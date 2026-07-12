Temporal com chuva de até 50 mm coloca Campo Grande em alerta - Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

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A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil colocou Campo Grande em estado de atenção após emitir, no sábado (11), um alerta para a ocorrência de tempestades ao longo deste domingo (12).

O alerta amarelo, emitido com base na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta risco de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes, cenário que pode provocar transtornos em diferentes regiões da Capital.

De acordo com o aviso meteorológico, a previsão é de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros em um único dia.

O volume de chuva, aliado às rajadas de vento, aumenta o risco de ocorrências como queda de galhos e árvores, alagamentos pontuais e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil destaca que o grau de risco é considerado baixo, mas recomenda atenção redobrada, principalmente para moradores de áreas sujeitas a alagamentos ou próximas de árvores de grande porte.

Em situações de ventos intensos, a orientação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas que possam ser derrubadas e manter distância da rede elétrica em caso de cabos rompidos.

A previsão do tempo para este domingo indica aumento da umidade ao longo da madrugada e da manhã, favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre Campo Grande.

Os modelos meteorológicos também apontam manutenção das condições para chuva ao longo do dia, com temperaturas variando entre 18°C e 22°C, cenário típico da atuação de uma frente de instabilidade sobre Mato Grosso do Sul.

Em caso de emergências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Para solicitações como remoção de árvores, o atendimento é realizado pelo 156. Já quando houver árvores caídas sobre a rede elétrica ou risco de choque, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

As autoridades orientam que a população acompanhe a atualização dos boletins meteorológicos e evite deslocamentos desnecessários durante períodos de chuva intensa, especialmente em vias com histórico de alagamentos.

A recomendação também é para que motoristas reduzam a velocidade em caso de pista molhada e redobrem a atenção em áreas com baixa visibilidade provocada pelas chuvas.

Temperaturas caem e semana começa com clima mais ameno

A semana que começa nesta segunda-feira (13) será marcada por temperaturas mais amenas em Campo Grande e em grande parte de Mato Grosso do Sul, após a passagem da frente fria que provoca instabilidade neste fim de semana.

Na Capital, a previsão indica mínima entre 14°C e 16°C e máximas variando de 25°C a 26°C entre segunda e terça-feira. A partir de quarta (15), o tempo volta a ficar firme e as temperaturas entram em elevação gradual, podendo superar os 30°C na segunda metade da semana.

No interior do Estado, cidades das regiões sul e sudoeste devem registrar as menores temperaturas, enquanto municípios do norte e do Pantanal terão tardes mais quentes, mantendo o contraste térmico característico do inverno sul-mato-grossense.