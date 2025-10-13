Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ECOTURISMO

Bonito ultrapassa 200 mil turistas em 2025

Número é 2,73% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 214.391 visitantes

Naiara Camargo

Naiara Camargo

13/10/2025 - 12h00
Bonito ultrapassou a marca de 200 mil turistas no ano de 2025. O destino alcançou esse número em setembro, a três meses do fim do ano.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 220.243 turistas entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025.

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS Nº DE TURISTAS
Janeiro 36.858
Fevereiro 17.017
Março 25.849
Abril 25.478
Maio 22.977
Junho 14.675
Julho 25.849
Agosto 24.413
Setembro 27.127

* Total: 220.243 (janeiro a setembro)

O número é 2,73% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 214.391 visitantes.

No ano de 2024, Bonito também alcançou 200 mil turistas no mês de setembro e quase chegou aos 300 mil visitantes no ano todo.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,77%), Paraná (8,75%), Rio de Janeiro (8,17%), Santa Catarina (7,50%), Rio Grande do Sul (6,79%), Mato Grosso do Sul (5,73%), Minas Gerais (5,46%), Distrito Federal (1,87%), Ceará (1,64%), Espírito Santo (1,54%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,12%), Sul (25,88%), Centro-Oeste (10,15%), Nordeste (6,52%) e Norte (1,32%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,51%), Paraguai (1,39%), Estados Unidos (1,01%), Alemanha (0,93%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (220.243) que estiveram em Bonito e região, 24.965 desembarcaram pelo aeroporto. O número representa um aumento de 17,45% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 21.255 desembarques.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 640.338 visitas, um aumento de 1,91% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 628.366 visitações.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em setembro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

RIO PARDO

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago

Porém, liberação de água extra do lago de Mimoso, que daria resultado maior, ainda não tem data para ocorrer

13/10/2025 11h45

Empresa que gera energia na hidrelétrica do Rio Pardo diz que menos de 25% do lago está tomado pelas plantas aquáticas

Empresa que gera energia na hidrelétrica do Rio Pardo diz que menos de 25% do lago está tomado pelas plantas aquáticas

Para evitar que as plantas aquáticas encubram mais de 25% dos 1,5 mil hectares do lago da hidrelétrica Assis Chateaubriand, mais conhecida como Usina de Mimoso, a Elera Renováveis, empresa que controla a hidrelétrica, está retirando parte das plantas e represou uma parcela delas próximo à foz do Ribeirão Serrote. 

Este córrego deságua no Rio Pardo já próximo do local onde está a barragem e por conta disso sua foz também foi transformada em lago.  Esta contenção na margem esquerda foi criada para "limitar a dispersão das plantas flutuantes", explica a concessionária que assumiu o controle da hidrelétrica em 2016. 

De acordo com a assessoria da empresa a "equipe técnica realizou a remoção mecanizada  das macrófitas quando a cobertura vegetal atingiu próximo de 25% do reservatório", mas não informou qual o volume retirado até agora. 

Ainda de acordo com a empresa, "o monitoramento é feito semanalmente por meio de imagens de satélite, permitindo acompanhar a evolução da vegetação aquática e orientar as ações de manejo".

Porém, a limpeza ficará mais perceptível somente depois que houver vazão extra de água pelos vertedouros e parte das plantas for levada pela correnteza. 

Por enquanto, porém, "ainda não há data definida para o início do vertimento controlado. A empresa está em fase de mobilização dos equipamentos necessários para viabilizar a operação e conduzindo ações de comunicação com as comunidades do entorno, garantindo que todos recebam informações claras e antecipadas sobre o procedimento", informou a assessoria da Alera.

A empresa diz, ainda, que recebeu a notificação para o vertimento extra no último dia 2 de outubro e "que mantém diálogo contínuo com o órgão estadual desde fevereiro, com foco no monitoramento das macrófitas e na busca conjunta por uma solução eficaz e de baixo impacto ambiental".

Indagada sobre um possível elo entre a ativação da fábrica de celulose, em julho com ano passado, com repentina proliferação das plantas aquáticas no lago que existe há 54 anos, a Alera foi evasiva. 

