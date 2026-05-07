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"Boom" da celulose atrai empresa chinesa para Três Lagoas

Governador Eduardo Riedel recebeu representantes da empresa chinesa para assinatura do protocolo de intenções

Alison Silva

Alison Silva

07/05/2026 - 14h45
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Atraída pelo Vale da Celulose em Três Lagoas, a empresa chinesa Broad Wire, especialista na fabricação de arames, pretende instalar nova unidade na cidade distante xx de Campo Grande. O objetivo é ser fornecedor deste material para as grandes fábricas de celulose em funcionamento no Estado.

Os representantes da empresa chinesa foram recebidos pelo governador Eduardo Riedel na manhã desta quarta-feira (6), encontro em que as partes assinaram o protocolo de intenções para a futura instalação da fábrica. O grupo planeja instalação do empreendimento em uma área que faz parte do polo industrial da cidade para fornecer arames que são usados nos fardos de celulose produzidas nas fábricas da Suzano e Eldorado.

“Ela (empresa) já tem como clientes a Suzano, Bracell e Arauco em outros lugares do Brasil e do mundo e vem justamente pra Mato Grosso do Sul para atender as fábricas aqui do Estado. Isto gera benefícios diretos para estas indústrias, que passam a acessar essa matéria-prima com um custo mais baixo. A empresa (chinesa) já têm reuniões marcadas em Três Lagoas para viabilizar esta instalação”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcette.

Para construir este cenário, o Governo do Estado trabalha com uma economia que seja menos burocrática, ágil, eficiente e com serviços públicos digitais. Este desenvolvimento segue junto com ações sustentáveis, que geram reconhecimento internacional. Tanto que uma das metas é tornar o Estado Carbono Neutro até 2030. Todas as cadeias produtivas são envolvidas neste processo.

Mato Grosso do Sul é um dos estados que maior investimento público (per capita) do Brasil, ademais, conseguiu atrair mais de R$ 81 bilhões (recursos) da iniciativa privada.

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MEIO AMBIENTE

Sistema inteligente para prevenir queimadas no Pantanal é tema de capacitação

Sistema reúne dados ambientais e climáticos para apoiar manejo integrado do fogo e já identificou 286 áreas prioritárias para queimas prescritas em Mato Grosso do Sul

07/05/2026 12h15

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Capacitação em Corumbá apresenta ferramenta que auxilia no planejamento e prevenção de incêndios no Pantanal

Capacitação em Corumbá apresenta ferramenta que auxilia no planejamento e prevenção de incêndios no Pantanal Divulgação

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Produtores rurais, técnicos ambientais e demais interessados no manejo do fogo no Pantanal participam, nesta quarta-feira (7), em Corumbá, da capacitação “SIFAU na Prática - Ferramenta de apoio ao manejo e controle do fogo no campo”. O encontro será realizado às 15h30, no Sindicato Rural do município, com transmissão online para participantes inscritos.

A proposta da atividade é apresentar, de forma prática, o funcionamento do Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (SIFAU), plataforma desenvolvida para auxiliar ações de prevenção e controle de incêndios no bioma pantaneiro.

A ferramenta integra informações ambientais, climáticas e territoriais, permitindo análises mais precisas sobre risco de queimadas e planejamento do Manejo Integrado do Fogo (MIF), incluindo queimas controladas e prescritas.

Durante a capacitação, técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) vão demonstrar como o sistema é aplicado na rotina da gestão ambiental, especialmente na avaliação de pedidos de licenciamento para realização de queimadas controladas e prescritas no Pantanal.

O SIFAU reúne dados sobre vegetação, acúmulo de biomassa, histórico de incêndios e condições meteorológicas, o que amplia a capacidade de monitoramento e tomada de decisão em áreas suscetíveis ao fogo. Segundo os organizadores, a plataforma já identificou 286 áreas prioritárias para aplicação de queima prescrita em Mato Grosso do Sul.

A capacitação é promovida pela Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal, Wetlands International Brasil e Sindicato Rural de Corumbá, em parceria com o Sistema Famasul, Imasul e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O curso será conduzido por Rodrigo Rocha, gestor de processos da Gerência de Unidades de Conservação do Imasul, e Hellen Elaine Gomes Pelissaro, gestora de Recursos Naturais da Gerência de Autorização Ambiental.

Além da participação presencial, o público poderá acompanhar o evento pela internet, mediante inscrição prévia em plataforma online.

O cadastro pode ser feito pelo link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/bWLa7IPIQz2RkxA5ULsczw

Após a inscrição, os participantes receberão por e-mail as instruções de acesso.

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Dói só de pensar

Casal sertanejo de MS embolsou R$ 420 mil em três meses consecutivos no interior

Mais de R$ 1,68 milhão de recursos estaduais foram destinados a contratação da dupla de outubro de 2025 a maio de 2026

07/05/2026 11h45

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Reprodução redes sociais

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Governo de Mato Grosso do Sul deu à dupla conterrânea, Maria Cecília e Rodolfo, o valor de R$ 420 mil somente neste ano, para realizar apresentações em festas comemorativas no interior do Estado. Com três shows ainda durante o primeiro semestre, o próximo é neste domingo em Cassilândia, a 434 quilômetros de Campo Grande.

Publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje revelou que os cantores dos sucessos "Coisas Esotéricas", "Você de Volta", e "Lendas e Mistérios" irá retornar ao estado pela terceira vez no ano com a contratação realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), todas no valor de R$ 140 mil.

A primeira contratação foi para uma apresentação de 1h30min, no dia 05 de março de 2026, no evento "Feira de Agricultura Familiar - Projeto Prospera MS", em Dourados, divulgado o valor pago em 11 de março no DOE.

O segundo show foi exatamente um mês depois, em 05 de abril, em comemoração ao aniversário da cidade de Inocência. A apresentação também teve 1h30min de duração e foi divulgado o pagamento do valor em 07 de abril.

Por enquanto, o último show marcado é para o próximo domingo (10), no " V Festival de Música Estudantil", na Praça Municipal. O evento inicia amanhã (08) e vai até o dia 10, em que terá a participação da dupla.

Recorrente

A dupla sertaneja tem histórico de apresentações frequentes em Mato Grosso do Sul bancadas por recursos públicos. Conforme publicado pelo Correio do Estado em outubro do ano passado, dentro de 5 meses o Governo pagou mais de R$ 1 milhão ao casal sertanejo.

Foram oito shows desde junho de 2025, em oito municípios diferentes. Anteriormente, em 2024 o valor fixo de contratação da dupla, independente do tamanho da cidade era de R$ 120 mil, a partir de agosto do ano passado, o valor fixo passou para R$ 140 mil, que foi pago para as três apresentações de 1h30min neste ano.

Com o valor de R$ 120 mil em 2024, a dupla faturou R$ 1,2 milhão por dez eventos que realizaram durante o ano. Todos bancados com recursos públicos estaduais.

Em apenas cinco meses de 2026, a dupla foi contratada pela Fundação de Cultura do Estado três vezes em meses consecutivos. Desde outubro de 2025 a maio de 2026, o Governo de MS já pagou a dupla R$ 1,68 milhão para o casal.

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