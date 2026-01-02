Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERNACIONAL

Brasil e Reino Unido oficializam parceria para prevenir tráfico humano

Memorando prioriza atenção a mulheres, crianças e adolescentes

Agência Brasil

02/01/2026 - 23h00
Os governos do Brasil e do Reino Unido assinaram, em novembro de 2025, um memorando de entendimento para fortalecer o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao contrabando de migrantes. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (2). Ele prevê que sejam estabelecidos mecanismos de prevenção, assistência, proteção das vítimas, investigação e punição, com respeito aos direitos humanos e em conformidade com as legislações nacionais dos dois países

O documento estabelece que tráfico de pessoas é o crime de recrutamento, transporte, transferência, privação de liberdade, abrigo ou acolhimento de pessoas, por meio de ameaça, rapto, fraude, abuso de poder ou de uma situação de vulnerabilidade, ou mediante pagamento com o propósito de exploração.

Já o migrante contrabandeado é qualquer pessoa que tenha cruzado irregularmente uma fronteira nacional com o apoio de contrabandistas e em violação às regras migratórias dos países de origem, trânsito ou destino.

O acordo tem validade inicial de cinco anos, podendo ser renovado automaticamente por igual período ou mesmo cancelado por qualquer uma das partes, com um aviso prévio de 60 dias. O texto esclarece que trata-se de um instrumento de cooperação política e técnica e não é juridicamente vinculante. Ou seja, não cria obrigações legais obrigatórias nem punições em tribunais internacionais em caso de descumprimento. 

Os governos buscaram a cooperação a partir da preocupação, de ambas as partes, com o impacto do tráfico de pessoas e do contrabando de migrantes, especialmente contra mulheres, crianças e adolescentes.

Frentes de ação

O acordo prevê as seguintes frentes de ação:

  • aprimoramento das instituições: tornar os órgãos do governo (polícia, ministérios, etc.) mais preparados e estruturados para lidar com esses crimes.
  • campanhas educativas: criar alertas e materiais informativos para o público, usando exemplos que funcionaram bem em ambos os países.
  • treinamento de servidores: realizar cursos e programas de capacitação para que os funcionários públicos entendam melhor as leis e como agir nesses casos.
  • cuidado com a vítima: trocar ideias sobre como melhor acolher e proteger quem foi vítima desses crimes.
  • acesso rápido à Justiça: facilitar o caminho jurídico para as vítimas, garantindo agilidade e evitando que elas sofram novamente ao lidar com a burocracia.
  • manual de experiências: organizar e compartilhar o que os dois países aprenderam sobre como prevenir, investigar e punir esses criminosos.
  • inteligência policial: compartilhar dados e provas de forma rápida para ajudar em investigações em curso, respeitando as leis de cada país.
  • operações em fronteiras: planejar ações policiais conjuntas para fechar rotas clandestinas e prender os responsáveis pelo tráfico e contrabando.
  • dados de imigração: trocar informações técnicas entre as autoridades de migração para monitorar o fluxo de viajantes suspeitos.

O memorando enfatiza a proteção especialmente de mulheres, crianças e adolescentes, reconhecendo que são os grupos mais afetados por esses crimes.

O texto prevê a repatriação voluntária. Com isso, a volta da vítima ao seu país de origem deve ser voluntária e segura, sempre priorizando o interesse da pessoa e os direitos humanos.

Sobre o direito à proteção da identidade das vítimas, o documento garante que a troca de informações respeite as leis de privacidade de ambos os países. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, no Reino Unido, a UK GDPR.

O acordo não prevê transferência de recursos financeiros entre os países. Cada governo deverá dispor de seu próprio orçamento e funcionários para realizar as atividades.

Denúncias

No Brasil, os canais oficiais para fazer denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas são o Disque 100, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), e o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Bolsonaro e irmão acertam a quadra da Mega da Virada em bolão

O valor da quadra é de R$ 216,76 e será dividido entre os participantes do bolão

02/01/2026 17h30

Bolsonaro e o irmão, Renato Bolsonaro

Bolsonaro e o irmão, Renato Bolsonaro Foto: Reprodução / Instagram

Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pré-candidato a deputado federal Renato Bolsonaro (PL-SP) afirmou que os dois acertaram a quadra da Mega da Virada em um bolão da família. O valor da quadra é de R$ 216,76 e será dividido entre os participantes do bolão.

"Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora", escreveu no Instagram. No jogo, Renato apostou no 22, número do PL, partido do ex-presidente, mas a dezena não foi sorteada. Dessa vez não saiu 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar."

Entre as dezenas sorteadas está o 13, número de urna do Partido dos Trabalhadores (PT) e, portanto, usado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adversário político de Bolsonaro.

Em publicação no Instagram, Renato disse que sempre organiza a aposta com o irmão, o cunhado e um outro homem. Renato afirmou ainda que o grupo também havia acertado a quadra no ano passado.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira, 1.º, o sorteio da Mega da Virada 2025. O concurso 2955 teve prêmio total de R$ 1.091.357.286,52, o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. As dezenas sorteadas foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09. A quadra do bolão da família Bolsonaro foi composta pelos números 13, 21, 32 e 59. No total, 308.315 bilhetes marcaram a quadra.

No mesmo dia do sorteio, Jair Bolsonaro recebeu alta médica e deixou o Hospital DF Star. Em seguida, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para dar continuidade ao cumprimento da pena de 27 anos de prisão. Ele foi condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado articulada durante seu governo, em 2022.

Quem é Renato Bolsonaro

Irmão mais novo de Jair Bolsonaro, Renato recebeu do PL a tarefa de manter viva a força da legenda no Estado de São Paulo. Como mostrou o Estadão, o partido decidiu antecipar a pré-campanha dele e escalou um marqueteiro exclusivo para cuidar de sua imagem.

Renato tem percorrido o interior paulista e herdou o número 2222, antes usado por um dos filhos do ex-presidente, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O histórico dele, porém, joga contra: das oito eleições que disputou, Renato venceu apenas uma, para vereador em Praia Grande, há quase três décadas

A principal preocupação do bolsonarismo em São Paulo é encontrar alternativas para substituir os campeões de votos de 2022: Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles e Guilherme Derrite. Os quatro somaram mais de 2,5 milhões de eleitores, mas não devem concorrer à Câmara pelo PL em 2026.

Previsão

Fim de semana tem alerta de temporal e queda de temperatura

Chuvas fortes devem permanecer durante todo o final de semana e retornar na quinta-feira. As mínimas na região sul podem chegar a 15ºC

02/01/2026 17h00

Fim de semana deve ser com chuva e ventos fortes

Fim de semana deve ser com chuva e ventos fortes FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul está em alerta para tempestade e chuvas intensas durante este final de semana. 

Até o final desta sexta-feira (2), todo o Estado está em alerta de perigo para chuvas fortes, podendo atingir médias de até 60 milímetros por hora, com ventos intensos, chegando até 100 km/h. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de queda de árvores e descargas elétricas. 

Durante o sábado (3), o alerta muda para perigo potencial de tempestade, com chuvas podendo chegar até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo. 

Há baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em todas as regiões sul-mato-grossenses. 

A previsão indica tempo fechado, de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Há chance de chuva forte com raios e rajadas de vento. 

No domingo (4), as temperaturas vão ficar mais amenas, especialmente na região sul do Estado. Já no norte e em outras regiões, ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. 

Fim de semana deve ser com chuva e ventos fortes Escreva a legenda aqui

Durante a semana 

De segunda-feira (5) a quarta-feira (7), a previsão é de tempo firme na maior parte do Estado. Não são descartadas pancadas de chuva em regiões isoladas.

As temperaturas tendem a cair nas regiões sul e Cone-Sul, com mínimas de 16ºC em Ponta Porã e Iguatemi. 

Nas demais regiões, as máximas podem atingir 34ºC em Três Lagoas e 31ºC na Capital. 

Na quinta-feira (8), voltam a aparecer nuvens carregadas, anunciando o retorno das chuvas, com novos riscos de tempestades.

As condições são esperadas devido ao aumento do calor e da umidade, aliado à aproximação de uma nova frente fria. 

As precipitações devem vir acompanhadas de ventos fortes, com rajadas podendo ultrapassar os 60 km/h, especialmente entre o período da tarde e da noite. 

