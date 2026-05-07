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Procurador-chefe

Reeleito, chefe do MPMS toma posse nesta sexta-feira

Romão Avila foi eleito com 100% dos votos válidos para o biênio 2026-2028

Karina Varjão

Karina Varjão

07/05/2026 - 14h15
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O Procurador-Geral de Justiça Romão Avila Milhan Junior toma posse nesta sexta-feira (8) para o cargo de chefia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul para o biênio 2026-2028. 

Romão é Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul desde o ano de 2010. Atuou como Promotor de Justiça Substituto em Itaporã, Sete Quedas e Iguatemi e como substituto em Ivinhema, Deodápolis, Glória de Dourados, Ponta Porã e Dourados.  

Foi eleito Procurador-Geral de Justiça do Estado pela primeira vez para o biênio 2024-2026 com 216 votos, 98,63% da classe. Em março de 2026, com candidatura única, foi reeleito para o próximo biênio, com 224 dos votos, obtendo 100% dos votos válidos. 

Romão Avila foi nomeado pelo Governador do Estado, Eduardo Riedel, em março de 2026 e tomou posse administrativa no dia 27 de abril durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça.

A cerimônia desta sexta-feira, marcada para às 18h, simboliza o início oficial do novo ciclo de trabalho frente à instituição e reúne membros, autoridades, servidores e convidados. 

Avanços

Segundo o MPMS, a primeira gestão de Romão Avila foi marcada por "avanços estruturais, inovação tecnológica, atuação resolutiva e fortalecimento do papel do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais da sociedade sul-mato-grossense".

Segundo o Procurador-Geral, a nova etapa vai permitir dar continuidade a projetos já consolidados e transformar "iniciativas inovadoras em políticas institucionais permanentes". 

Entre os principais marcos da gestão, se destacaram a modernização administrativa, ampliação da transparência e um fortalecimento da atuação externa do MPMS. 

Ao longo dos dois últimos anos, foram criados núcleos especializados nas áreas de Saúde, Educação, Defesa do Consumidor e Cível, investindo, ainda, em tecnologia e inteligência de dados para apoiar a atuação investigativa e resolutiva dos membros. 

Foi criado também o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compôr), voltado à mediação e prevenção de conflitos, incluindo demandas complexas na área de Saúde, como as relacionadas à Santa Casa. 

Em estruturas, foram criadas novas Promotorias de Justiça em Mato Grosso do Sul, além da realização de concursos públicos e melhorias na infraestrutura de sedes e unidades administrativas. 

No combate à corrupção e ao crime organizado, o MPMS ampliou a atuação de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio estratégico do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI), que atua no tratamento qualificado de dados e na produção de inteligência institucional.

A parceria das instituições e ações conjuntas resultam em ações e projetos voltados à proteção de crianças, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de ampliar a fiscalização do sistema prisional. 

Crescimento

"Boom" da celulose atrai empresa chinesa para Três Lagoas

Governador Eduardo Riedel recebeu representantes da empresa chinesa para assinatura do protocolo de intenções

07/05/2026 14h45

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Foto: Álvaro Rezende/Secom-MS

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Atraída pelo Vale da Celulose em Três Lagoas, a empresa chinesa Broad Wire, especialista na fabricação de arames, pretende instalar nova unidade na cidade distante xx de Campo Grande. O objetivo é ser fornecedor deste material para as grandes fábricas de celulose em funcionamento no Estado.

Os representantes da empresa chinesa foram recebidos pelo governador Eduardo Riedel na manhã desta quarta-feira (6), encontro em que as partes assinaram o protocolo de intenções para a futura instalação da fábrica. O grupo planeja instalação do empreendimento em uma área que faz parte do polo industrial da cidade para fornecer arames que são usados nos fardos de celulose produzidas nas fábricas da Suzano e Eldorado.

“Ela (empresa) já tem como clientes a Suzano, Bracell e Arauco em outros lugares do Brasil e do mundo e vem justamente pra Mato Grosso do Sul para atender as fábricas aqui do Estado. Isto gera benefícios diretos para estas indústrias, que passam a acessar essa matéria-prima com um custo mais baixo. A empresa (chinesa) já têm reuniões marcadas em Três Lagoas para viabilizar esta instalação”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcette.

Para construir este cenário, o Governo do Estado trabalha com uma economia que seja menos burocrática, ágil, eficiente e com serviços públicos digitais. Este desenvolvimento segue junto com ações sustentáveis, que geram reconhecimento internacional. Tanto que uma das metas é tornar o Estado Carbono Neutro até 2030. Todas as cadeias produtivas são envolvidas neste processo.

Mato Grosso do Sul é um dos estados que maior investimento público (per capita) do Brasil, ademais, conseguiu atrair mais de R$ 81 bilhões (recursos) da iniciativa privada.

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MEIO AMBIENTE

Sistema inteligente para prevenir queimadas no Pantanal é tema de capacitação

Sistema reúne dados ambientais e climáticos para apoiar manejo integrado do fogo e já identificou 286 áreas prioritárias para queimas prescritas em Mato Grosso do Sul

07/05/2026 12h15

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Capacitação em Corumbá apresenta ferramenta que auxilia no planejamento e prevenção de incêndios no Pantanal

Capacitação em Corumbá apresenta ferramenta que auxilia no planejamento e prevenção de incêndios no Pantanal Divulgação

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Produtores rurais, técnicos ambientais e demais interessados no manejo do fogo no Pantanal participam, nesta quarta-feira (7), em Corumbá, da capacitação “SIFAU na Prática - Ferramenta de apoio ao manejo e controle do fogo no campo”. O encontro será realizado às 15h30, no Sindicato Rural do município, com transmissão online para participantes inscritos.

A proposta da atividade é apresentar, de forma prática, o funcionamento do Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (SIFAU), plataforma desenvolvida para auxiliar ações de prevenção e controle de incêndios no bioma pantaneiro.

A ferramenta integra informações ambientais, climáticas e territoriais, permitindo análises mais precisas sobre risco de queimadas e planejamento do Manejo Integrado do Fogo (MIF), incluindo queimas controladas e prescritas.

Durante a capacitação, técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) vão demonstrar como o sistema é aplicado na rotina da gestão ambiental, especialmente na avaliação de pedidos de licenciamento para realização de queimadas controladas e prescritas no Pantanal.

O SIFAU reúne dados sobre vegetação, acúmulo de biomassa, histórico de incêndios e condições meteorológicas, o que amplia a capacidade de monitoramento e tomada de decisão em áreas suscetíveis ao fogo. Segundo os organizadores, a plataforma já identificou 286 áreas prioritárias para aplicação de queima prescrita em Mato Grosso do Sul.

A capacitação é promovida pela Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal, Wetlands International Brasil e Sindicato Rural de Corumbá, em parceria com o Sistema Famasul, Imasul e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O curso será conduzido por Rodrigo Rocha, gestor de processos da Gerência de Unidades de Conservação do Imasul, e Hellen Elaine Gomes Pelissaro, gestora de Recursos Naturais da Gerência de Autorização Ambiental.

Além da participação presencial, o público poderá acompanhar o evento pela internet, mediante inscrição prévia em plataforma online.

O cadastro pode ser feito pelo link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/bWLa7IPIQz2RkxA5ULsczw

Após a inscrição, os participantes receberão por e-mail as instruções de acesso.

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