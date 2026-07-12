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Temporal com chuva de até 50 mm coloca Campo Grande em alerta

Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas, rajadas de vento, queda de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia até a noite de domingo.

Welyson Lucas

12/07/2026 - 11h16
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A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil colocou Campo Grande em estado de atenção após emitir, no sábado (11), um alerta para a ocorrência de tempestades ao longo deste domingo (12).

O alerta amarelo, emitido com base na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta risco de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes, cenário que pode provocar transtornos em diferentes regiões da Capital.

De acordo com o aviso meteorológico, a previsão é de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros em um único dia.

O volume de chuva, aliado às rajadas de vento, aumenta o risco de ocorrências como queda de galhos e árvores, alagamentos pontuais e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil destaca que o grau de risco é considerado baixo, mas recomenda atenção redobrada, principalmente para moradores de áreas sujeitas a alagamentos ou próximas de árvores de grande porte.

Em situações de ventos intensos, a orientação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas que possam ser derrubadas e manter distância da rede elétrica em caso de cabos rompidos.

A previsão do tempo para este domingo indica aumento da umidade ao longo da madrugada e da manhã, favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre Campo Grande.

Os modelos meteorológicos também apontam manutenção das condições para chuva ao longo do dia, com temperaturas variando entre 18°C e 22°C, cenário típico da atuação de uma frente de instabilidade sobre Mato Grosso do Sul.

Em caso de emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Para solicitações como remoção de árvores, o atendimento é realizado pelo 156. Já quando houver árvores caídas sobre a rede elétrica ou risco de choque, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

As autoridades orientam que a população acompanhe a atualização dos boletins meteorológicos e evite deslocamentos desnecessários durante períodos de chuva intensa, especialmente em vias com histórico de alagamentos.

A recomendação também é para que motoristas reduzam a velocidade em caso de pista molhada e redobrem a atenção em áreas com baixa visibilidade provocada pelas chuvas.

Temperaturas caem e semana começa com clima mais ameno

A semana que começa nesta segunda-feira (13) será marcada por temperaturas mais amenas em Campo Grande e em grande parte de Mato Grosso do Sul, após a passagem da frente fria que provoca instabilidade neste fim de semana.

Na Capital, a previsão indica mínima entre 14°C e 16°C e máximas variando de 25°C a 26°C entre segunda e terça-feira. A partir de quarta (15), o tempo volta a ficar firme e as temperaturas entram em elevação gradual, podendo superar os 30°C na segunda metade da semana.

No interior do Estado, cidades das regiões sul e sudoeste devem registrar as menores temperaturas, enquanto municípios do norte e do Pantanal terão tardes mais quentes, mantendo o contraste térmico característico do inverno sul-mato-grossense.

Luto

Mato Grosso do Sul se despede de Maria Antonina, viúva do ex-governador Marcelo Miranda

Conhecida como dona Mariita, ex-primeira-dama morreu aos 85 anos, em São Paulo, e será velada neste domingo em Paranaíba.

12/07/2026 08h45

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Mato Grosso do Sul voltou a amanhecer de luto neste domingo (12) com a despedida de uma das figuras mais tradicionais de sua história política.

A ex-primeira-dama Maria Antonina Cançado Soares, carinhosamente conhecida como dona Mariita, morreu neste sábado (11), em São Paulo, aos 85 anos, apenas 18 dias após o falecimento do marido, o ex-governador Marcelo Miranda Soares.

Ao lado de Marcelo Miranda, Maria Antonina acompanhou um dos períodos mais marcantes da consolidação política e administrativa de Mato Grosso do Sul.

Ela exerceu o papel de primeira-dama tanto do Estado quanto de Campo Grande, durante a trajetória pública do marido, marcada pelos cargos de prefeito da Capital, senador da República e governador em dois mandatos.

Sempre discreta, participou de ações institucionais e sociais, tornando-se uma presença constante em projetos voltados à assistência e ao atendimento da população. 

Conhecida pelo perfil reservado e pelo forte vínculo com a família, dona Mariita enfrentava problemas de saúde nos últimos meses.

Ela não chegou a participar do velório nem do sepultamento de Marcelo Miranda, realizados em 24 de junho, em Campo Grande, porque permanecia em tratamento médico na capital paulista. 

A morte da ex-primeira-dama encerra, em menos de três semanas, a história de um casal que esteve entre os protagonistas da formação política de Mato Grosso do Sul.

