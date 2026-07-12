Briga entre casal bêbado termina com namorada assassinada a facadas

Paula de Souza Conceição, de 29 anos, foi morta a facadas pelo companheiro Wagner dos Santos, neste sábado (11), no bairro Pioneiro, em Fátima do Sul, município localizado a 239 quilômetros de Campo Grande.
Este é o 14° feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul.
Conforme apurado pelo site Dourados News, o casal estava em casa consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes, quando começaram a discutir. Em determinado momento, ele desferiu golpes de faca na barriga dela.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e levou a vítima até o Hospital do Sias, mas, devido à gravidade do caso, ela teve que ser transferida para o Hospital da Vida, em Dourados. Mas, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local.
O rapaz foi preso em flagrante pelas autoridades policiais e deve responder pelo crime de feminicídio.
FEMINICÍDIO
Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial.
Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima.
É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.
O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado.
O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.
Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 14 mulheres foram mortas entre 1º de janeiro e 12 de julho de 2026 em Mato Grosso do Sul.
Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.
Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).
O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades.
Denuncie!
LISTA TRÁGICA
Confira a lista de mulheres assassinadas por (ex) companheiros em 2026:
- Josefa dos Santos - 16 de janeiro
- Rosana Candia Ohara - 24 de janeiro
- Nilza de Almeida Lima - 22 de fevereiro
- Beatriz Benevides da Silva - 25 de fevereiro
- Liliane de Souza Bonfim Duarte - 6 de março
- Leise Aparecida Cruz - 7 de março
- Ereni Benites - 8 de março
- Fátima Aparecida da Silva - 23 de março
- Marlene de Brito Rodrigues - 6 de abril
- Vera Lúcia da Silva - 13 de abril
- Zelita Rodrigues de Souza - 30 de abril
- Fabíola Marcotti - 18 de maio
- Maria do Carmo - 28 de junho
- Paula de Souza Conceição - 11 de julho