"A presença das macrófitas, principalmente as fixas, é natural em sistemas aquáticos e pode trazer benefícios ao ecossistema, como abrigo e alimentação para fauna aquática. O que se observa atualmente na UHE Assis Chateaubriand é o acúmulo significativo de espécies flutuantes, embora ainda dentro dos limites técnicos de controle inferiores a 25%", limitou-se a informar a empresa.

Indagado no mesmo sentido, o secretário estadual de Meio Ambienta, Jaime Verruck , afirmou no último dia 6 que a explicação é a escassez de chuvas e a baixa vazão do Rio Pardo. Além disso, argumentou que situação semelhante ocorre há alguns anos no lago de Jupiá, no Rio Paraná. Aquele lago também recebe os dejetos de uma fábrica de celulose, a Eldorado.

Ele garantiu que os cerca de 180 milhões de litros de esgoto que a Suzano despeja diariamente no Rio Pardo estão dentro dos padrões definidos na legislação e fez questão de enfatizar que a obrigação para fazer o controle das plantas aquáticas é da Elera. 

A Elera, gigante do setor de energia, não explicita um possível confronto com a Suzano, gigante da produção de celulose, ou com quem quer que esteja provocando o repentino fenômeno.  Mas, a controladora da hidrelétrica não esconde que o excesso de plantas aquáticas flutuantes se transformou em um problema.  

"Embora a situação esteja sob controle, o acúmulo de macrófitas flutuantes tem gerado impactos operacionais. Algumas plantas ultrapassam as grades de proteção e alcançam o sistema de captação da usina, exigindo limpezas frequentes nos filtros para garantir o pleno funcionamento das turbinas", informou a assessoria da hidrelétrica. 

A usina de Mimoso, que está sob a concessão da Elera até 2029, foi criada em 1971. Segundo fazendeiros e proprietários de casas de campo que ocupam suas margens faz décadas, esta é a primeira vez que o fenômeno ocorre no lago, historicamente utilizado para esportes aquáticos e pescarias, que atualmente estão praticamente suspensos. 


 

31° feminicídio

Mulher é encontrada morta com golpes de faca em cidade de MS

O corpo de Maria Otacília Maciel, de 27 anos, estava embaixo de uma árvore no Jardim Vale Encantado, em Naviraí

13/10/2025 11h30

Maria Otacília Maciel, foi encontrada morta com golpes de faca no Jardim Vale Encantado

Maria Otacília Maciel, foi encontrada morta com golpes de faca no Jardim Vale Encantado FOTO: Redes Sociais

Uma mulher de 27 anos, identificada como Maria Otacília Maciel, foi encontrada morta com golpes de faca no Jardim Vale Encantado, em Naviraí, distante aproximadamente 365 quilômetros de Campo Grande. Esse já é o 31° feminicídio registrado no Mato Grosso do Sul em 2025.

De acordo com boletim de ocorrência, a polícia foi acionada, por volta de 00h15 desta segunda-feira (13), quando a mulher foi encontrada caída embaixo de uma árvore e com ferimentos provocados por arma branca. 

A vítima estava inconsciente, com a roupa manchada de sangue e com ferimento no tórax, além de coloração roxa na pele. 

Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e encaminhou Maria ao Hospital Municipal da cidade, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de dar entrada formal na unidade de saúde. 

A polícia realizou buscas na região, na intenção de identificar a autoria e dinâmica do crime, mas até o momento,  nenhuma informação foi descoberta. 

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, e inicialmente está sendo investigado como homicídio.

SEGUNDO CASO

Essa é a segunda morte registrada em menos de 24 horas em Mato Grosso do Sul, isso porque, conforme adiantou o Correio do Estado, na tarde de domingo (12), Andreia Ferreira, de 40 anos, foi assassinada com pelo menos dois disparos de arma de fogo, em Bandeirantes, distante aproximadamente 70 quilômetros de Campo Grande.

Nesse caso, que corresponde ao 30° feminicídio do ano no Estado, o suspeito é o marido da vítima, identificado como Carlos Alberto da Silva, de 38 anos, que está foragido até o momento.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para unidade médica da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

