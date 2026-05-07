Sistema inteligente para prevenir queimadas no Pantanal é tema de capacitação

Capacitação em Corumbá apresenta ferramenta que auxilia no planejamento e prevenção de incêndios no Pantanal - Divulgação

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Produtores rurais, técnicos ambientais e demais interessados no manejo do fogo no Pantanal participam, nesta quarta-feira (7), em Corumbá, da capacitação “SIFAU na Prática - Ferramenta de apoio ao manejo e controle do fogo no campo”. O encontro será realizado às 15h30, no Sindicato Rural do município, com transmissão online para participantes inscritos.

A proposta da atividade é apresentar, de forma prática, o funcionamento do Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (SIFAU), plataforma desenvolvida para auxiliar ações de prevenção e controle de incêndios no bioma pantaneiro.

A ferramenta integra informações ambientais, climáticas e territoriais, permitindo análises mais precisas sobre risco de queimadas e planejamento do Manejo Integrado do Fogo (MIF), incluindo queimas controladas e prescritas.

Durante a capacitação, técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) vão demonstrar como o sistema é aplicado na rotina da gestão ambiental, especialmente na avaliação de pedidos de licenciamento para realização de queimadas controladas e prescritas no Pantanal.

O SIFAU reúne dados sobre vegetação, acúmulo de biomassa, histórico de incêndios e condições meteorológicas, o que amplia a capacidade de monitoramento e tomada de decisão em áreas suscetíveis ao fogo. Segundo os organizadores, a plataforma já identificou 286 áreas prioritárias para aplicação de queima prescrita em Mato Grosso do Sul.

A capacitação é promovida pela Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal, Wetlands International Brasil e Sindicato Rural de Corumbá, em parceria com o Sistema Famasul, Imasul e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O curso será conduzido por Rodrigo Rocha, gestor de processos da Gerência de Unidades de Conservação do Imasul, e Hellen Elaine Gomes Pelissaro, gestora de Recursos Naturais da Gerência de Autorização Ambiental.

Além da participação presencial, o público poderá acompanhar o evento pela internet, mediante inscrição prévia em plataforma online.

O cadastro pode ser feito pelo link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/bWLa7IPIQz2RkxA5ULsczw

Após a inscrição, os participantes receberão por e-mail as instruções de acesso.

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