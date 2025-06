BR-262 em Campo Grande é palco de morte em acidente entre caminhonete e caminhão

Colisão lateral resultou em tombamento e uma dessas três pessoas envolvidas não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. - Arquivo/Correio do Estado/ Paulo Ribas

Durante a manhã desta segunda-feira (09), próximo ao quilômetro 289 da BR-262 foi palco de uma morte que deixou pelo menos dois outros feridos após um acidente envolvendo dois veículos na rodovia, longe cerca de 60 km do perímetro urbano.

Conforme repassado pela inspetora regional da Polícia Rodoviária Federal, Stéfanie Amaral, o acidente no trecho da BR-262 envolveu uma caminhonete e um caminhão.

Ainda não foram divulgadas as identidades das três pessoas até então apontadas como envolvidas neste acidente, sendo que duas delas, segundo a PRF, precisaram ser socorridas pois estavam ainda com vida.

Entretanto, como o acidente trata-se de uma colisão lateral, pelas apurações iniciais, que resultou em tombamento, uma dessas três pessoas não resistiu aos ferimentos da batida e morreu ainda no local do acidente.

Como repassado pela Polícia Rodoviária Federal, até o fim da manhã desta segunda-feira (09) o fluxo próximo ao quilômetro 289 da BR-262 não precisou ser interditado e as reais causas do acidente seguem sendo apuradas.

Acidentes BR-262

No intervalo de aproximadamente um mês, entre meados de maio e o início de junho, os trechos sul-mato-grossenses da rodovia BR-262 já vitimaram pelo menos cinco pessoas nesse curto intervalo em 2025.

No domingo, 11 de maio, por exemplo, o casal Edson Nunes e Cláudia Moraes morreu em acidente no trecho da 262 em três Lagoas, com a filha deles precisando ser socorrida em estado grave na ocasião.

Ambos morreram após o Chevrolet Cobalt da família aquaplanar, invadir a pista contrária e ser atingido por uma caminhonete Toyota Hilux.

Outro casal foi vitimado cerca de uma semana depois na região do região do Indubrasil da BR-262, em Campo Grande. Moradores de Terenos, eles seguiam em uma caminhonete Fiat Toro e acabaram colidindo frontalmente com um caminhão após tentativa de ultrapassagem proibida.

Já neste mês, logo o primeiro dia de junho registrou outro óbito no trecho da BR-262 mais próximo ao município de Três Lagoas, com a morte do jovem Bruno Pazini de Oliveira, de 26 anos, após uma peça se desprender de uma caminhão e atravessar o para-brisa do carro em que estava.

Natural de Água Clara, o jovem conduzia um Gol preto acompanhado da mãe e esposa, quando foi atingido na cabeça pela campana do freio do caminhão que se desprendeu.

