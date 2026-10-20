Briga entre vizinhos termina com um morto e outro baleado em Campo Grande

Viaturas da Polícia Militar e equipes de resgate foram mobilizadas após briga entre vizinhos que terminou com um homem morto e outro baleado no Jardim Batistão, em Campo Grande. - Foto: Corpo de Bombeiros.

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Uma discussão que teria começado por causa de uma obra no muro que separa duas residências terminou com a morte de Aristóteles Onassis Tufaile, de 47 anos, e deixou o filho dele, de 23 anos, ferido a tiros no início da noite desta terça-feira (20), no Jardim Batistão, em Campo Grande. O suspeito de efetuar os disparos foi capturado pela Polícia Militar após o ocorrido.

O caso foi registrado na Rua Pará, nas proximidades do cruzamento com as ruas Paquestão e Serra Azul. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e forças de segurança, que precisaram isolar parte da via para os trabalhos periciais.

Segundo as primeiras informações, Aristóteles morreu ainda no local, enquanto o filho, também atingido pelos disparos, recebeu atendimento de uma equipe da Unidade de Resgate e Suporte Avançado (Ursa), do Corpo de Bombeiros.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos do jovem ou seu estado de saúde.

O suspeito efetuou cinco disparos com um revólver calibre .38. Ainda não foi esclarecido quantos tiros atingiram cada uma das vítimas.

Conforme os relatos iniciais, o desentendimento entre os vizinhos estaria relacionado a uma intervenção na estrutura que divide os imóveis.

Entretanto, ainda não foram esclarecidas as circunstâncias que fizeram o conflito terminar em violência, tampouco a sequência dos acontecimentos que antecederam os disparos.

Suspeito foi capturado pela Força Tática

Após o crime, o homem apontado como responsável pelos disparos foi capturado por uma equipe da Força Tática, no cruzamento da Lúdio Martins com a Avenida Brilhante, em Campo Grande.

A identidade do suspeito ainda não foi informada, assim como as circunstâncias em que ocorreu a captura. A dinâmica do confronto e a participação dos envolvidos deverão ser esclarecidas durante a investigação.

Ocorrência mobilizou bombeiros e interditou rua

A gravidade da ocorrência exigiu a mobilização de três viaturas do Corpo de Bombeiros, além de equipes de socorristas que se deslocaram em motocicletas para prestar atendimento às vítimas.

Equipes da Polícia Militar também foram encaminhadas ao endereço e realizaram o isolamento da área. A Rua Pará foi bloqueada para permitir a realização dos trabalhos periciais e o levantamento de informações sobre o ocorrido.

A investigação deverá esclarecer como a discussão relacionada à obra no muro evoluiu para os disparos que provocaram a morte de Aristóteles e deixaram o filho dele ferido.