Cidades

Bebida alcoólica

Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol

Em investigação estão 181, segundo o Ministério da Saúde

AGÊNCIA BRASIL

05/10/2025 - 11h00
O Ministério da Saúde informou, neste sábado (4), que o Brasil tem 195 notificações de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica, sendo 14 casos confirmados e 181 em investigação. As notificações foram enviadas pelos estados até as 16h para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs).

São Paulo lidera com 162 registros - 14 confirmados e 148 em investigação.

Também há casos suspeitos nos seguintes estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 1 no Distrito Federal; 1 no Espírito Santo; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.

Do total de casos notificados, 13 resultaram em morte, das quais uma está confirmada no estado de São Paulo, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Na tarde de hoje, o governo de São Paulo confirmou uma segunda morte decorrente de intoxicação por metanol

Os óbitos investigados estão divididos pelos seguintes estados: 7 em São Paulo; 3 em Pernambuco; 1 na Bahia; 1 no Mato Grosso do Sul.

Diante do aumento e da gravidade dos casos, na quarta-feira (1º) o Ministério da Saúde determinou que os estados e municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação por metanol. A medida pretende fortalecer a vigilância epidemiológica e garantir uma resposta rápida e eficaz aos casos suspeitos.

No mesmo dia, foi instalada uma sala de situação para monitorar os casos. De caráter extraordinário, essa estrutura permanecerá ativa enquanto houver risco sanitário e necessidade de monitoramento e resposta nacional.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada;
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Cidades

Ministério da Saúde investiga quatro contaminações por metanol em MS

Ministro Alexandre Padilha disse que a pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação

04/10/2025 16h00

Em coletiva, Padilha disse que pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação

Em coletiva, Padilha disse que pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação Foto: José Júnior / Agência Brasil

O Ministério da Saúde confirmou neste sábado (4) que Mato Grosso do Sul está entre os estados com mais casos em investigação por intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas em todo o país. Quatro ocorrências suspeitas são apuradas no estado, que entrou em alerta após a morte de Matheus Santana Falcão, de 21 anos, em Campo Grande, com sintomas compatíveis com envenenamento pelo composto químico.

A vítima teria ingerido uma cachaça comprada em uma conveniência do bairro onde morava, identificada como NaschBeer. Segundo o boletim de ocorrência, o irmão de Matheus adquiriu a bebida, da marca “Camelinho”, na quarta-feira (2), após não conseguir comprar em um supermercado da região. No dia seguinte, o jovem apresentou mal-estar gástrico, náuseas e vômitos escurecidos, evoluindo rapidamente para um quadro grave.

Familiares relataram demora no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, segundo eles, levou mais de duas horas para chegar ao local. Matheus deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário às 18h20min ainda consciente, mas sofreu uma crise convulsiva 25 minutos depois, sendo levado à área vermelha e intubado. Velado neste sábado, ele não resistiu e morreu às 19h53min.

O caso ocorre em meio ao aumento de notificações no país. Segundo o Ministério da Saúde, 127 casos de intoxicação por metanol foram registrados, sendo 11 confirmados e 12 mortes notificadas — uma já confirmada em São Paulo. A maior parte das ocorrências está concentrada em São Paulo (104), mas há registros também em Pernambuco (7), Bahia, Goiás e Paraná (2 cada), além de notificações isoladas em outros estados.

Nesta manhã, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Vigilância Sanitária realizaram um “pente-fino” em bares que vendem destilados em Campo Grande.

Antídoto

Para reforçar o combate à crise, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a aquisição de 12 mil novas ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, antídotos utilizados no tratamento de intoxicações por metanol. Os medicamentos devem estar disponíveis até o final da próxima semana e serão distribuídos conforme a demanda de cada estado via hospitais universitários. 

Segundo Padilha, as medidas seguem protocolos científicos reconhecidos. “Seguimos a ciência e as orientações dos especialistas. O etanol farmacêutico e o fomepizol são tratamentos comprovados e reconhecidos pela comunidade médica internacional”, afirmou o ministro.

A compra das doses de fomepizol foi viabilizada em parceria com o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e um fabricante japonês. O Ministério também reforça que a aplicação dos antídotos deve ocorrer somente sob prescrição e monitoramento médico.

Cautela

Na Capital, o medo de intoxicação já faz com que os boêmios optem pela cerveja em detrimento de bebidas destiladas. Até este momento, na avaliação dos estabelecimentos, a preocupação existe, mas não chegou a virar pânico.

Saiba*

Cabe destacar que só neste ano, Mato Grosso do Sul já teve nove locais autuados pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) por venda de bebidas alcoólicas falsificadas ou contrabandeadas.

Cidades

Funcionário é baleado dentro da fábrica da JBS em Campo Grande

Suspeito teria trabalhado anteriormente na unidade e estaria sob efeito de drogas no momento do crime

04/10/2025 14h45

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem armado invadiu, na manhã deste sábado (4), a unidade II da JBS, localizada às margens da BR-060, saída para Sidrolândia, em Campo Grande, e atirou contra um funcionário da empresa.

O ataque ocorreu por volta das 7h e mobilizou equipes da Polícia Civil e do Samu.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o suspeito teria trabalhado anteriormente na unidade e estaria sob efeito de drogas no momento do crime.

Ele teria entrado pelos fundos do frigorífico, sem dificuldade, e disparado contra o trabalhador, não identificado.  Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem se o autor foi localizado.

Conforme apurado, o atentado ocorreu em virtude de falhas no sistema de segurança da própria fábrica, que seria de livre acesso a pessoas que sequer trabalham na empresa. 

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do ataque e a possível motivação do crime.

Em nota, a JBS disse que prestou socorro imediatamente ao colaborador baleado e acionou as autoridades competentes. A empresa disse lamentar o ocorrido e está prestando todo suporte à vítima e à família.

Atualizado para acréscimo de informações 

