24.413
|Setembro
|27.127
* Total: 220.243 (janeiro a setembro)
O número é 2,73% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 214.391 visitantes.
No ano de 2024, Bonito também alcançou 200 mil turistas no mês de setembro e quase chegou aos 300 mil visitantes no ano todo.
Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,77%), Paraná (8,75%), Rio de Janeiro (8,17%), Santa Catarina (7,50%), Rio Grande do Sul (6,79%), Mato Grosso do Sul (5,73%), Minas Gerais (5,46%), Distrito Federal (1,87%), Ceará (1,64%), Espírito Santo (1,54%), entre outros.
As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,12%), Sul (25,88%), Centro-Oeste (10,15%), Nordeste (6,52%) e Norte (1,32%).
Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,51%), Paraguai (1,39%), Estados Unidos (1,01%), Alemanha (0,93%), entre outros.
Estima-se que, do total de visitantes (220.243) que estiveram em Bonito e região, 24.965 desembarcaram pelo aeroporto. O número representa um aumento de 17,45% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 21.255 desembarques.
Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 640.338 visitas, um aumento de 1,91% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 628.366 visitações.
A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em setembro.
BONITO
Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.
Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.
Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.
O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.
Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.
Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.
PASSEIOS
Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.
A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.
Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:
- Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
- Grutas de São Miguel
- Grita São Mateus
- Gruta Catedral
- Gruta do Mimoso
- Abismo Anhumas
- Nascente Azul
- Lagoa Misteriosa
- Rio Sucuri
- Rio da Prata Recanto Ecológico
- Rio Formoso
- Aquário Natural
- Estância Mimosa
- Boca da Onça
- Cachoeiras da Serra da Bodoquena
- Balneário do Sol
- Balneário Bosque das Águas
- Balneário Municipal
- Eco Park Porto da Ilha
- Eco Serrana Park
- Recanto das Águas
- Cânion do Rio Salobra
- Fazenda Ceita Corê
- Buraco das Araras
- Buraco do Macaco
- Praia da Figueira
- Projeto Jiboia
- Biopark