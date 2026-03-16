Briga em conveniência termina com um morto e três feridos em Campo Grande

Um homem identificado como Natthan Daniel da Silva, de 28 anos, foi preso após confessar que voltou armado à conveniência para “cobrar cena” e abrir fogo contra três pessoas.
A polícia tomou conhecimento de que várias pessoas haviam sido baleadas na Adega G-4, localizada na Rua Elias Chacha, no Jardim Vida Nova. Uma das vítimas, atingida por dois tiros no braço, não resistiu e morreu.
Durante a apuração no local, a equipe levantou que, após os disparos, o suspeito deixou o local em um veículo Stilo de cor preta, com uma das lanternas traseiras danificada.
Em diligências, uma equipe que passava pelas proximidades da Uniderp Agrárias, seguindo em direção ao bairro Nova Lima, cruzou com o carro, que passou em alta velocidade.
O condutor, acompanhado de um amigo de 20 anos, foi abordado em frente a um posto de gasolina. Com eles nada foi encontrado, mas, durante busca no veículo, os policiais localizaram uma arma atrás do banco do passageiro.
Ao ser questionado sobre a arma, Natthan Daniel contou à polícia que o objeto era dele. Segundo o suspeito, houve um desentendimento na conveniência. Ele deixou o local e voltou armado.
Na conveniência, disparou contra Diego Alves dos Reis da Silva, com quem afirmou ter tido um desentendimento. A vítima foi atingida por dois tiros, um no braço esquerdo e outro no tórax. Ele chegou a dar entrada com vida na UPA Nova Bahia, mas não resistiu e morreu.
Ainda segundo o suspeito, algumas pessoas tentaram segurá-lo enquanto ele efetuava os disparos. Ele afirmou não saber como as outras três pessoas foram atingidas, sendo que uma delas foi baleada de raspão na cabeça.
Ele também relatou que, após o crime, deixou o local e, no caminho, encontrou o amigo, que passou a dirigir o veículo.
A arma foi apreendida, assim como estojos deflagrados recolhidos pela equipe da perícia, que esteve no local para traçar a dinâmica do ocorrido. Ainda conforme a ocorrência, câmeras de segurança de um supermercado podem ter registrado a ação.
Por meio das redes sociais, a Adega C-4 publicou uma nota de esclarecimento e lamentou o ocorrido.
Confira na íntegra:
"A Adega C-4 vem a público se manifestar sobre o incidente ocorrido na madrugada de hoje. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com todos os envolvidos neste momento difícil.
A Adega C-4 reforça que não compactua com qualquer tipo de violência e sempre buscou proporcionar um ambiente seguro e respeitoso para clientes e colaboradores.
Desde o primeiro momento, o estabelecimento prestou todo o apoio necessário e se colocou à disposição das autoridades, colaborando com todas as informações disponíveis para contribuir com o esclarecimento dos fatos.
Reforçamos que seguimos à disposição da Justiça e das autoridades competentes, confiando que os fatos serão devidamente apurados.
Por respeito às pessoas envolvidas e ao andamento das apurações, não iremos comentar detalhes neste momento.
Seguimos à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos."