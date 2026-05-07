Reeleito, chefe do MPMS toma posse nesta sexta-feira

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O Procurador-Geral de Justiça Romão Avila Milhan Junior toma posse nesta sexta-feira (8) para o cargo de chefia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul para o biênio 2026-2028.

Romão é Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul desde o ano de 2010. Atuou como Promotor de Justiça Substituto em Itaporã, Sete Quedas e Iguatemi e como substituto em Ivinhema, Deodápolis, Glória de Dourados, Ponta Porã e Dourados.

Foi eleito Procurador-Geral de Justiça do Estado pela primeira vez para o biênio 2024-2026 com 216 votos, 98,63% da classe. Em março de 2026, com candidatura única, foi reeleito para o próximo biênio, com 224 dos votos, obtendo 100% dos votos válidos.

Romão Avila foi nomeado pelo Governador do Estado, Eduardo Riedel, em março de 2026 e tomou posse administrativa no dia 27 de abril durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça.

A cerimônia desta sexta-feira, marcada para às 18h, simboliza o início oficial do novo ciclo de trabalho frente à instituição e reúne membros, autoridades, servidores e convidados.

Avanços

Segundo o MPMS, a primeira gestão de Romão Avila foi marcada por "avanços estruturais, inovação tecnológica, atuação resolutiva e fortalecimento do papel do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais da sociedade sul-mato-grossense".

Segundo o Procurador-Geral, a nova etapa vai permitir dar continuidade a projetos já consolidados e transformar "iniciativas inovadoras em políticas institucionais permanentes".

Entre os principais marcos da gestão, se destacaram a modernização administrativa, ampliação da transparência e um fortalecimento da atuação externa do MPMS.

Ao longo dos dois últimos anos, foram criados núcleos especializados nas áreas de Saúde, Educação, Defesa do Consumidor e Cível, investindo, ainda, em tecnologia e inteligência de dados para apoiar a atuação investigativa e resolutiva dos membros.

Foi criado também o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compôr), voltado à mediação e prevenção de conflitos, incluindo demandas complexas na área de Saúde, como as relacionadas à Santa Casa.

Em estruturas, foram criadas novas Promotorias de Justiça em Mato Grosso do Sul, além da realização de concursos públicos e melhorias na infraestrutura de sedes e unidades administrativas.

No combate à corrupção e ao crime organizado, o MPMS ampliou a atuação de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio estratégico do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI), que atua no tratamento qualificado de dados e na produção de inteligência institucional.

A parceria das instituições e ações conjuntas resultam em ações e projetos voltados à proteção de crianças, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de ampliar a fiscalização do sistema prisional.