Bradesco pagará R$ 9,8 milhões para gerir folha salarial da Prefeitura de Corumbá

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Último concurso realizado pelo governo estadual foi há quatro anos

O governador autorizou nesta segunda-feira (4) a realização de um novo concurso para contratação de 2 mil professores para Rede Estadual de Ensino (REE). O último certame realizado em Mato Grosso do Sul ocorreu em 2022, há quatro anos.

A assinatura do termo de compromisso ocorreu na sede da Governadoria e contou com a presença do Governador Eduardo Riedel (PP), reunião conjunta com a direção da Federação dos Trabalhadores em Educação de MS (Fetems).

“Esta decisão foi construída com um diálogo aberto e constante com a categoria. A autorização para este novo concurso mostra o nosso compromisso com uma educação moderna e de qualidade no Estado, com valorização dos profissionais, e um resultado que se vê na prática, não apenas na infraestrutura das escolas, mas, principalmente, na melhoria dos nossos indicadores”, afirmou o governador.

O encontro contou com a presença dos secretários estaduais Hélio Daher (Educação) e Roberto Gurgel (Administração).

Presidente da Fetems, Deumeires Batista de Souza, reconheceu o esforço do Governo do Estado em abrir 2 mil vagas neste certame. “Houve a compreensão do governador da necessidade do concurso e do número de vagas que é satisfatório. Nós consideramos um grande avanço na luta da categoria, que culminou nesta conquista, com vagas para professores da educação básica e ensino médio”, comemorou.

Deumeires lembrou que o último concurso (professores) teve 722 vagas abertas, mas que o Governo chamou mais de 1.300 aprovados. “Ainda temos o compromisso do Governo de chamar mais aprovados desta lista de espera, antes do próximo concurso”, completou a presidente.

De acordo com o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, o novo concurso público para professores vai suprir a demanda dentro das escolas estaduais, com vagas para ensino fundamental e médio, funcionando em um modelo diferente do anterior, já que será para todo o território de Mato Grosso do Sul e não por vagas específicas por cidades.

“Desta forma vai facilitar a vida do professor concursado que poderá concorrer em todos os municípios, de acordo com sua necessidade. Algo novo dentro daquilo que a própria categoria esperava e o Governo do Estado também chegou a conclusão que era a melhor alternativa”, descreveu.

Com a autorização para o concurso, caberá à secretaria Estadual de Administração (SAD) definir o cronograma de planejamento de execução do certame, o que inclui a publicação do edital e demais datas para realização do corcurso.

Acima da média nacional

Em março último, pesquisa divulgada pelo Movimento Profissão Docente revelou que os professores da rede estadual de Mato Grosso do Sul recebem R$ 13 mil no início da carreira por 40 horas semanais e lideram o ranking nacional das redes estaduais.

O estudo revela que o rendimento dos docentes de Mato grosso do Sul é 53,8% maior que o do segundo colocado, o Maranhão, e 167% acima daquilo que é pago a professores do Rio de Janeiro, que estão em último lugar nesse ranking.

Se considerados os salários no final da carreira, Mato Grosso do Sul segue no topo desta pirâmide, com R$ 26,5 mil. Neste caso, o segundo lugar cabe aos paulistas, que chegam ao final da carreira recebendo R$ 14,4 mil. Cabe destacar que a rede estadual de educação conta com concursados e contratados.

Segundo os dados, da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, a diferença entre os contratados e os concursados chega a 61% no salário-base, dependendo da especialização do educador. O estudo realizado pelo Movimento Profissão Docente levou em consideração os dados relativos aos educadores efetivos.

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