Brasil registra quase 3 mil mortes por dengue e quase 5 mil de casos prováveis da doença

PREVISÃO

Semana começa com frio, calor volta entre terça e quarta, mas nova e mais forte frente fria chega a partir de quinta, derrubando temperaturas para abaixo de 10°C

Frente fria enfraqueceu bloqueio atmosférico e permitiu entrada de umidade e derrubou temperaturas no Estado Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A chegada de uma frente fria derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul entre este sábado e domingo, mas, no decorrer da semana, o tempo no Estado oscilará entre os extremos, com calorão acima de 30°C e frio abaixo de 10°C.

Nos últimos meses, a forte massa de ar seco e a atuação de uma alta pressão atmosférica gerou ondas de calor no Estado, além de inibir a formação de nuvens e chuvas.

Esse bloqueio atmosférico, que estava "estacionado" no Centro-Oeste e Sudeste do País, foi enfraquecido com a passagem da frente fria, colaborando para entrada de umidade e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

O bloqueio deve perder cada vez mais força no decorrer da semana, isto porque, segundo o Climatempo, a alta pressão começa a se deslocar para o mar.

Entre segunda (20) e terça-feira (21), há alerta vigente de perigo potencial de declínio de temperatura, entre 3°C e 5°C, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Alerta amarelo do Inmet, de perigo potencial de declínio de temperatura, está vigente até terça-feira (21) (Foto: Reprodução)

O "friozinho" deve ocorrer nos períodos da noite e manhã, enquanto durante a tarde o sol aparece e as temperaturas sobem. No entanto, as máximas devem ficar dentro da normalidade, e não configuram onda de calor.

Apesar disso, ainda haverá calor, especialmente entre terça e quarta-feira, com máximas acima de 30°C. Em Campo Grande, a variação será entre 16°C e 32°C.

Frio mais intenso

Já entre quinta (19) e sexta-feira (20), a previsão indica a chegada de uma nova e forte frente fria, trazendo um ar polar mais abrangente.

As temperaturas devem ficar abaixo da casa dos 10°C em alguns municípios do Estado, especialmente na região sul.

Na sexta também haverá aumento nas condições de chuva, sendo esperadas pancadas, mas sem grandes acumulados, em algumas cidades, incluindo Campo Grande.

Na Capital, a mínima prevista para sexta-feira é de 13°C, com máxima de 21°C. Já no sábado (25), os termômetros podem registrar 11°C e a máxima não deve passar de 19°C.

Em Ponta Porã, as temperaturas chegam a 30°C durante a semana, mas caem para 9°C a partir da chegada da massa de ar polar na sexta e sábado.