Marcelo Miranda morreu em 23 de junho, aos 87 anos, após complicações de um quadro de pneumonia associado a problemas cardíacos e renais. Sua despedida reuniu autoridades, lideranças políticas e centenas de pessoas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

Nascida em Paranaíba, em 19 de fevereiro de 1941, Maria Antonina construiu sua vida ao lado de Marcelo Miranda e acompanhou de perto os principais momentos da carreira política do marido.

Durante os anos em que ocupou o posto de primeira-dama, representou o Estado em solenidades oficiais e apoiou iniciativas voltadas à área social, sempre mantendo uma postura discreta e distante das disputas políticas. 

O corpo Maria Antonina será trasladado para Paranaíba, onde ocorrerão as últimas homenagens. O velório está marcado para este domingo (12), a partir das 8h, na Capela Pax Vida, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 942, no Centro da cidade. O sepultamento está previsto para a tarde, no Cemitério Municipal. 

Maria Antonina deixa quatro filhos, netos, bisnetos e amigos que acompanharam sua trajetória ao longo de mais de seis décadas de vida pública ao lado de Marcelo Miranda.

Sua morte representa o encerramento de um ciclo marcante da história política sul-mato-grossense. Ao lado do ex-governador, ela testemunhou importantes transformações administrativas e institucionais desde os primeiros anos de consolidação de Mato Grosso do Sul.

Em menos de três semanas, o Estado se despede de um casal que marcou época e deixou sua contribuição para a construção da história política e administrativa sul-mato-grossense.

 

Investigação

MPMS investiga acessibilidade em supermercados de Campo Grande

Inquérito civil apura se grandes redes cumprem normas de acessibilidade para pessoas com deficiência e poderá resultar em TACs ou ação civil pública.

12/07/2026 08h20

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Foto: Divulgação / MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) colocou na pauta de julgamento do Conselho Superior um inquérito civil que pode ampliar a fiscalização sobre a acessibilidade em grandes redes de supermercados e atacadistas de Campo Grande.

A investigação busca apurar se estabelecimentos de grande circulação estão cumprindo as normas de acessibilidade destinadas às pessoas com deficiência, especialmente em áreas de atendimento preferencial e nos espaços de circulação dos consumidores. 

O procedimento tem como alvo as empresas responsáveis pelos supermercados Fort Atacadista, Comper, Assaí Atacadista e Supermercados Pires.

Segundo o Ministério Público, há indícios de que os caixas preferenciais destinados às pessoas com deficiência não atendam às dimensões mínimas previstas pelas normas técnicas, além da existência de equipamentos móveis, como gôndolas e prateleiras, que estariam reduzindo ou obstruindo a passagem dos consumidores.

A análise do caso integra a atuação da 67ª Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência de Campo Grande, responsável por fiscalizar o cumprimento da legislação voltada à garantia da acessibilidade e da inclusão.

O inquérito civil será apreciado pelo Conselho Superior do MPMS, etapa que poderá definir os próximos encaminhamentos da investigação. 

Embora muitas redes tenham investido em adaptações estruturais nos últimos anos, a legislação brasileira estabelece que a acessibilidade deve ser assegurada de forma integral.

Isso significa que não basta disponibilizar vagas reservadas ou caixas preferenciais: todo o percurso do consumidor precisa oferecer condições seguras e autônomas de circulação, desde a entrada até o pagamento das compras.

Entre os principais pontos analisados pelo Ministério Público está a largura mínima necessária para a passagem de cadeiras de rodas, carrinhos adaptados e equipamentos de mobilidade, além da organização dos corredores.

A presença de expositores de produtos ou de mercadorias posicionadas de forma inadequada pode representar barreiras físicas capazes de limitar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) determina que estabelecimentos de uso coletivo adotem medidas que garantam igualdade de condições de acesso, circulação e utilização dos espaços.

As normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a NBR 9050, também estabelecem parâmetros para a construção e adaptação desses ambientes, incluindo medidas mínimas para corredores, áreas de circulação e mobiliário.

Caso sejam confirmadas irregularidades ao longo da investigação, o Ministério Público poderá buscar a assinatura de termos de ajustamento de conduta (TACs), recomendar adequações ou até ajuizar ação civil pública para obrigar as empresas a promoverem as adaptações necessárias.

Além do impacto jurídico, a discussão reacende um debate recorrente sobre inclusão e respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

Entidades que atuam na defesa da acessibilidade afirmam que pequenas barreiras arquitetônicas, muitas vezes despercebidas por quem não possui limitações de mobilidade, podem impedir o acesso pleno aos serviços e comprometer a autonomia dos consumidores.

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