Brasil soma mais de 500 mil casos de dengue; queda de quase 70%

Município entregou últimas 24 residências na tarde desta segunda-feira (10) no Residencial Iguatemi 2

A prefeitura de Campo Grande concluiu na tarde desta segunda-feira (10) a entrega das últimas 24 casas para as famílias vítimas do incêndio na Comunidade Mandela, ocorrido em novembro de 2023.

Ao todo, o município entregou unidades residenciais para 181 famílias de moradores da comunidade. A entrega de hoje ocorreu no Residencial Iguatemi 2 — próximo ao bairro Nova Lima — e será destinada a 36 famílias.

Dessa forma, a prefeitura finalizou a distribuição de moradias para as famílias impactadas. Conforme a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), as residências foram distribuídas em cinco localidades da Capital: José Tavares, com 44 famílias; Talismã, com 32 famílias; Iguatemi 1, com 38 famílias; Iguatemi 2, com 36 famílias; e Oscar Salazar, com 31 famílias.

Moradores celebram

Entre as contempladas pela entrega está Greiciele Naiara, líder comunitária e moradora do Mandela há quase oito anos.

Para Greice, como é conhecida entre os moradores, a sensação é de alegria e de ciclo encerrado dentro da comunidade.

"Agora começou um ciclo para dentro das nossas casas próprias. Muita gratidão e alegria, é uma nova história que está começando para mim. É um tempo de sossego e de paz para minha família agora, e para todos estão dentro da minha casa. Eu agradeço muito", disse.

A aposentada Marizethe Silva Dias também recebeu e comemorou a entrega das chaves nesta segunda-feira. No exato momento da reportagem, Marizethe estava realizando a mudança dos móveis de seu antigo barraco para a casa nova. Para ela, o momento é de alegria.

"É uma felicidade enorme, estávamos esperando por muito tempo, e agora chegou a minha vez. Foram nove anos morando na comunidade, conhecia todo mundo que foi afetado pelo fogo. Agora é felicidade, a chuva não vai molhar mais as nossas coisas, não vamos passar frio. Agora é outra vida graças a Deus", relatou Marizethe.

Moradora Marizethe Silva Dias realiza mudança e celebra o recebimento da chave de sua casa. (Foto: Gerson Oliveira, Correio do Estado)

Estrutura

O modelo das novas residências dos moradores do Mandela é estruturado de duas maneiras. Para as famílias, as residências possuem dois quartos, um banheiro e uma sala com cozinha conjugada.

Para os moradores solteiros, as residências têm apenas um quarto. Conforme o município, os lotes possuem 10 metros por 20 metros, e cada família beneficiada pagará parcelas de R$ 185,00 ao longo de 360 meses.

Residencial Iguatemi 2. (Foto: Gerson Oliveira, Correio do Estado)

'Que vocês sejam felizes'

A prefeita Adriane Lopes (PP) esteve presente durante a entrega das casas no Residencial Iguatemi 2. Durante a solenidade, a chefe executiva do município agradeceu o apoio e presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), e a paciência dos moradores durante o tempo de construção das casas.

Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP). (Foto: Gerson Oliveira, Correio do Estado)

“As casas foram inseridas no contexto desses bairros, onde elas estão hoje, e próximo dessas casas foi cuidadosamente estudado, que tenha creche, que tenha escola, unidade de saúde. Meu desejo e de toda a minha equipe é que vocês sejam felizes no novo lar, na nova casa e na nova oportunidade que vocês estão tendo de seguir o destino de vocês. Muito obrigada, e que Deus os abençoe”, declarou.

Vale destacar que o investimento total aos moradores da Comunidade Mandela foi de R$ 15 milhões pelo município de Campo Grande.

Com investimento de R$ 39,8 milhões, Campo Grande receberá 164 casas populares

A cidade de Campo Grande receberá 164 novas residências pelo programa social Minha Casa, Minha Vida. O contrato de construção foi assinado no último dia 26 de fevereiro, entre a Caixa Econômica Federal e a prefeitura da Capital.

O investimento total para a construção das unidades habitacionais tem o aporte de R$ 39,8 milhões. Entre este montante, 14 milhões serão do Governo do Estado, que investirá R$ 80 mil por moradia construída.

Já o terreno do empreendimento foi doado pela prefeitura municipal, avaliado em R$ 4,5 milhões. Além disso, o interior de Mato Grosso do Sul também será contemplado, com a construção de 50 unidades em Douradina, município a 201 quilômetros de Campo Grande.

O empreendimento na Capital será o primeiro condomínio popular sustentável do Brasil, localizado na Avenida dos Cafezais, no bairro Paulo Coelho Machado, região sul de Campo Grande.

